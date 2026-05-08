Ilyen még nem volt: 100 forintért árulja a telkeket a 16 ezres város, most bárki pályázhat rá – itt a polgármester bejelentése

Újabb eszközzel próbálja megállítani a vidéki népességfogyást Hajdúnánás: a városvezetés véglegesítette az úgynevezett „100 forintos telkek” programját, amelynek célja, hogy minél több családot és fiatalt ösztönözzön helyben maradásra vagy beköltözésre. A konstrukció lényege nem az, hogy ténylegesen 100 forintért lehet telket venni, hanem az, hogy az önkormányzat kedvezményes feltételekkel, támogatási elemekkel és későbbi vételárkedvezményekkel segíti az építkezni szándékozókat. A program mögött egy jóval szélesebb településfejlesztési stratégia húzódik meg: Hajdúnánás új lakóövezetet alakítana ki, miközben egyre több magyar vidéki város próbál agresszívebb ösztönzőkkel versenyezni a lakosságért a nagyvárosok és az agglomeráció elszívó hatásával szemben.

Fotó: Kállai Márton

Bódi Judit, Hajdúnánás polgármestere Facebook-oldalán jelentette be, hogy a képviselő-testület elfogadta a kedvezményes telekvásárlási koncepcióhoz szükséges rendeletet is. A polgármester szerint a cél az, hogy minél többen Hajdúnánáson képzeljék el a jövőjüket, ott telepedjenek le és alapítsanak otthont.

A most meghirdetett program keretében

összesen 11, önkormányzati tulajdonban lévő építési telket értékesítenek nyilvános versenyeztetési eljárásban.

A 6701/1–6701/11 helyrajzi számú ingatlanok 824 és 848 négyzetméter közötti méretűek, a kiinduló licitárak pedig 8,94 és 9,2 millió forint között mozognak. Az induló árakhoz egységesen 200 ezer forintos bánatpénz kapcsolódik. A konstrukció mögött egy településfejlesztési koncepció áll, amelyet még 2025 decemberében fogadott el a képviselő-testület, majd 2026 februárjában tovább pontosított. A cél egy új lakóövezet fokozatos kialakítása, amely hosszabb távon a helyi népességmegtartást és az új beköltözők vonzását szolgálhatja.

A pályázóknak több feltételt is teljesíteniük kell. Csak olyan jelentkezők indulhatnak, akiknek

nincs köztartozásuk az állammal vagy az önkormányzattal szemben,

vállalják az értékbecslési díj és az összes tulajdonátruházási költség megfizetését,

valamint nyilatkoznak arról is, hogy az ingatlanon nem folytatnak ipari tevékenységet.

A nyertes pályázóknak az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötniük az önkormányzattal. A versenytárgyalásokat 2026. június 9-én tartják a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozótermében. Az egyes telkek licitjei külön időpontban zajlanak majd reggel 9 órától kezdődően. A pályázatok beadási határideje június 5. déli 12 óra.