A pünkösdi napsütésben nagyon nem lesz buli áramot eladni

Egyelőre nem látszik, hogyan akadályozható meg, hogy az intenzív nyári napenergia-termelés idején ne alakuljanak ki negatív árak a magyar áramtőzsdén. A kereslet és a kínálat súlya hétvégeken – mint a mostanin is – még inkább hajlamos kibillenni, mert akkor kisebb a villamos energia iránti igény.

Ez a nyár a negatív áramáraké lesz a HUPX-en / Fotó: Shutterstock

Zöldül az áramtermelés, pirosba csúszik a profit

Már ebben az évben is többször volt negatív ár a HUPX-en, vagyis többször fordult az elő, hogy még a termelőnek kellett fizetnie azért, hogy elvigyék a portékáját. Ha az ilyen állapot tartósan fennmarad, vagyis a negatív áras időszakok rendszeressé válnak, az elveheti a termelők kedvét a tevékenységüktől. Márpedig ma (szombaton) is az történt, hogy a HUPX másnapi árai a késő délelőtti óráktól a délután közepéig nullán álltak, vagy mínuszba zuhantak. Míg például a sötét, éjszakai órák megawattonkénti elszámoló árai a 200 eurót közelítették, illetve meg is haladták, ma 13 óra után a mínusz 127 eurót közelítő értéket is láttunk.

Valakinek ki kell szállnia egy időre a termelésből

Áramtúltermelés idején nemcsak az árakkal, hanem a villamosenergia-rendszer (VER) egyensúlyával is baj van. Az egyensúly fenntartása érdekében és a megújuló alapú termelés elsőbbsége miatt már ebben az évben is volt arra példa, hogy csökkenteni kellett a Paksi Atomerőmű termelését. Azon felül, hogy

nem szerencsés éppen a közlések szerint a legolcsóbb áramot adó létesítményt visszafogni,

műszaki szempontból sem kedvező a folyamatosan és nagy energiamennyiség előállítására optimalizált létesítmény termelését magasabb szempontokból rángatni.

A VER egyensúlyának pillanatnyi fenntartásába besegít, hogy május 8. óta az éves karbantartás miatt egyébként is áll a mintegy 500 megawattos paksi I. blokk, és nem működik az oroszlányi erőmű két, együtt 100 megawattos biomasszablokkja sem. Az egyiknek egy lyukasodás van a gőzturbináján, a másik gőzturbináját pedig fluidágyas salakosodás kínozza a Mavir adatai szerint.

Viszont egy másik számsor jól alakul

A csúcstermelés óráiban a nekilendült napenergia-termelés adta az országban előállított villamos energia mintegy kétharmadát.

Ha ehhez hozzáadjuk a karbonsemlegesen működő három paksi blokk teljesítményét,

figyelembe vesszük, hogy reggel 8 óta nem ad áramot a Mátrai Erőmű (talán éppen a VER szabályozása érdekében),

beszámítjuk, hogy lecsökkent a gázüzemű termelés,

viszont volt némi biomassza- és szélerőművi áram,

akkor azt látjuk, hogy a napsütéses órákban esetenként 95 százalék körül mozgott a karbonsemleges termelés aránya. Ugyanez az arány persze már nem igaz a felhasználásra, mert abban komoly szerep jutott az importból érkező villamos energiára is. A behozott áramon belül a karbonmentes tétel arányáról pedig nincs információnk.