Készülnek az új magyar vonatok: fontos részleteket közöltek az IC+Neóról – már tudni, hogy hányat gyártanak belőle

Az IC+ vasúti vonatkocsicsalád legújabb generációja a gyártó ígérete szerint nemcsak kényelmi, hanem mérnöki szempontból is jelentős előrelépést fog képviselni – írja az Iho a Magyar Vagon Facebook-oldala friss bejegyzésére hivatkozva.

A vonatkocsik technológiai ugrást hoznak a vasúti közlekedésben / Fotó: Longfin Media / Shutterstock (illusztráció)

A Magyar Vagon Vasúti Kft. néhány hete jelentetett meg egy látványtervet az új, korszerű, sorozatgyártásra optimalizált kocsicsaládról, amelyből értesüléseink szerint első körben tíz jármű készül el.

Az új generációs járművek fejlesztése során a gyártó kiemelt fókuszt helyezett a karbantarthatóságra, a tartósság és az utaskomfort közötti optimális egyensúly megteremtésére.

A Magyar Vagon szerint az IC+Neo vonatok újdonságai közé tartoznak többek között:

a nagyobb kapacitású, moduláris kapcsolószekrények;

a korszerűbb, könnyen tisztítható, préselt dekorlemez (HPL) burkolatok;

az új, kényelmesebb ülések;

az energiatakarékos és megbízhatóbb villamos rendszerek;

a LED-es piktogramokat használó, fejlettebb utastájékoztatás;

a jobb hangszigetelés és rezgéscsillapítás; továbbá

az optimalizált klíma- és hőmérséklet-szabályozás.

A fejlesztések célja a hosszabb járműélettartam, az egyszerűbb karbantartás és a magasabb szintű utasélmény.

A MÁV házon belül, manufakturálisan épített IC+-platformjából eddig 92 jármű készült el 2012 és 2022 között. Habár a 2016-ban a Magyar Termék Nagydíj Innovációs Nívódíjával kitüntetett, akár kétszáz kilométer per órás sebességgel is használható kocsik kézzelfoghatóan emelték a magyar távolsági vasúti közlekedés szintjét, összeszerelési és karbantartási minőségük bőven hagy kívánnivalót maga után – a két prototípus kocsi például évek óta áll, fővizsgára várva.

Az IC+Neo a már ismert IC+-platform továbbfejlesztett változata, amelyben a komfort, a megbízhatóság és az üzemeltetési hatékonyság egyaránt új szintre lépett.

Az új járművekben megújult belső tér, ergonomikusabb ülések, fejlettebb klímarendszer és korszerű műszaki megoldások gondoskodnak arról, hogy az utazás minden szempontból magasabb minőséget képviseljen. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott a karbantarthatóság és az élettartam-költségek optimalizálása is – írták.