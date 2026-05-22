Erre jó lesz felkészülni: kitakarítanák az idős autókat Magyarországról, roncsautóprogram indulhat el – lőttek a fusiszervizeknek?

Immár harmadszor rendezték meg az Automotive Summit autóipari szakmai konferenciát a budapesti Mol Campusban. Az eseményen a Széttöredezett világ, új autóipar című rendezvényen elemezték két meghatározó hazai importőr, az AutoWallis és a Porsche Hungaria eltérő üzleti stratégiáit is – számolt be róla a Totalcar autós portál.

Az európai átlagnál jóval öregebb a hazai utakon közlekedő autók átlagéletkora / Fotó: Csapó Balázs

A használt autók terén siralmas a helyzet

Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója szerint a magyar piac európai viszonylatban gyenge lábakon áll, ugyanis Magyarországon ezer főre 13 új autó jut, miközben az európai átlag 26. A lemaradás visszaköszön a használtpiacon is, mivel a hazai autók átlagéletkora 16,5 év, szemben a 12 év körüli európai átlaggal. Ez egyszerre környezetvédelmi, biztonsági és gazdasági probléma, ezért bízik benne, hogy ez változni fog a közeljövőben.

„Brutálisan öreg az autópark, ez szennyező és veszélyes. Amit én várnék a politikától mindenképpen, és majd nyilván beszélni is kell velük ez ügyben, az a roncsautó-prémium, hogy ezeket az öreg autókat megpróbáljuk kitisztítani” – idézte a Totalcar Wachtlert, aki az úgynevezett fusiszervizeket is megszüntetné egyszer és mindenkorra, mert szerinte rengeteg nem megfelelő műhely működik Magyarországon, emiatt sok autó nincs megfelelően karbantartva, ami közlekedésbiztonsági kockázatot jelent.

Nem fognak varázsütésre eltűnni a belső égésű motorok

„Az Európai Unió egy olyan szabályozást hozott, ami nem feltétlenül segíti az autógyártást, miszerint 2030-ig elektromos autókat vagy nulla emissziós kibocsátású autókat lehet majd forgalomba helyezni. Ezt nyilván puhították egy kicsit, de nagyon picit. Most ez azért érdekes, mert a szabályozó háttér teljesen szembemegy a piaci igényekkel” – fejtette ki a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója.

Wachtler, arra számít, hogy a következő években ugyanúgy fognak érkezni teljesen új, belső égésű motorral szerelt modellek, akár még 2028–2029 tájékán is. Ami azért érdekes, mert egy személyautóban esetében rendszerint 8–10 évig tart egy ciklus, mire elérkezik a ráncfelvarrás vagy a generációváltás ideje, ami nem éppen azt vetíti előre, hogy 2035-től éles fordulat állna be.