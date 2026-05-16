Meglepő dolgon gondolkodik Kapitány István: az év második felében is maradna az üzemanyagárstop – ez lenne a következménye

Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstop – mondta el az RTL Híradónak Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A készlet, amit pénteken a tárcavezető felszabadított, június 30-ig elegendő a védett árak biztosításához az Ásványolaj Szövetség szerint. Kapitány István úgy gondolja, hogy az védett üzemanyagárakat a lakosság védelme érdekében fenn kell tartani.

„A kőolajárak olyan magasak jelen pillanatban a kialakult helyzet miatt, hogy ennek a lakosság érdekében való fenntartása indokolt, a lakoság érdekeinek a figyelembe vételével a kormány meghozta azt a döntést, hogy ezeket a készleteket felszabadítjuk. Azt, hogy mi fog történni június 30-as után, azt majd meglátjuk júniusban, hogy a világpiaci árak hogyan alakulnak” – mondta az RTL-nek Kapitány István.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lefrissebb adatai alapján márciusban ötödével többet tankoltak a magyarok, mint egy évvel korábban, miközben ötödével kevesebb olaj van a világban a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint.

Még az Orbán Viktor vezette kormány döntése értelmében március 10-től érvényes a hatósági üzemanyagár, így a benzin literjét 595 forintér, a gázolaj literjét 615 forintért tankolhatja a lakosság a magyarországi töltőállomásokon. Az árkorlátozást a május 12-én megalakult Tisza-kormány is megtartotta, egyelőre június 30-ig.

Az árstop érdekében lépett a kormány

A Mol olajtársaság a hét első felében arról tájékoztatta a magyarországi benzinkutak tulajdonosait, hogy szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel üzemanyag. Emiatt csütörtöktől hatósági áron fogják számukra adni az üzemanyagot, amit a kiskereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább.

Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Gépész László már akkor megkongatta a vészharangot, hogy a benzinkutak nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést, miközben extraprofitadót is kell fizetniük.

A Molnál ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, van üzemanyag, dízel és benzin egyaránt. Ami szerdán éjfélig elfogyhat, az a Mol számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a Mol saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag-ellátás folyamatos legyen az országban.