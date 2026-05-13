Eldőlt a Bajnokok Ligája-közvetítések sorsa – csak egy csatornán nézhetik a magyarok a következő években

Az RTL megszerezte a labdarúgó-Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját 2027-től. Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója szerdán jelentette be, hogy a csatorna a 2027/28-as idénytől kezdve megszerezte a Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját.

Vidus Gabriella a LinkedIn-oldalán – 17 nappal a sorozat 2025/26-os kiírásának budapesti döntője előtt – számolt be a hírről, kiemelve, hogy ez egy igazán különleges mérföldkő az RTL Magyarországnál. A teljes jogcsomag megszerzése azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája minden mérkőzése az RTL felületein lesz látható 2031-ig.

A labdarúgó-Bajnokok Ligája mérkőzéseit Magyarországon a 2024/25-ös idény óta az RTL+-on és a Sport TV-n is lehet követni, azonban az első választás joga eddig is az RTL-é volt.

Budapest történelmi jelentőségű sporteseményt rendez május végén: ez lesz az első alkalom, hogy Bajnokok Ligája döntőt rendez, azaz a világ egyik legértékesebb sporteseményét. A Puskás Ferenc Stadionban két nagyon népszerű csapat, az angol Arsenal és a címvédő francia Paris Saint-Germain mérkőzik meg egymással. A május 30-i sportesemény körül máris nagy a felhajtás, több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba. Erre pedig lecsaptak a szálláshely-szolgáltatók is.

Minden korábbi várakozásnál jobban megnövekedtek a fővárosi szállásdíjak: május 30-án akár 18-szor magasabb lehet a vendégéjszaka díja, mint máskor. Budapesten a legtöbb szálloda már teljesen megtelt aznap estére, ahol pedig még van szabad szoba, ott magas árakat kérnek – mutatott rá a The Independent.