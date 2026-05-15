Most már biztos: bejelentette az áremelést a Telekom, a Yettel és a One, ennyivel drágul a telefonálás Magyarországon – itt vannak a pontos dátumok

Korábban beszámoltunk róla, hogy hamarosan áremelések jöhetnek kulcsfontosságú szolgáltatásoknál. Ugyanis a kormány tavaly tavasszal önkéntes árstopot kényszerített ki a banki, biztosítói és telekommunikációs szektorokban. Ez a korábbi árstopokhoz, árrésstopokhoz vagy az üzemanyagoknál továbbra is érvényben lévő hatósági árhoz képest abban tér el, hogy ezúttal nem törvényileg írták elő a maximális árakat. Ezeknek az önkéntes árkorlátozásoknak az időtartama azonban június 30-án lejár.

A HVG arról írt, hogy miután a telekommunikációs cégeknél is lejárt az áremelési moratórium, így mindannyian emelnek a díjaikon. Ez Magyarországon három nagy szereplőt érint, a Magyar Telekom, a One és a Yettel egyaránt az áremelésről határozott.

A lap kiemelte, hogy a Magyar Telekom a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapjára feltöltött idei első negyedéves jelentésében tette közzé, hogy megkezdte az inflációkövető díjkorrekció végrehajtásának előkészítését. Ez alapján július elsejétől a KSH által közzétett 2025. évi átlagos fogyasztói árváltozás értékével megegyező, 4,4 százalékos mértékű díjkorrekciót alkalmaz. Hozzátették, hogy az idén március 12-étől érvényben lévő díjcsomagokra kötött ügyfélszerződéseket a drágulás nem érinti, így ezek a díjcsomagok árai július 1-jétől is változatlanok maradnak.

Egyik szolgáltató ügyfelei sem úszhatják meg az áremelést

A Yettel a honlapján tette közzé, hogy a díjkorrekcióra 2026-ban július 31-éig kerül sor, a mértékét ők is az inflációhoz kötik, és 4,4 százalékban határozták meg. Esetükben az áremelés érinti a korrekciót megelőzően megkötött szerződések havidíjait is.

A díjváltozás a Yettelnél a számlás hangalapú, hordozható internet, valamint otthoni internet tarifacsomagokra vonatkozik. A perc- és sms-díjakat, illetve a kiegészítő szolgáltatások díjait ugyanakkor a változás nem érinti. Kiemelték, hogy a díjemelés miatt nem lehet csak úgy felmondani a szerződéseket. A vállalat közölte, hogy a díjváltozásról ügyfeleiket „megfelelő időben” sms-ben, valamint a számlalevélen értesítik.