Azbesztbotrány: végre lépett a kormány, bejelentést tett Gajdos László

Nem érkezik Ausztriából több azbeszt-tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra – ezt közölte be Gajdos László környezetért felelős miniszter a Facebookon.
Járdi Roland
2026.05.21, 21:45
Frissítve: 2026.05.21, 21:51

Azbesztbotrány: végre lépett a kormány, bejelentést tett Gajdos László

"A mai bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyeztem az osztrák üzem tulajdonosával". 

Holnaptól teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárítottuk el a közvetlen veszélyt

– mondta a videóban, hozzátéve, hogy a következő lépés a leterített kőzet ártalmatlanítása lesz és a lakosság egészségének védelme.

Az azbesztbotrány elsőként Szombathelyen robbant ki, majd később több nyugat-magyaroszági helyszínen is azonotították a jelenlétét. Az azbeszt tartalmú köveket a szomszédos osztrák, burgenlandi bányákból szállították Magyarországra. Magyar Péter miniszterelnök bécsi látogatásán is téma volt az ügy, mint hangsúlyozta, a szennyező elve fizet elvet szeretnék érvényesíteni. Hétfőtől pedig egy vegyes bizottságot is felállít a két ország a helyzet kezelése érdekében.

Az ügy politikai vitát is kiváltott Ausztriában. Az SPÖ szerint a szövetségi kormánynak egységes szabályozást kellene kialakítania az azbeszttartalmú kőzetek kezelésére, míg az ÖVP politikusai szerint nincs szükség újabb válságstábra, mert már működik egy tartományi munkacsoport.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
