Kettészakadt a szeszesital-piac: a prémiumtermékek húzzák a Zwackot – az olaszok imádják az Unicumot, de máshol is terjed a híre
A magyar szeszesital-piac az elmúlt években látványosan kettészakadt – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Belovai Csaba, a Zwack Unicum Nyrt. új vezérigazgatója, aki szerint, miközben a teljes piac volumenben stagnál, a kategóriák teljesítménye jócskán eltér. Kiemelte: egyértelmű eltolódás figyelhető meg a minőségi termékek irányába, ami akár az inflációt meghaladó árbevétel-növekedést is lehetővé tesz. Ezt a Zwack adatai is alátámasztják, hiszen a saját gyártású prémiumtermékek árbevétele több mint 11 százalékkal nőtt.
Belovai Csaba hangsúlyozta: a fogyasztók egyre inkább a „kevesebbet, de jobbat” elvet követik, vagyis ritkábban vásárolnak, de akkor a minőséget részesítik előnyben. Ez a tendencia a szuperprémium-szegmensben is megjelenik, ahol az Unicum, az Unicum Riserva vagy a limitált Unicum Trezor XO iránti kereslet ingadozó vásárlóerő mellett is stabil maradt. Közben a prémiumbitter kategória jelentősen bővült, miközben a ginpiac hosszú évek után először csökkent.
Export: Olaszország a kulcs, de a régió is erősödik
Belovai Csaba rámutatott: bár a bevételek közel 90 százaléka még mindig a belföldi piacról származik, az export bővítése elsődleges stratégiai cél. A legfontosabb fókuszpiacok
- Olaszország,
- Németország
- és Románia,
ahol a legnagyobb növekedési potenciált látják. Kiemelte, hogy Olaszország a legérettebb külföldi piac, ahol már dedikált kutatásokra alapozva, helyi igényekhez igazítják a kommunikációt és az új termékeket.
Emellett Romániában és Szlovákiában is komoly lehetőségeket látnak, mivel a gasztronómiai kultúra fejlődése kedvez a gyógynövénylikőröknek.
Ugyanakkor figyelmeztetett: a látványos volumennövekedéshez jelentős befektetések szükségesek, és az eredmények az adott országok gazdasági teljesítményétől is függenek, ennek ellenére elkötelezettek a nemzetközi jelenlét erősítése mellett.
Drágulás minden oldalon: energia, üveg és szállítás húzza fel a költségeket
A költségoldali nyomás kapcsán Belovai Csaba elmondta: az energiaárak ingadozása, valamint az üveg és a mezőgazdasági alkohol drágulása komoly kihívást jelentett, amire hatékonyságnövelési programmal reagáltak. Ennek részeként
Dunaharasztiban napelemparkot telepítettek, és folyamatosan optimalizálják az energiafelhasználást és a gyártási folyamatokat.
Hozzátette: bár áremelésre kényszerültek, ezt az infláció alatt tartották, miközben a prémiumtermékek arányának növekedése javította a jövedelmezőséget. A működési eredmény a nehézségek ellenére is stabilan nőtt. Ugyanakkor
kockázatként az energiaárak alakulását, a logisztikai költségek és az üvegpalackok további drágulását, valamint az általános infláció miatti fogyasztáscsökkenést emelte ki.
A geopolitika közvetetten hat, de a Zwack működése stabil
A nemzetközi feszültségek hatásairól szólva úgy fogalmazott: a Zwack elsősorban az energiaárak és a devizaárfolyamok ingadozásán keresztül érzi a hatásokat. Mivel az Unicum-export közel 80 százaléka európai piacokra irányul, a távolabbi konfliktusok közvetlen hatása egyelőre mérsékelt, ugyanakkor az év második felében a logisztikai költségek emelkedésére számítanak.
Kiemelte: az ellátás stabil, mivel a vállalat több beszállítóval dolgozik, így az alapanyag-ellátás nem került veszélybe. A több mint kétszáz éves működés során szerzett tapasztalat segít a válságok kezelésében, és biztosítja a hosszú távú stabilitást – tette hozzá.
A turizmus erős hajtóerő, de kitettséget is jelent
Belovai Csaba szerint a turizmus közvetlen és kifejezetten pozitív hatással van a forgalomra, különösen a budapesti élményturizmus erősödése révén. Ez nemcsak a vendéglátásban, hanem a repülőtéri értékesítésben is megjelenik. Ugyanakkor figyelmeztetett:
a vendéglátóhelyek erősen kitettek a turizmusnak, így egy esetleges visszaesés a prémiumitalok fogyasztását is csökkentheti.
A jelenlegi helyzetben azonban inkább az európai úti célok, köztük Budapest erősödésére számít.
Az innováció a Zwack növekedésének alapja
Belovai Csaba hangsúlyozta: az innováció a vállalat működésének alapja, egy több mint 200 éves márka csak folyamatos megújulással maradhat releváns. Ennek jegyében jelent meg az Unicum Orange Bitter, valamint a szuperprémium-kategóriát erősítő
- Unicum Riserva
- és Unicum Trezor XO.
Hozzátette: a többi márkánál is folyamatos a megújulás, a Fütyülős új ízekkel, a Hubertus megújult formában, a Kalumba gin pedig új termékekkel jelenik meg. A cél változatlan: modern és izgalmas kínálat, amely megőrzi a több évszázados szakértelmet és hagyományt.
Nagyot varázsolt profitágon a Zwack Unicum, óriásit szólt az új íz, szakít az Orange Bitter
Jól sikerült az Unicum Orange Bitter piaci bevezetése. A Zwack Unicumnál ugyan a bevételek alig nőttek az első három negyedévben, de a nyereséget sikerült felpörgetni.