Bóna Szabolcs bizottsági meghallgatása – elöregedés, közétkeztetés, aszály: „őszinte beszédre” és agrárfordulatra készül a Tisza minisztere

Az Országgyűlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottság hallgatta meg hétfőn reggel Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelöltet.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt / Fotó: Balogh Zoltán

A szakpolitikus szerint a magyar agrárium jövője azon múlik, hogy az ország képes-e kilépni az alapanyagtermelő szerepből, és magasabb feldolgozottságú, nagyobb hozzáadott értékű élelmiszergazdaságot épít-e. A parlamenti bizottsági meghallgatásán arról beszélt: véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy társadalmi vita nélkül születnek döntések az agráriumban, miközben szerinte az ágazat előtt álló kihívásokra csak „őszinte beszéddel” lehet válaszokat találni.

„Az agrárium nemcsak néhány százezer ember megélhetéséről szól, hanem kilenc és félmillió ember élelmiszerbiztonságáról is” – fogalmazott a miniszterjelölt. Hangsúlyozta: a klímaváltozás, a demográfiai folyamatok és a munkaerőhiány olyan problémák, amelyekre stratégiai válaszokat kell adni.

A bizottságot vezető Kovács Petra Judit (Tisza), aki korábban a tejiparban dolgozott, az ülés megnyitásakor arról beszélt: az agráriumot és az élelmiszergazdaságot nem lehet többé külön kezelni, a két területet egységes rendszerként kell szemlélni. Elmondása szerint céljuk a magyar mezőgazdaság megerősítése, a klímaváltozás jelentette kihívásokra való felkészítés, valamint annak elérése, hogy minél több magyar élelmiszer kerüljön a hazai fogyasztók asztalára.

Az aszályhoz alkalmazkodni kell

Bóna Szabolcs a klímaváltozást és az aszályhelyzetet a magyar agrárium egyik legnagyobb kihívásának nevezte. A miniszterjelölt szerint a hazai mezőgazdaság történelmileg már többször bizonyította alkalmazkodóképességét, most pedig ismét új technológiákra és új szemléletre lesz szükség. Úgy fogalmazott: Magyarország sokszínű klimatikus adottságai miatt különböző nemzetközi példákból is lehet tanulni, és nem szégyen átvenni azokat a megoldásokat, amelyek más országokban már működnek az egyre szélsőségesebb időjárási környezetben.

A tejipar lehetne húzóágazat

A miniszterjelölt külön kitért a magyar tejipar helyzetére is, amelyet szerinte stratégiai jelentőségű területként kellene kezelni. Azt mondta: Magyarországon mára gyakorlatilag megszűnt a tejipari szakemberképzés, miközben az ágazat akár a hazai élelmiszergazdaság egyik húzóereje is lehetne. Bóna Szabolcs szerint problémát jelent az is, hogy az ország a termékei jelentős részét továbbra sem dolgozza fel magasabb hozzáadott értéken. A tejágazat válságát példaként hozta fel arra is, hogy mennyire hiányoznak Magyarországon az erős szakmai és termelői szervezetek, amelyek válsághelyzetben képesek lennének összehangolt fellépésre.