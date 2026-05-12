Újabb fővárosi önkormányzat jelentette be: korlátozza az Airbnb-t

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövid távú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja a Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele – jelentette be kedden a VIII. kerületi önkormányzat.

Korlátozná az Airbnb-t a Józsefvárosi Önkormányzat / Fotó: Anadolu via AFP

A kerület olyan szabályozást akar kialakítani, amely egyensúlyt teremt a lakhatási szempontok, a helyi közösségek érdekei és a turizmus gazdasági hatásai között. Közleményük szerint a szabályozás három szinten (kerület, lakónegyed, társasház) határozná meg a rövid távú szállások arányának maximumát.

A javaslatcsomag értelmében a kerületi lakások legfeljebb 4 százalékát lehetne rövid távú szállásként hasznosítani. A lakónegyedek eltérő korlátozás alá esnének:

a belső kerületekben az arány csökkentése a cél,

a külső negyedekben, ahol most nincsenek rövid távú szállások, viszont a jelenleginél megengedőbb lenne a szabályozás.

Társasházi szinten lakónegyedenként eltérő korlát lenne érvényben (10-20 százalék) annak érdekében, hogy a társasházakban a lakástulajdonosok maradhassanak többségben.

Az önkormányzat emellett társasházi hozzájáruláshoz kötné a szálláshelyek létesítését, és kötelezővé tenné, hogy minden szállás bejáratánál legyen tábla az üzemeltető elérhetőségével és a szállás egyéb hivatalos információival. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a javaslatok nem visszamenő hatályúak, vagyis a belső negyedekben (Palotanegyed, Corvin negyed) a már engedélyezett szállásokat nem kell megszüntetni, de újakat ott már nem lehet létesíteni.

A kerület lakói május 31-ig véleményezhetik javaslatcsomagot, a témában pedig egy társasházi és egy lakossági és fórumot is szerveznek, az elsőt május 20-án, a másodikat május 26-án a Horánszky utca 13-ban.

