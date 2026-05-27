Soha ennyi rendőr nem volt még szolgálatban: több, mint ötvenezer külföldi drukker tombol majd Budapesten – a reptér és a BKK így készül az extrém terhelésre

Komplex, több rendszert egyszerre érintő felkészüléssel várja Budapest a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntőt. A szervezésben a rendőrség, a közlekedési vállalatok, a repülőtér és a labdarúgó-szövetség összehangolt munkája szükséges, mivel a mérkőzés nemcsak sportesemény, hanem a főváros teljes működését próbára tevő logisztikai kihívás is.

A Puskás Aréna kiürül majd a Bajnokok Ligája-döntő után, de a sok tízezer szurkoló a belváros felé veszi az irányt / Fotó: Vémi Zoltán

A sajtótájékoztatón Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese, Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség Nemzetközi és Szervezési Igazgatója, Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője, valamint Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese ismertették a részleteket.

A városnak nem csak egy este a Bajnokok Ligája, tízezres tömegek vonulnak majd az utcán

A döntő nem egyetlen mérkőzés, hanem többnapos eseménysorozat – emelte ki Szabó Vilmos. Az MLSZ Nemzetközi és Szervezési Igazgatója elmonta, hogy a hivatalos programok már a finálé előtt elindulnak, május 28. és 31. között a Hősök terén és a Városligetben szurkolói zónák és a Champions Fesztivál várja az érdeklődőket.

A stadion 60 ezer férőhelye mellett jelentős számú, több, mint tízezer jeggyel nem rendelkező szurkoló is érkezik, akik a város különböző pontjain követik majd a mérkőzést. A szervezők szerint ez önmagában is komoly tömeget jelent, amelynek kezelése kulcskérdés.

Az MLSZ az UEFA-val közösen dolgozik a szervezésen, a visszajelzések alapján jelenleg a felkészülés minden fontos területen megfelelő ütemben halad.

Rendőrség: közel 4000 fős biztosítás, kiemelt kockázat

Több mint egy éve készülnek a döntőre, és folyamatos kapcsolatban állnak a nemzetközi biztonsági szervekkel, valamint a klubok képviselőivel – hangsúlyozta Kuczik János Zoltán, Az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese felhívta a figyelmet: a döntő várható párosítása – az Arsenal és a Paris Saint-Germain – különösen nagy érdeklődést generál, és a két szurkolótábor egyidejű jelenléte kiemelt kockázatot jelent. A rendőrség ezért már hónapok óta elemzi a szurkolók viselkedési mintáit, és napi kapcsolatban áll a külföldi hatóságokkal.

A Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy 5-5 francia és angol rendőr kíséri el a szurkolókat a fővárosba, akikkel folyamatos lesz a kapcsolattartás.

A rendőrfőkapitány-helyettes bejelentette azt is, hogy a mérkőzés napján mintegy 3900 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten, miközben az ország más részein a napi rendőri feladatellátás is biztosított marad. A cél kettős:

a közbiztonság fenntartása

és a lakosság mindennapi életének minél kisebb zavarása.

A hatóságok jelentős lezárásokra készülnek: már a mérkőzés napján kora reggeltől zárják a Puskás Aréna környékének főbb útvonalait, majd délutántól a Hungária körút és a Kerepesi út térségében gyakorlatilag megszűnik az autós közlekedés. A rendőrség ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerülje el a környéket, és válassza a közösségi közlekedést. A részletes forgalomkorlátozásokról itt olvashatnak.