Választás ide vagy oda, valósággal öntik a pénzt a magyarok az állampapírokba

Töretlen a lakossági állampapírok népszerűsége a magyarok körében, az elmúlt héten ismét meghaladta a 100 milliárd forintot a befektetés bruttó értékesítése az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint.

Fotó: Kallus György

Bár a 107,07 milliárd forintos értékesítés elmarad az egy héttel korábbi közel 120 milliárd forintos eladásól, a heti átlagot felülmúlja, látható tehát, hogy a kormányváltás nem hozott változást a lakossági állampapírok népszerűségében és a forgalom az iráni háború első hetei után visszaállt a normális kerékvágásba. Ez nem is csoda, hiszen

a legnépszerűbb lakossági állampapírok – mint a Fix Magyar Állampapír vagy a Magyar Állampapír Plusz – jelentős kockázatmentes hozamot kínálnak, mely a jelenlegi infláció mellett tisztes reálhozamnak fele meg.

