EUR/HUF358,81 +0,32% USD/HUF306,28 +0,49% GBP/HUF413,74 +0,29% CHF/HUF391,85 +0,35% PLN/HUF84,4 +0,35% RON/HUF68,93 +0,26% CZK/HUF14,74 +0,27%
BUX132 116,38 -0,28% MTELEKOM2 478 +2,42% MOL4 070 -0,74% OTP41 420 -0,58% RICHTER12 300 -0,57% OPUS308,5 +3,24% ANY7 640 +1,83% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS4 690 -1,28% BUMIX9 238,39 +0,06% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 805,93 +0,3%
Bajnokok Ligája

Eldőlt a Bajnokok Ligája-közvetítések sorsa – csak egy csatornán nézhetik a magyarok a következő években

Az RTL megszerezte a teljes jogcsomagot 2027-től. A Bajnokok Ligája valamennyi mérkőzése egyedül náluk lesz látható 2031-ig.
VG/MTI
2026.05.13, 13:23
Frissítve: 2026.05.13, 13:33

Az RTL megszerezte a labdarúgó-Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját 2027-től. Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója szerdán jelentette be, hogy a csatorna a 2027/28-as idénytől kezdve megszerezte a Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját.

Bayern München – Paris Saint-Germain labdarúgó Bajnokok Ligája
Az RTL megszerezte a teljes Bajnokok Ligája-jogcsomagot 2027-től / Fotó: Tom Weller / DPA / AFP

Vidus Gabriella a LinkedIn-oldalán – 17 nappal a sorozat 2025/26-os kiírásának budapesti döntője előtt – számolt be a hírről, kiemelve, hogy ez egy igazán különleges mérföldkő az RTL Magyarországnál. A teljes jogcsomag megszerzése azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája minden mérkőzése az RTL felületein lesz látható 2031-ig.

A labdarúgó-Bajnokok Ligája mérkőzéseit Magyarországon a 2024/25-ös idény óta az RTL+-on és a Sport TV-n is lehet követni, azonban az első választás joga eddig is az RTL-é volt.

Budapesti Bajnokok Ligája-döntő: akinek lakása van, most rommá keresheti magát, milliós árakon adják ki egy éjszakára az ingatlanokat

Budapest történelmi jelentőségű sporteseményt rendez május végén: ez lesz az első alkalom, hogy Bajnokok Ligája döntőt rendez, azaz a világ egyik legértékesebb sporteseményét. A Puskás Ferenc Stadionban két nagyon népszerű csapat, az angol Arsenal és a címvédő francia Paris Saint-Germain mérkőzik meg egymással. A május 30-i sportesemény körül máris nagy a felhajtás, több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba. Erre pedig lecsaptak a szálláshely-szolgáltatók is.

Minden korábbi várakozásnál jobban megnövekedtek a fővárosi szállásdíjak: május 30-án akár 18-szor magasabb lehet a vendégéjszaka díja, mint máskor. Budapesten a legtöbb szálloda már teljesen megtelt aznap estére, ahol pedig még van szabad szoba, ott magas árakat kérnek – mutatott rá a The Independent.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
