Ennyi volt: Vitézy Dávid érkezésével gyakorlatilag vége az autópálya-építéseknek Magyarországon – egy lehetősége van a leendő miniszternek

Április 30-án teljessé vált a Tisza-kormány névsora, amely a következő a következő ciklusban Magyar Péter miniszterelnöksége alatt felel az egyes szakpolitikai területert. Bár az új kormány megalakulására még várni kell, egyre több részlet derül ki a leendő miniszterek elképzeléseiből. Az összes tárca közül várhatóan az egyik legérzékenyebb és legtöbb vitát kiváltó minisztérium a közlekedési és beruházási lesz, amelynek Vitézy Dávid a várománya.

Ennyi volt: Vitézy Dávid érkezésével gyakorlatilag vége az autópályaépítéseknek Magyaroszágon – bemutatják a halállistát Fotó: Koszticsák Szilárd

A korábbi közlekedési államtitkár és Budapesti Közlekedési Központot irányító szakember jelölése amennyire meglepetés volt, az elképzelései kevésbé azok.

A fiatalon, Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnökeként hírnevet szerző Vitézyről köztudomású, hogy a közösségi közlekedés és a vasútfejlesztés híve, azaz kinevezéve egyet jelent az autópálya beruházások lecsengésével Magyarországon.

Vitézy április 26-án az Átlátszónak adott interjújában sem hagyott kétséget afelől, hogy minisztersége alatt teljesen háttérbe szorulhatnak az autópályaépítések. Szerinte az elmúlt években aránytalanul sok pénz ment nagy, látványos közúti beruházásokra, miközben a vasút és a mindennap használt főúthálózat állapota romlott. Azt is mondta, hangsúlyváltásra van szükség a vasút javára a közúttal szemben, szerinte sok magyar ember életét jobban befolyásolja a kátyús, rossz állapotú egy-, két- és háromszámjegyű utak helyzete, mint egy-egy új autópálya-szakasz hiánya.

Bemutatjuk, hogy mely autópálya-projektek eshetnek áldozatul Vitézy Dávid vasútfetisizmusának.

Jó eséllyel befellegzett az M100-asnak

Az összes függőben lévő gyorsforgalmi közül a legelőrehaladottabb állapotban az M100- autót van, amely Esztergomot kötné össze az M1-es autópályával. Ugyanakkor ez az autóút a leghányatottabb sorsú is, hiába tűnt úgy, hogy sínen van a kivitelezés, 2022-ben kitört az orosz–ukrán háború, és a rossz gazdasági helyzet miatt a kormány beruházási stopot hirdetett, a felfüggesztés pedig az M100-ra is kiterjedt.