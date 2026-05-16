Deviza
EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0% EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
forint
turizmus
Balaton

A forinterősödés lehet a Balaton legnagyobb vesztese

A forint erősödése miatt egyre vonzóbbá válhatnak a külföldi nyaralások. A Balaton továbbra is népszerű úti cél, a dráguló árak és az olcsóbb külföldi utak miatt sok vállalkozó nehezebb nyári szezonra számíthat.
VG
2026.05.16, 13:20
Frissítve: 2026.05.16, 13:21

A Tisza-kormány hivatalba lépése előtt már látványos reakció érkezett a pénzpiacokról. Az állampapírpiacon jelentősen estek a hozamok, különösen a hosszabb lejáratoknál, miközben a forint is látványosan erősödött az euróval szemben. 

Balaton, turizmus, vendéglátás, hotel turisztikai szálláshelyek KSH
Fotó: Shutterstock

A 355–360 forintos euróárfolyam négy éve nem látott szintet jelent, és sokan már arról beszélnek, hogy az új, szakértőinek tartott kabinet iránti bizalom állhat a háttérben.

A forint erősödésének azonban nemcsak pozitív hatásai lehetnek. 

A G7 cikke szerint miközben a lakosság egy része örül annak, hogy külföldön olcsóbban vásárolhat vagy nyaralhat, ez komoly kihívást jelenthet a hazai turizmusnak, különösen a Balatonnak. 

Egy erősebb forint gyakorlatilag azonnali, mintegy 10 százalékos „kedvezményt” adott azoknak, akik inkább Horvátországot, Olaszországot vagy akár Ausztriát választanák nyári úti célként.

A lap szerint több helyen idén is kétszámjegyű drágulás tapasztalható, ami már a rendszeresen visszajáró vendégeket is meglepi.

A Balaton sajátos helyzetben van. A tó továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai úti cél, ugyanakkor egyre több család számolgatja, hogy ugyanannyi pénzből már külföldi nyaralás is kijöhet. 

Korábban lapunknak a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azt mondta, hogy nem minden szolgáltató találta meg a számításait a 2025-ös szezonban, de szerinte ennek főleg minőségi okai vannak

„Akik megfelelő színvonalat kínáltak, jó árakkal dolgoztak, azok biztosan jó szezont tudhatnak maguk mögött” – fejtette ki Fekete Tamás.

Véleménye szerint a Balaton látogatói még mindig árérzékenyek, ezért is van széles választék az árazás tekintetében , ezt pedig a pihenni vágyók is érzékelik. „Az árak nem lettek annyira magasak, mint ahogyan azt az infláció megkövetelte volna” – tette hozzá. Azt is kiemelte, hogy emiatt sem jogos a hangulatkeltés a Balatonnal szemben. 

A G7 cikke szerint több balatoni vállalkozó is gyengébb szezonról beszélt. Az idei nyár pedig még nehezebb lehet számukra: 

a belföldi nyaralás drágább lett, miközben a külföldi utak a forinterősödés miatt vonzóbbá váltak.

Idén tavasszal a napsütéses időjárás sokakat csábított a Balaton partjára. A vendéglátóhelyek egy része is megnyitotta teraszait, sokan pedig egyszerűen csak a napsütést élvezni érkeztek a tóhoz. A Balaton ilyenkor különösen vonzó, hiszen a sekély vízfelület gyorsan reagál a melegedésre, a part menti hangulat pedig már március elején is igazi szezonérzetet tud adni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu