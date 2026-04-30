Az érintett szakaszon már megkezdődött a töltésépítés, így a munkálatok a véghajrában járnak. Habár a MÁV azt ígérte, hogy idén nyárra válik majd újra teljesen üzemképessé az ikonikus 20-as vonal, most úgy tűnik, már májusban sem kell az utasoknak pótlóbuszokat használni.

Rá sem lehet ismerni a 100 éves magyar vasútvonalra, már a finishben a munka: végre felszabadulhat a megbénult Dunántúl

Folyamatos problémákkal küzdött a százéves vasútvonal

A vonal egy 150 méteres szakasza miatt volt szükség a 1,5 milliárd forintos felújításra. A több évtizede fennálló problémának két fő oka volt, melyeket Dianis János, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. műszaki ellenőre ismertetett:

egyrészt az altalajban vízre érzékeny agyagtalajok találhatóak;

másrészt a felszín alatti vizek jelenléte számottevő.

Dianis arról is beszélt, hogy a projektnek ennek megfelelően két fő célja van. Egyrészt a töltéstestbe bejutó vizek gyűjtése és elvezetése, valamint a vízre érzékeny altalaj eltávolítása. A munkálatok során a mérnökök megtalálták azt a csúszólapot is, melynek mentén a töltés elmozdult:

Ezt a talajréteget eltávolították, így már nem fog problémát okozni

− mondta a szakember, majd további részletekről is beszámolt. Szavaiból kiderült, hogy az elbontott töltés alatt további 8-10 méteres mélységben mintegy 150 kavicskutat telepítettek a felszín alatti vizek gyűjtésére. Ezt a vizet vasbeton aknába gyűjtik össze, onnan pedig szivattyúval vezetik el.

Az első napokban 5-6 köbméteres vízhozammal jelentkeztek ezek a kutak

− hangsúlyozta Dianis János.

A munkálatok már a véghajrában vannak, jelenleg a töltés építése zajlik. A töltéstest 25 centiméteres rétegenként, minősített földműanyagból épül fel, továbbá a stabilitás érdekében a főtöltés mellett egy fióktöltés is készül. A mérnökök a projekttől azt várják, hogy stabilizálja a hosszú évtizedek óta problémás szakaszt azáltal, hogy a talajvizek elvezetésre kerülnek, valamint egy jó minőségű, időtálló töltés épül.

Hamarosan eltűnnek a pótlóbuszok

A szóban forgó 150 méteres szakaszt 2024 decemberében kellett lezárni a vasúti pálya károsodása miatt, a vonatforgalmat azóta autóbuszokkal helyettesítették. A MÁV közleménye szerint

már május végén helyreállhat a közlekedés a teljes vonalon, mivel a beruházás befejező munkálatait vonatforgalom mellett is el lehet végezni.

A Veszprém–Ajka-vonalon öt-hat éve történt utoljára felújítás, ám az érintett szakasz rekonstrukciója forráshiány miatt csak részben valósult meg:

Mint minden ilyen esetben, a dolog előbb-utóbb megbosszulja magát. A tavalyi évben a pálya járhatatlanná vált

− nyilatkozta korábban Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója, aki az akkor rendelkezésre álló adatok alapján nyárra ígérte a vonal megnyitását.