Áfacsökkentés kezdődhet Magyarországon: ezek lesznek az első termékek a boltokban – megszólalt a Tisza-kormány minisztere

Bóna Szabolcs agrárminiszter már az új parlament alakuló ülésének napján világossá tette, hogy a következő időszakban egyszerre nyúlnának hozzá az élelmiszerárakhoz, a földtulajdon szabályozásához és az aszálykezeléshez is. A tárcavezető bejelentette, hogy első körben 5 százalékos áfacsökkentés jöhet a zöldségek és gyümölcsök esetében, miközben társadalmi vitát indítanának a földtörvény teljes újragondolásáról. Bóna szerint az idei év akár a 2022-es történelmi aszályhoz hasonló károkat is hozhat, ezért gyors beavatkozásokra és hosszabb távú vízmegtartási programokra is szükség lesz.

Bóna Szabolcs a Telexnek adott nyilatkozatában azt mondta, az aszály elleni védekezés lehet az egyik legelső intézkedési terület az új agrárvezetés számára. Szerinte a probléma már nem kezelhető kizárólag vízügyi kérdésként, mert a mezőgazdasági szereplőknek is kulcsszerepük lesz a vízmegtartásban. A miniszter hangsúlyozta, hogy gyors megoldások legfeljebb tüneti kezelést jelenthetnek, miközben az ország hosszú távú alkalmazkodási stratégiára szorul – írja az Agrárszektor.

A másik nagy bejelentés az élelmiszerárakat érintheti közvetlenül. A Tisza tervei szerint

első körben a zöldség- és gyümölcstermékek áfáját csökkentenék 5 százalékra.

Ez politikailag és gazdaságilag is érzékeny lépés lehet, mert az elmúlt években az infláció egyik legfontosabb hajtóerejét éppen az élelmiszerárak jelentették Magyarországon. A kérdés ugyanakkor az lesz, hogy az áfacsökkentésből mennyi jut majd el ténylegesen a fogyasztókhoz, és mennyit nyel el a kereskedelmi láncok árazása.

Több magyar termék kell a polcokra

Bóna Szabolcs külön hangsúlyozta, hogy az új agrárirányításban az élelmiszergazdaság kiemelt szerepet kap majd. Szerinte Magyarország élelmiszer-önellátása egyszerre került nyomás alá a klímaváltozás és a gazdasági környezet átalakulása miatt. Ezért a cél nem pusztán a termelés fenntartása, hanem az is, hogy a magyar termékek aránya láthatóan növekedjen az üzletek polcain, miközben rövidebb ellátási láncok épülnek ki.