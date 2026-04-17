Készülnek az új magyar vonatok: fontos részleteket közöltek az IC+Neóról – már tudni, hogy hányat gyártanak belőle
Az IC+ vasúti vonatkocsicsalád legújabb generációja a gyártó ígérete szerint nemcsak kényelmi, hanem mérnöki szempontból is jelentős előrelépést fog képviselni – írja az Iho a Magyar Vagon Facebook-oldala friss bejegyzésére hivatkozva.
A Magyar Vagon Vasúti Kft. néhány hete jelentetett meg egy látványtervet az új, korszerű, sorozatgyártásra optimalizált kocsicsaládról, amelyből értesüléseink szerint első körben tíz jármű készül el.
Az új generációs járművek fejlesztése során a gyártó kiemelt fókuszt helyezett a karbantarthatóságra, a tartósság és az utaskomfort közötti optimális egyensúly megteremtésére.
A Magyar Vagon szerint az IC+Neo vonatok újdonságai közé tartoznak többek között:
- a nagyobb kapacitású, moduláris kapcsolószekrények;
- a korszerűbb, könnyen tisztítható, préselt dekorlemez (HPL) burkolatok;
- az új, kényelmesebb ülések;
- az energiatakarékos és megbízhatóbb villamos rendszerek;
- a LED-es piktogramokat használó, fejlettebb utastájékoztatás;
- a jobb hangszigetelés és rezgéscsillapítás; továbbá
- az optimalizált klíma- és hőmérséklet-szabályozás.
A fejlesztések célja a hosszabb járműélettartam, az egyszerűbb karbantartás és a magasabb szintű utasélmény.
A MÁV házon belül, manufakturálisan épített IC+-platformjából eddig 92 jármű készült el 2012 és 2022 között. Habár a 2016-ban a Magyar Termék Nagydíj Innovációs Nívódíjával kitüntetett, akár kétszáz kilométer per órás sebességgel is használható kocsik kézzelfoghatóan emelték a magyar távolsági vasúti közlekedés szintjét, összeszerelési és karbantartási minőségük bőven hagy kívánnivalót maga után – a két prototípus kocsi például évek óta áll, fővizsgára várva.
Mint ahogy a Világgazdaság is beszámolt róla, az IC+Neo intercity személykocsi a Magyar Vagon Vasúti Kft. legújabb fejlesztése: egy korszerű intercity vonatkocsi, amely a hazai és nemzetközi utazási igényekhez igazodva született meg.
Az IC+Neo a már ismert IC+-platform továbbfejlesztett változata, amelyben a komfort, a megbízhatóság és az üzemeltetési hatékonyság egyaránt új szintre lépett.
Az új járművekben megújult belső tér, ergonomikusabb ülések, fejlettebb klímarendszer és korszerű műszaki megoldások gondoskodnak arról, hogy az utazás minden szempontból magasabb minőséget képviseljen. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott a karbantarthatóság és az élettartam-költségek optimalizálása is – írták.
A vállalat szerint az IC+Neo válasz a növekvő utasigényekre, a klímaváltozás kihívásaira és a modern vasúti közlekedés elvárásaira.
A magyar vállalat honlapja szerint a vasúti járműgyártó, -javító és -karbantartó vállalatcsoport a személyszállító kocsik mellett alkatrészgyártással és alkatrészjavítással, karbantartással és műszaki fejlesztésekkel is foglalkozik. Korábban Görögországgal 79, Egyiptommal 1350 vasúti kocsi elkészítéséről állapodtak meg.
A cég pénzügyi beszámolója szerint a társaság 2023-ban 44 milliárd forintot, 2024-ben 46 milliárd forintot meghaladó bevétellel zárt. Az exportértékesítés közben 503 millió forintról 674 millió forintra nőtt, a 2023-as 50 milliós nyereség után viszont tavaly 8,3 milliárd forint veszteségük volt.