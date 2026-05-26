Valósággal megostromolták a kincstárt a magyarok, brutális rekord született: nem véletlenül akart mindenki bevásárolni – most változik meg minden

Miután a múlt héten a fix kamatozású lakossági állampapírok körében a kamatok csökkenését jelentette be az Államadósság Kezelő Központ, a magyarok rohantak vásárolni a még elérhető, magasabb kamatot ígérő sorozatokból. Az ÁKK legfrissebb adati szerint minden idei csúcsot megdöntött a lakossági állampapírok bruttó értékesítése, és bár nem részletezték, hogy melyik állampapír esetében mennyi fogyott a csütörtökig kapható régi és a péntektől kapható új sorozatból, aligha tévedünk nagyot, ha arra gondolunk, hogy a forgalom túlnyomó többségét a kifutó sorozatok tették ki.

Az ÁKK szerdai közleménye szerint a múlt héten bruttó 369,41 milliárd forint értékben vettek a magyarok lakossági állampapírt,

ami több mint másfélszerese az iráni háború kitörése előtt feljegyzett 215,39 milliárd forintos csúcsnak. A kamatcsökkentést a megváltozott kamatkörnyezettel indokolta az ÁKK, ám adott pár napot a befektetőknek, hogy még a régi sorozatokból bevásároljanak, amivel minden jel szerint éltek is a magyarok.

