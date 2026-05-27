Soha ennyi rendőr nem volt még szolgálatban: több, mint ötvenezer külföldi drukker tombol majd Budapesten – a reptér és a BKK így készül az extrém terhelésre
Komplex, több rendszert egyszerre érintő felkészüléssel várja Budapest a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntőt. A szervezésben a rendőrség, a közlekedési vállalatok, a repülőtér és a labdarúgó-szövetség összehangolt munkája szükséges, mivel a mérkőzés nemcsak sportesemény, hanem a főváros teljes működését próbára tevő logisztikai kihívás is.
A sajtótájékoztatón Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese, Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség Nemzetközi és Szervezési Igazgatója, Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője, valamint Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese ismertették a részleteket.
A városnak nem csak egy este a Bajnokok Ligája, tízezres tömegek vonulnak majd az utcán
A döntő nem egyetlen mérkőzés, hanem többnapos eseménysorozat – emelte ki Szabó Vilmos. Az MLSZ Nemzetközi és Szervezési Igazgatója elmonta, hogy a hivatalos programok már a finálé előtt elindulnak, május 28. és 31. között a Hősök terén és a Városligetben szurkolói zónák és a Champions Fesztivál várja az érdeklődőket.
A stadion 60 ezer férőhelye mellett jelentős számú, több, mint tízezer jeggyel nem rendelkező szurkoló is érkezik, akik a város különböző pontjain követik majd a mérkőzést. A szervezők szerint ez önmagában is komoly tömeget jelent, amelynek kezelése kulcskérdés.
Az MLSZ az UEFA-val közösen dolgozik a szervezésen, a visszajelzések alapján jelenleg a felkészülés minden fontos területen megfelelő ütemben halad.
Rendőrség: közel 4000 fős biztosítás, kiemelt kockázat
Több mint egy éve készülnek a döntőre, és folyamatos kapcsolatban állnak a nemzetközi biztonsági szervekkel, valamint a klubok képviselőivel – hangsúlyozta Kuczik János Zoltán, Az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese felhívta a figyelmet: a döntő várható párosítása – az Arsenal és a Paris Saint-Germain – különösen nagy érdeklődést generál, és a két szurkolótábor egyidejű jelenléte kiemelt kockázatot jelent. A rendőrség ezért már hónapok óta elemzi a szurkolók viselkedési mintáit, és napi kapcsolatban áll a külföldi hatóságokkal.
A Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy 5-5 francia és angol rendőr kíséri el a szurkolókat a fővárosba, akikkel folyamatos lesz a kapcsolattartás.
A rendőrfőkapitány-helyettes bejelentette azt is, hogy a mérkőzés napján mintegy 3900 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten, miközben az ország más részein a napi rendőri feladatellátás is biztosított marad. A cél kettős:
- a közbiztonság fenntartása
- és a lakosság mindennapi életének minél kisebb zavarása.
A hatóságok jelentős lezárásokra készülnek: már a mérkőzés napján kora reggeltől zárják a Puskás Aréna környékének főbb útvonalait, majd délutántól a Hungária körút és a Kerepesi út térségében gyakorlatilag megszűnik az autós közlekedés. A rendőrség ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerülje el a környéket, és válassza a közösségi közlekedést. A részletes forgalomkorlátozásokról itt olvashatnak.
BKK: percenkénti járatok és BL-expressz
A közösségi közlekedés lesz a szurkolók mozgatásának gerince – közölte Kovács Bendegúz. A BKK szóvivője jelezte: a repülőtér és a belváros között közlekedő 100E busz már az 1-es termináltól is indul majd, miközben a járatok 2–3 percenként követik egymást. Emellett a 200E busz és más vonalak is megerősített kapacitással működnek.
A meccs napján külön „Champions League Express” járatokat is indítanak, amelyek közvetlenül a szurkolói találkozópontokhoz szállítják az utasokat. A rendszer óránként akár 15 ezer ember mozgatására is képes lehet, miközben az 1-es villamos vonalán szintén sűrítik a járatokat.
A város több pontján ideiglenes mobilitási csomópontokat és taxiállomásokat jelölnek ki, például a Keleti pályaudvar és az Arena Plaza környékén. A BKK kampányt is indít a közösségi közlekedés használatának ösztönzésére, mivel autóval a stadion környéke gyakorlatilag megközelíthetetlen lesz. Kérdésünkre elmondta azt is, hogy az ilyen nagyléptékű eseményekhez hasonlóan most is kiemelten ellenőrzik a taxisforgalmat.
Bajnokok Ligája-döntő Budapesten: tízszeres díjak, „kártyatrükkök” – erre figyeljünk, hogy ne húzzanak le minket az éhes hiénák
A Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén 20-30 százalékkal nőhet a taxiforgalom Budapesten, ami komoly terhelést jelent a rendszernek. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a turisták különösen ki vannak téve a túlárazás és a kártyás csalások kockázatának.
Repülőtér: extrém forgalom, folyamatos fordulók
A Budapest Airport számára a döntő napjai rendkívüli terhelést jelentenek – hívta fel a figyelmet Valentínyi Katalin. A repülőtér vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese jelezte: a csúcsterhelés péntektől vasárnapig tart, amikor charterjáratok és szurkolói csoportok tömeges érkezésére kell számítani. A repülőtér speciális operatív irányítóközpontot állít fel, ahol minden döntéshozó jelen lesz a kritikus időszakban.
A legnagyobb kihívást a parkolókapacitás hiánya jelenti: a repülőgépek többsége nem tud Budapesten maradni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy leszállás után kirakják az utasokat, majd elrepülnek, és csak később térnek vissza értük.
Ez folyamatos, intenzív gépmozgást eredményez a reptéren.
Az utasokat arra kérik, hogy a szokásosnál korábban – legalább 2, 2 és fél órával – érkezzenek a járataikhoz, mivel a forgalom jelentősen meghaladja a normál szintet. A repülőtér ugyanakkor felkészült az üzemanyag-ellátás biztosítására, így a megnövekedett igények mellett is zavartalan működéssel számolnak.
A sajtótájékoztató végén a megszólalók kiemelték, hogy a BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem Budapest számára teljes rendszerszintű teszt is: egyszerre kerül nyomás alá a közlekedés, a közbiztonság és a légiközlekedés. A szervezők célja, hogy a világ figyelme mellett is kontrollált és biztonságos környezetben bonyolódjon le az esemény, miközben a város működőképessége megmarad.
Mit ajánlanak, és mit nem?
A nemzetközi útmutatók és a szervezők is egybehangzóan azt tanácsolják, hogy a szurkolók kerüljék az autóhasználatot a döntő napján. Az UEFA és a helyi hatóságok szerint a stadion környékén nem lesz elérhető nyilvános parkolás, ráadásul
jelentős lezárások és forgalomkorlátozások várhatók már szombat déltől.
Ehelyett a tömegközlekedés használatát javasolják, különösen az M2-es metróvonalat, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a belváros és a Puskás Aréna között.
A döntőre jeggyel rendelkezők számára külön könnyítés, hogy szombaton ingyenesen használhatják a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatait a mérkőzéshez kapcsolódó utazások során. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a meccsjegy az adott napon érvényes utazási jogosultságot biztosít Budapest teljes tömegközlekedési hálózatán – beleértve a metrókat, villamosokat, buszokat és trolikat –, ami jócskán megkönnyíti a stadion megközelítését és a hazajutást.
Érdemes korán érkezni
A külföldi sajtó külön kiemeli, hogy a szurkolóknak érdemes legalább három-négy órával a kezdés előtt megérkezniük a stadion környékére. A biztonsági ellenőrzések szigorúak lesznek, a beléptetés több lépcsőben történik, és a nagy tömeg miatt könnyen kialakulhatnak torlódások. Több lap figyelmeztet arra is, hogy a 18 órás kezdés miatt már kora délutánra megtelhetnek a főbb csomópontok, különösen
- a Keleti pályaudvar,
- a Deák Ferenc tér
- és a stadionhoz vezető metróállomások.
Ami a „mit ne” kategóriát illeti: a szervezők nem ajánlják a nagy csomagok, hátizsákok bevitelét, mivel ezek lassíthatják a beléptetést, sőt bizonyos méret felett tiltottak is lehetnek. Szintén nem javasolt az utolsó pillanatra hagyni az indulást, mert a közlekedési rendszer ugyan megerősített kapacitással működik majd, de a terhelés extrém lesz. A taxis közlekedésnél is hosszabb várakozási időkre és megemelt árakra számítanak a külföldi beszámolók.
Budapesti BL-döntő: akinek lakása van, most rommá keresheti magát, milliós árakon adják ki egy éjszakára az ingatlanokat – brutális pénzt szórnak ki a focidrukkerek
Horror árak várják a szállásokon az Arsenal és a PSG szurkolóit a BL-döntő idejére. A történelmi sporteseményre több tízezer brit és francia szurkoló érkezik Budapestre. A hatalmas érdeklődésre a szállásadók is rámozdultak: a hotelek és az Airbnb-lakások ára sok helyen a többszörösére ugrott, egyes hirdetések pedig már egészen elképesztő összegeket mutatnak.