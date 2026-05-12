Megszólalt a szakértő a Tisza-kormány adóprogramjáról – kiderült, kik járnak jól vele
A Tisza-kormány frissen kinevezett pénzügyminisztere, Kármán András a miniszteri meghallgatásán számos fontos téma mellett bejelentést tett a személyi jövedelemadó csökkentéséről is, azonban a jelenlegi terveik szerint ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe. A párt Niveus elemzése szerint a Tisza Párt eddig nyilvánosságra került tervei alapján a javaslat lényege nem klasszikus többkulcsos szja-rendszer lenne: a 15 százalékos névleges személyi jövedelemadókulcs megmaradna, ugyanakkor a mediánbér alatt adójóváírással csökkentenék az effektív adókulcsot, míg minimálbér esetén az effektív teher 9 százalék lenne.
A Niveus számításai szerint a jelenleg ismert elképzelések 2027-től évente mintegy 300–310 milliárd forintos költségvetési bevételkiesést jelenthetnek, ami a 2026-ra tervezett szja-bevételek mintegy 6,3 százalékának felel meg.
„A jelenlegi információk alapján ez egy közepes méretű adócsökkentési programnak tekinthető, amely érzékelhetően javíthatná az alacsonyabb keresetűek nettó jövedelmét, ugyanakkor a jelenlegi feszes költségvetési helyzetben hosszabb távon csak akkor maradhat stabilan finanszírozható, ha bevételnövelő vagy kiadáscsökkentő intézkedések is társulnak hozzá” – emelte ki Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
Az elemzőcég becslése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bérmegoszlási adatai és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szja-bevételei alapján készült, mivel teljesen pontos számítás jelenleg még nem lehetséges.
A 2026-os költségvetés mintegy 4900 milliárd forintos szja-bevétellel számol. A számítások szerint a minimálbéren foglalkoztatott, hozzávetőleg 215 ezer munkavállaló esetében havi 20 ezer forintos adócsökkentéssel számolva az éves bevételkiesés mintegy 52 milliárd forint lehet. Emellett a minimálbér és a mediánbér közötti sávban, körülbelül 2,1 millió munkavállalónál havi átlagosan 10 ezer forintos jóváírás további mintegy 252 milliárd forintos éves költségvetési hatással járhat.
„A teljes közvetlen bevételkiesés így megközelítheti a 300–310 milliárd forintot évente. A tényleges összeg természetesen függ majd a végleges sávhatároktól, a munkavállalói eloszlástól és a technikai szabályoktól is, ugyanakkor ennél érdemben alacsonyabb költségvetési hatással a jelenlegi információk alapján nem igazán érdemes kalkulálni” – foglalta össze Bagdi Lajos.
Otthon Start: Kármán András fontos ígéretet tett, kiderült, mi lesz a lakásépítési program sorsa
Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatásán külön kérdésként merült fel, hogy a Tisza-kormány megtartja-e a fix 3 százalékos hitelt, a csokot és az Otthon Start Programot. Kármán válaszában azt mondta, a lakhatási támogatásokat tovább viszik, de szerinte az eddigi rendszer túlságosan a saját tulajdon megszerzését támogatta. Értékelése szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy az ingatlanárak nagyon gyors ütemben emelkedtek.
A pénzügyminiszter-jelölt megközelítése alapján a következő időszak lakáspolitikájában nem a meglévő támogatások azonnali megszüntetése, hanem azok átalakítása és kiegészítése lehet napirenden. Kármán András úgy fogalmazott, hogy a kínálatot kell erősíteni, és a bérleti piacot is. Hozzátette: nem visszafelé akarnak menni ezen az úton, hanem előre. Szerinte a lakhatási problémák sokrétűek, ezért nem lehet minden gondot egyetlen eszközzel kezelni, színesebb programokra van szükség.