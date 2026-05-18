Kamatcsökkentés előtt így vették a magyarok az állampapírokat

Az Államadósság Kezelő Központ döntése rejt magában némi kockázatot a legfrissebb adatok láttán. A kérdés azonban az, hogy kitartanak-e a magyarok az állampapírok mellett akkor is, ha csökken a kamat.
K. B. G.
2026.05.18, 19:50
Frissítve: 2026.05.18, 19:59

Miután hétfőn az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) bejelentette a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatának 0,5 százalékos csökkentését, a szervezet arról is beszámolt, hogy hogyan alakultak az értékesítések a múlt héten. Az adatokból a bruttó eladások csökkenése olvasható ki, ami nem feltétlenül kedvező jel a jövőre nézve, még ha a hazai kamatkörnyezet valóban alacsonyabb szintre is került az elmúlt hetekben.

Az állampapírok egyelőre népszerűek, de mi lesz a kamatcsökkentés után? / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A 20. heti bruttó lakossági állampapír eladások 89,9 milliárd forintot tettek ki, ami majdnem azonos az év első 20 hetének 90 milliárd forintot minimálisan meghaladó átlagával, miközben a kamatcsökkentés mérsékelheti az államadósság finanszírozásának költségét. 

Egyelőre az infláció is alacsonyan maradt az iráni háború első két hónapjában, így a legnépszerűbb lakossági termék, a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) által kínált alacsonyabb, 6,5 százalékos kamat is tisztes kockázatmentes reálhozamnak felel meg. 

Tekintve, hogy a régebbi, magasabb kamatozású állampapírok csütörtökig még kaphatók, a magyarok reakciójáról csak két hét múlva kaphatunk világos képet, amikor már egy teljes héten csak az alacsonyabb kamatozású lakossági állampapírok lesznek kaphatók. Addig azonban az továbbra is elmondható, hogy a befektetők preferenciái nem változtak, a lakossági állampapírok népszerűségi sorrendje változatlan:

  • a múlt héten is a FixMÁP bizonyult a legnépszerűbbnek, amiből 59,81 milliárd forintért vásároltak a magyarok, ám ez kevesebb, mint az egy héttel korábbi 68,89 milliárd forint.
  • A második legnépszerűbb a sávosan, egyelőre még 6,5 százaléktól 7,5 százalékig emelkedő hozamot biztosító Magyar Állampapír Plusz, aminek értékesítése 25,53 milliárd forintról 19,45 milliárd forintra csökkent.
  • A harmadik legnépszerűbb a postán kapható Kincstári Takarékjegy, ami egy- és kétéves futamidő mellett kapható, még 5,5 és 6 százalékos kamat mellett. Ebből 8,25 milliárd forintért vettek a magyarok a múlt héten, ami elmarad a megelőző heti 9,13 milliárd forinttól.
  • A változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír és Prémium Magyar Állampapír együttes forgalma továbbra is csekély, mindössze kétmilliárd forint volt, ami szintén alacsonyabb a korábbi hetinél.

