Megszólalt a szakértő a Tisza-kormány adóprogramjáról – kiderült, kik járnak jól vele

A személyi jövedelemadó csökkentéséről beszélt Kármán András, Magyarország új pénzügyminisztere a pénzügyi és költségvetési bizottság előtti keddi meghallgatásán. A Niveus szerint ez egy közepes méretű adócsökkentési programnak tekinthető.
VG
2026.05.12, 15:40
Frissítve: 2026.05.12, 15:59

A Tisza-kormány frissen kinevezett pénzügyminisztere, Kármán András a miniszteri meghallgatásán számos fontos téma mellett bejelentést tett a személyi jövedelemadó csökkentéséről is, azonban a jelenlegi terveik szerint ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe. A párt Niveus elemzése szerint a Tisza Párt eddig nyilvánosságra került tervei alapján a javaslat lényege nem klasszikus többkulcsos szja-rendszer lenne: a 15 százalékos névleges személyi jövedelemadókulcs megmaradna, ugyanakkor a mediánbér alatt adójóváírással csökkentenék az effektív adókulcsot, míg minimálbér esetén az effektív teher 9 százalék lenne.

Closeup,Woman,Filling,Form,Of,Individual,Income,Tax,Return, NAV, szja, adó, adóbevallás, kalkulátor
A Niveus szerint több mint 300 milliárd forint maradhat a lakosságnál az új személyi jövedelemadó-programmal / Fotó: Shutterstock

A Niveus számításai szerint a jelenleg ismert elképzelések 2027-től évente mintegy 300–310 milliárd forintos költségvetési bevételkiesést jelenthetnek, ami a 2026-ra tervezett szja-bevételek mintegy 6,3 százalékának felel meg.

„A jelenlegi információk alapján ez egy közepes méretű adócsökkentési programnak tekinthető, amely érzékelhetően javíthatná az alacsonyabb keresetűek nettó jövedelmét, ugyanakkor a jelenlegi feszes költségvetési helyzetben hosszabb távon csak akkor maradhat stabilan finanszírozható, ha bevételnövelő vagy kiadáscsökkentő intézkedések is társulnak hozzá” – emelte ki Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Az elemzőcég becslése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bérmegoszlási adatai és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szja-bevételei alapján készült, mivel teljesen pontos számítás jelenleg még nem lehetséges.

A 2026-os költségvetés mintegy 4900 milliárd forintos szja-bevétellel számol. A számítások szerint a minimálbéren foglalkoztatott, hozzávetőleg 215 ezer munkavállaló esetében havi 20 ezer forintos adócsökkentéssel számolva az éves bevételkiesés mintegy 52 milliárd forint lehet. Emellett a minimálbér és a mediánbér közötti sávban, körülbelül 2,1 millió munkavállalónál havi átlagosan 10 ezer forintos jóváírás további mintegy 252 milliárd forintos éves költségvetési hatással járhat.

„A teljes közvetlen bevételkiesés így megközelítheti a 300–310 milliárd forintot évente. A tényleges összeg természetesen függ majd a végleges sávhatároktól, a munkavállalói eloszlástól és a technikai szabályoktól is, ugyanakkor ennél érdemben alacsonyabb költségvetési hatással a jelenlegi információk alapján nem igazán érdemes kalkulálni” – foglalta össze Bagdi Lajos.

Otthon Start: Kármán András fontos ígéretet tett, kiderült, mi lesz a lakásépítési program sorsa

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatásán külön kérdésként merült fel, hogy a Tisza-kormány megtartja-e a fix 3 százalékos hitelt, a csokot és az Otthon Start Programot. Kármán válaszában azt mondta, a lakhatási támogatásokat tovább viszik, de szerinte az eddigi rendszer túlságosan a saját tulajdon megszerzését támogatta. Értékelése szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy az ingatlanárak nagyon gyors ütemben emelkedtek.

A pénzügyminiszter-jelölt megközelítése alapján a következő időszak lakáspolitikájában nem a meglévő támogatások azonnali megszüntetése, hanem azok átalakítása és kiegészítése lehet napirenden. Kármán András úgy fogalmazott, hogy a kínálatot kell erősíteni, és a bérleti piacot is. Hozzátette: nem visszafelé akarnak menni ezen az úton, hanem előre. Szerinte a lakhatási problémák sokrétűek, ezért nem lehet minden gondot egyetlen eszközzel kezelni, színesebb programokra van szükség.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
