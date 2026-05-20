Bezár a budapesti aranybánya: teljesen eltűnhet az Airbnb a belső kerületekből

Úgy tűnik, trendszetter lett a terézvárosi önkormányzat az Airbnb-szabályozást illetően. Egyre több belső kerület vezetése igyekszik szigorú keretek közé szorítani az ingatlantulajdonosokat, és kiszorítani a lakáshoteleket a piacról.

Egy lehetséges józsefvárosi változásról már egy ideje suttognak a kerületben, azonban a kérdést most a helyi önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

Airbnb dominancia a belső kerületekben

Ha a VIII. kerületben is megszűnik az ingatlanok lakáshotelként történő üzemeltetésének lehetősége, akkor az Airbnb Ferencváros kivételével teljesen kiszorul Budapest központjából.

A fővárosban továbbra is erősen belvárosközpontú a rövid távú lakáskiadás, közel 9800 társasházi lakás működik Airbnb-jellegű szálláshelyként, melyeknek több mint 80 százaléka mindössze hat belvárosi kerületben található. Ez azt jelenti, hogy miközben Budapest teljes lakásállományának 1 százaléka érintett a rövid távú kiadásban, az I., V., VI., VII., VIII. és IX. kerületben ez az arány több mint 4 százalék − mutat rá az Ingatlan.com tanulmánya.

Magas koncentráltság

A rövid távú lakáskiadás koncentrációját jól mutatja, hogy az Airdna adatai alapján a belvárosi kerületekben található 198 ezer lakásból 8125 olyan rövid távra kiadó ingatlan üzemel, ahol a múlt hónapban legalább egy vendégéjszakát foglaltak.

Budapest egészében a teljes lakásállomány megközelíti az egymilliót, vagyis a fővárosi lakások ötöde található a belvárosi kerületekben, miközben az Airbnb-kínálat több mint négyötöde itt összpontosul.

A legnagyobb kínálat a VII. kerületben látható, ahol több mint 3200 lakáshotel működik. Ezt követi a VIII. kerület több mint 1700, majd az V. kerület közel 1200 ilyen ingatlannal. A VI. Kerületben, ahol már szigorú szabályozás van érvényben, már csupán 837 lakáshotel üzemel, ami éves bázison 60 százalékos visszaesés. A belvárosi kerületekben az Airbnb-lakások kihasználtsága jellemzően 64 és 70 százalék között alakul, ami továbbra is erős bevételi potenciált jelent a budapesti ingatlantulajdonosok és befektetők számára.

A bevételi különbség látványos. Az V. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagosan havi 725 ezer forint bevételt hoz, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint. A VI. kerületben 683 ezer forintos rövid távú bevétel áll szemben 280 ezer forintos átlagos havi bérleti díjjal, míg a VII. kerületben 650 ezer forint körüli Airbnb-bevétel mellett 245 ezer forint az átlagos hosszú távú lakbér. A VIII. és IX. kerületben is hasonló a különbség: a rövid távú kiadásból származó havi bevétel több mint kétszerese lehet a hosszú távú bérbeadással elérhető összegnek

− ismertette a megdöbbentő számokat Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, majd hozzátette, hogy az adatok ismeretében érthető, miért vonzó továbbra is a rövid távú lakáskiadás a befektetők számára.