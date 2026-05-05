Itt van Lázár János egyik utolsó döntése: új autópályaszakasz és felüljáró épülhet Magyarország nyugati kapujában – feltéve, ha Vitézy nem fúrja meg

Új autópályaszakasz, pihenőhely és felüljáró épülhet a hegyeshalmi határátkelő helyén – írja a Magyar Építők, miután az erről szóló felhívás megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben (TED-en).

Újabb fontos csomópontnál újulhat meg az M1-es autópálya / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A felhívást az M1-as autópálya hegyeshalmi határátkelőjének akadálymentesítésére az Építési és Közlekedési Minisztérium tette közzé.

A kiírás, amely vélhetően a Lázár János vezette szaktárca utolsó döntéseinek egyike, az akadálymentesítés első ütemére vonatkozik. A hirdetmény szerint a határátkelő korábbi központi épülete helyén kell megvalósítani a sztráda kétszer kétsávos átvezetését.

A 2023-ban elbontott határátkelő helyén épülő pályán a határrendészeti ellenőrzések céljából elengedhetetlen felületeteket is ki kell alakítani. A feladat elvégzéséhez a rendelkezésre álló engedélyezési tervek alapján a kiviteli terveket is nyertesnek kell kidolgoznia.

A Magyar Építők szerint a híd alapozása és a közművek átvezetése már a következő ütemet készíti elő. A központi épület helyén összesen 1200 méter egybefüggő hosszúságú kétszer kétsávos autópálya építését kell megvalósítani, új útalap és pályaszerkezet építésével. Ugyanakkor az I. ütemben megvalósításra még nem kerülő keresztező visszafordító műtárgy cölöpalapozását is meg kell oldani, amelyet az elválasztósávban alakítanak ki.

Szintén fontos elem az első ütemben egy összesen 26,4 méter szabadnyílású, új országos közúti híd alapozásának megépítése.

A projekt mindezek mellett tartalmazza az I. ütemben nem megvalósuló projektelemek előkészítését, többek között az ezekhez szükséges közmű és vízelvezetési rendszer autópálya keresztezéseinek megvalósítását. Ezt annak érdekében szükséges elvégezni, hogy az autópálya forgalmát ezek a munkák a végleges kiépítésükkor ne akadályozzák.

A hirdetményből az is kiderül, hogy milyen projektelemek valósulnak majd meg a későbbi ütemekben:

közúti visszafordító felüljáró műtárgy,

oldalanként egy-egy WC épület és komplex ellenőrzésre alkalmas infrastruktúra elemek: mint fedett ellenőrzőhely, irodaépület és parkolóhelyek,

oldalanként egy-egy komplex-pihenőhely benzinkút helybiztosításával,

a Budapest felé vezető, bejövő oldalon egy szolgáltatóház,

valamint a Bécs felé vezető, kimenő oldalon egy „Autohof” típusú kamion parkoló.

Kiderült, mikor készül el a hatalmas hazai autópálya-fejlesztés fontos szakasza

A magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése kulcsfontosságú – nemcsak a közlekedés, de az ország gazdasági versenyképessége szempontjából is. Ennek megfelelően az M1-es autópálya bővítése az egyik legjelentősebb aktuális beruházás, amelynek célja a megnövekedett forgalom kezelése és a biztonság javítása Budapest és a nyugati országrész között.