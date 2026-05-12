Választás ide vagy oda, valósággal öntik a pénzt a magyarok az állampapírokba
Töretlen a lakossági állampapírok népszerűsége a magyarok körében, az elmúlt héten ismét meghaladta a 100 milliárd forintot a befektetés bruttó értékesítése az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint.
Bár a 107,07 milliárd forintos értékesítés elmarad az egy héttel korábbi közel 120 milliárd forintos eladásól, a heti átlagot felülmúlja, látható tehát, hogy a kormányváltás nem hozott változást a lakossági állampapírok népszerűségében és a forgalom az iráni háború első hetei után visszaállt a normális kerékvágásba. Ez nem is csoda, hiszen
a legnépszerűbb lakossági állampapírok – mint a Fix Magyar Állampapír vagy a Magyar Állampapír Plusz – jelentős kockázatmentes hozamot kínálnak, mely a jelenlegi infláció mellett tisztes reálhozamnak fele meg.
Ezek a legnépszerűbb állampapírok
- A 19. héten is az öt éves, évi 7 százalék kamatot fizető FixMáp bizonyult a legnépszerűbb állampapírnak, amiből bruttó 68,89 milliárd forintért vásároltak a befektetők, ami némileg alacsonyabb az egy héttel korábbi 78,17 milliárd forintnál.
- A 6,5 százalékról öt éves futamideje alatt fokozatosan 7,5 százalékig felkúszó MÁP Plusz eladása 25,53 milliárd foritra csökkent az előző heti 30,25 milliárd forintról.
- Nőtt viszont a postánm kapható, egy vagy két éves és 5,5 vagy 6 százalék kamatot fizető Kincstári Takarékjegy néépszerűsége, amiből 9,13 milliárd forintért vettek a magyarok, szemben az egy héttel korábbi 8,19 milliárd forinttal.
- A korábban népszerű, változó kamatozású sorozatok, mint a Bónusz Magyar Állampapír és a Prémium Magyar Állampapír eladásai gyakorlatilag stagnáltak, 2,69 milliárd és 0,42 milliárd forinton.