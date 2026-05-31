Autópályadíjak 2026: idén is rémálom lesz az Adriára lejutni, de már látszik a fény az alagút végén – régiós körkép
Hétfőn, azaz június elsejével hivatalosan is megkezdődik nyári előszezon, amikor több százezer magyar tervez nekivágni valamelyik környező országnak, hogy eltöltse a nyári szabadidejét. Évről évre nekik próbálunk segíteni azzal, hogy összegyűjtjük a legfontosabb változásokat, amelyekkel szembesülhetnek a sokszor 10-12 órás utazásokon. Ezek az autópályadíjak 2026-ban.
A magyarok körében továbbra is a legnépszerűbb úti cél Horvátország. Tavaly is csaknem 800 ezer magyar nyaralt az Adriai-tenger partján. Várhatóan ez idén sem lesz másképp, sőt, az elmúlt hónapokban látott forinterősödés alapján nem zárható ki, hogy 2026-ban rekordot dönt a Horvátországban nyaraló magyarok száma. A hazai deviza erősödése egyértelműen erősíti a külföldi turizmust, ugyanis jóval olcsóbbá válhat a nyaralás.
Ugyanakkor nincs jó hírünk azoknak, akik autóval tervezik megtennie a 800-1000 kilométeres távolságot. A déli szomszédunknál csúszásban van a kapus rendszer felszámolása, ezért a horvát autópályákon idén is dugókra lehet számítani.
Eredetileg 2026-ra kellett volna elkészülnie a magyarhoz hasonló matricás szisztémának, ám most úgy tűnik, hogy leghamarabb 2027 márciusban kerülhet erre sor. Az új rendszerben a rendszám és a megtett távolság alapján kell a sofőröknek fizetniük az autópályadíjakat. Ez azonban tehát a jövő zenéje, lényegesebb, hogy idén nem volt díjemelés, és talán a nyáron sem lesz. A horvátok az elmúlt években épp a főszezonban emeltek többször is díjaikon. A fontosabb szakaszokon a következő árakkal találkozhatnak a személyautóval közlekedők:
- Gorican–Zágráb szakasz: 6,4 euró
- Zágráb–Rijeka szakasz: 10,1 euró
- Rijeka–Rovinj szakasz: 8,5 euró
- Zágráb–Krk sziget: 8,9 euró
- Zágráb–Zadar észak: 17,6 euró
- Zágráb–Makarska szakasz: 29,7 euró
- aki pedig egészen a magyar határtól Zágrábon keresztül Plocéig, Dubrovnik felé megy az A1-es autópályán, annak 40,1 euróba kerül az autópályadíj. Tehát oda-vissza 80 euró lehet a teljes összeg.
Ami a horvát autópálya-beruházásokat illeti, tavaly év végén nyílt meg A5-ös szakasz a magyar határig, így azóta az M6-os autópálya közvetlenül kapcsolódik a horvát hálózathoz. Továbbra is napirenden van az A1-es autópálya meghosszabbítása Dubrovnik irányába, de egyelőre a pályáztatás és az előkészítés zajlik. Az egyik építkezés tenderét 2026 májusában vissza is vonták, mert a beérkezett ajánlatok túl drágák voltak. Ennek az autópályának az építése, amelyet Horvátország legdrágább autópályájának tartanak, két szakaszban valósul meg. Az első szakasz az Osojniktól Dubrovnikig tartó szakasz megépítését foglalja magában, majd a Metkovictól a Peljesac-hídig tartó szakaszt. A legoptimistább előrejelzések szerint az első szakasz 2029-re fejeződhet be.
Románia: alaposan beindultak az autópálya-fejlesztések
Horvátország után a másik legnépszerűbb úti cél a magyarok körében Románia, ahol az elmúlt években nagyon jelentős infrastrukturális fejlesztések zajlottak. 2022-ben még az 1000 kilométert sem érte el a gyorsforgalmik hossza, ehhez képest 2026-ban már 1418 kilométeren használhatják az autósok a román autópályákat. Ráadásul 2026-ra a román közlekedési minisztérium további mintegy 250 kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út átadását tervezi, így év végére a hálózat elérheti az 1650–1670 kilométer körüli összhosszt, ha a projektek többsége időben elkészül.
A magyarok számára a leglényegesebb az A3-as, északi-erdélyi autópálya, amelynek története már több mint húsz éve húzódik. Az amerikai Brechtel 2004-ben kezdte el építeni a Brassó és a magyar határ közötti gyorsforgalmit, a 415 kilométeres autópályából eddig mintegy 200 kilométer készült el. Többször azonban leállították, majd újraindították a közbeszerzést.
Ha az idei átadások rendben mennek, akkor nagyjából 68 kilométerrel bővülhet a gyorsforgalmi az év végéig.
A Nádasdaróc és Szilágyerked közötti szakaszok mellett a Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti 26 kilométeres szakasz áll a legjobban. Az utóbbit három éve építik, a román autópálya-kezelő azt ígéri, hogy év végén átadhatják a forgalomnak. Ráadásul a folytatás belátható távolságon belül van, 2025 áprilisában aláírták a Szilágynagyfalu–Vaskapu közötti 40 kilométeres sztrádaszakasz kivitelezési szerződését, az átadása 2029-re várható.
Ami pedig az autópályák használatát illeti, a magyarhoz hasonló matricás rendszer működik, 1, 10, 30 és 90 napos, valamint éves érvényességű matrica vásárolható, igaz, a magyarnál olcsóbban. Az ottani matricaárak éppen a nyár közepén emelkednek a május végén megjelent új tarifaszabályok alapján
- 1 napos: 3,3 euró
- 10 napos: 6 euró
- 30 napos: 9,5 euró
- 60 napos: 15 euró
- éves: 50 euró
Szerbiában is emelkedtek az autópályadíjak
Szerbiában a jármű kategóriájától és a megtett távolságtól függ az útdíj, amely idén év elején drágult (ezen a honlapon talál útdíjkalkulátort). A magyar turisták többsége Szerbián keresztül csak átutazik, így számukra a bolgár és a görög tengerpartra vezető útvonalak az érdekesek:
- a Szabadka–Dimitrovgrad (bolgár határ) szakasz 23 euró (8280 forint),
- a Szabadka–Belgrád szakasz 7,5 euró (2700 forint),
- a Szabadka–Presevo (északmacedón határ) pedig 26 euróba (9360 forint) kerül.
A Görögországba utazóknak a közel 600 kilométer hosszúságú A1-es autópályán kell végighaladniuk, amelynek utolsó szakaszát évekkel ezelőtt adták át, ami nagyban megkönnyíti a lejutást a görög tengerpartra, mivel egybefüggő kapcsolatot jött létre. Észak-Macedóniában fizetőkapus rendszer működik, két szakaszt kell megtenni az országon történő áthaladáshoz, mindkettő az A1-es autópályán található, hosszuk 140 kilométer. Míg a Szkopje és Kumanovo 100 macedón dinárba, a Szkopje és Gyevgyelija közötti szakasz 360 dinárba kerül. A kapuknál elfogadnak készpénzt és bankkártyát is.
Görögország, ahol minden autópályát más társaság kezel
Sok magyar utazik Szerbián és Észak-Macedónián át Görögországba, főlek az északi régióba. A mediterrán országban kapus szisztéma működik, a használat díja a megtett távolságtól és a jármű kategóriájától függ, az átlagos ár 9-10 euró 100 kilométerenként. Ugyanakkor a görög gyorsforgalmi hálózatról nem árt tudni, hogy elég kaotikus a rendszer, minden autópályához más-más útdíjrendszer-üzemeltető tartozik, egészen pontosan hét koncessziós társaság kezelésében vannak, akik teljesen eltérő tarifákat határozhatnak meg. A magyar turisták számára a legfontosabb szakaszok:
- aki az északmacedón határon lévő Evzonoi–Halkidiki félszigetre 3,6 euró
- Evzonoi–Thászosz szigetéig 10 euró
- Evzonoi–Stavrosz 7,35 euró
- Evzonoi–Athén 39,60 euró
Ezen a felületen található meg a legtöbb információ a görög autópályákról.
Bosznia: a legrövidebb út Montenegróba
Horvátország mellett másik népszerű úti cél az Adriai-tenger mellett Montenegró. A mediterrán ország három útvonalon közelíthető meg, egyrészt jókora kerülővel Horvátországon keresztül, továbbá Szerbián, illetve harmadsorban Bosznián át. Ez utóbbi a legrövidebb útvonal, itt a turisták a legkönnyebben az E73-as európai korridoron keresztül szelhetik át az országot, ennek a nemzetközi közlekedési folyosónak a hazai szakaszát képezi a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya.
A 700 kilométer hosszúságú útvonalból, amely Budapestet köti össze kikötőváros Plocéval, a bosnyákokra eső rész 338 kilométer, ebből azonban eddig csak 100 kilométer készült el. Viszont történt előrelépés is az elmúlt pár évben, többek között átadták a Pocitelj-hidat. A bosnyák autópálya-kezelő társaság tájékoztatása szerint több kisebb szakaszon zajlik építkezés, ezek közül a legnagyobb a Medakovo–Ozimica közötti 21,6 kilométeres etap.
Idén 40 kilométer autópálya átadását várják Boszniában.
Ami az autópályadíjakat illeti, Bosznia-Hercegovinában továbbra is kapus rendszer működik, és a díj a megtett távolságtól függ. A tarifák az elmúlt években csak minimálisan változtak, így a Svilaj–Odzak szakasz használata továbbra is alig több mint 1 konvertibilis márkába kerül, míg a Szarajevó–Zenica útvonalért nagyjából 6, a Szarajevó–Tarcin szakaszért pedig 2,5 konvertibilis márkát kell fizetni. Az autósok az ACC TAG elektronikus útdíjfizető eszközzel körülbelül 20 százalékos kedvezményt kaphatnak, emellett a fizetőkapuknál megállás nélkül haladhatnak át.
Montenegró: nagy munka indul el 2026-ban
Montenegróban továbbra sincs matricás rendszer, az autósok csak a 41 kilométeres A1-es autópálya-szakaszért (3,50 euró), illetve a Sozina-alagút használatáért (2,50 euró) fizetnek. A legfontosabb közlekedési fejlesztés idén a Matesevo–Andrijevica autópálya-szakasz építésének elindulása, amely a Bar–Boljare autópálya következő, 22 kilométeres része lesz, és várhatóan 2029-ben fejeződhet be.
Bulgáriában külön matricát vehetünk hétvégén
Sok magyar turista választja Bulgáriát nyári úti célként, számukra különösen az A1 Trakia Motorway lehet fontos, amely Szófiát köti össze Burgasszal nagyjából 360 kilométer hosszan. Bulgáriában időalapú elektronikus matricás rendszer működik, és továbbra is különlegességnek számít a hétvégi matrica, amely péntek déltől vasárnap éjfélig érvényes. A 2026-os hivatalos díjak személyautóra:
- hétvégi matrica: 10 leva (kb. 5,11 euró)
- 7 napos matrica: 15 leva (kb. 7,67 euró)
- havi matrica: 30 leva (kb. 15,34 euró)
- 3 havi matrica: 54 leva (kb. 27,61 euró)
- éves matrica: 97 leva (kb. 49,60 euró)
A bolgár autópályadíjak továbbra is Európa legolcsóbbjai közé tartoznak, különösen a rövid, hétvégi utazások esetében.