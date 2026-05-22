Halálos robbanások, mérgező vörösiszap és gyári tragédiák – ezek voltak a rendszerváltás utáni Magyarország legsúlyosabb ipari balesetei

Az ipari termelés az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült és egyre összetettebbé vált Magyarországon, különösen a vegyiparban, az energetikában és a nehéziparban. A nagy kapacitású, integrált üzemek működése egyszerre jelent gazdasági erőt és fokozott kockázatot: minél bonyolultabb egy technológiai rendszer, annál nagyobb a tét, ha valahol hiba csúszik a folyamatba. Összegyűjtöttük, melyek voltak az elmúlt évtizedek legsúlyosabb balesetei.

A vörösiszap-katasztrófa mindent felülírt

A legsúlyosabb és legismertebb ilyen tragédia kétségtelenül a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa volt. Az MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. timföldgyárának zagytározója átszakadt, és több mint egymillió köbméter erősen lúgos vörösiszap öntötte el

Kolontárt,

Devecsert

és Somlóvásárhely

egy részét. Tíz ember meghalt, több mint 150-en megsérültek, és hatalmas ökológiai pusztítás történt a Marcal-medencében. A vörösiszap-katasztrófát a rendszerváltás utáni Magyarország legsúlyosabb ipari katasztrófájaként tartják számon.

A tragédia nemcsak emberéleteket követelt, hanem alapjaiban változtatta meg a hazai iparbiztonsági és katasztrófavédelmi gondolkodást is. A helyreállítás végül több tízmilliárd forintba került az államnak, miközben a büntetőeljárás és a felelősség kérdése évekig húzódott.

A tiszai ciánszennyezés egész Európát megrázta

Szintén sokkolta az országot a 2000-es tiszai ciánszennyezés, amely ugyan nem klasszikus gyári robbanás volt, de ipari eredetű környezeti katasztrófának számított. Romániában, az ausztrál Aurul bányavállalat létesítményéből szivárgott ciánnal szennyezett víz súlyos károkat okozott a Tisza élővilágában, és az egész régió számára megmutatta, mennyire sérülékenyek a határokon átnyúló ipari rendszerek.

A ciánszennyezés után tonnaszám pusztultak el a halak, több település ivóvízbázisa veszélybe került, miközben a magyar–román kapcsolatokban és az európai környezetvédelmi szabályozásban is komoly hullámokat vert az ügy. A katasztrófát több szakértő a csernobili atomerőmű-baleset utáni legsúlyosabb közép-európai környezeti tragédiák egyikének nevezte.

A szocialista ipar legsötétebb tragédiái Az egyik legismertebb ilyen eset az 1988-as lencsehegyi bányarobbanás volt, amelyet a magyar szénbányászat egyik utolsó nagy tragédiájaként tartanak számon. A Dorogi Szénbányák Lencsehegy II. üzemében egy nem engedélyezett szénomlasztást követően szénporrobbanás történt a mélyben. A katasztrófában tizenegy bányász azonnal életét vesztette, további sérültek pedig később haltak bele égési sérüléseikbe. A robbanás ereje hatalmas volt: több száz méteren megszűnt a világítás és a kommunikáció, miközben a bányászok sűrű füstben próbáltak kijutni a járatokból. A tragédia különösen megrázta az országot, mert a nyolcvanas évek végére a magyar szénbányászat már hanyatló ágazatnak számított, a munkakörülmények ugyanakkor továbbra is rendkívül veszélyesek maradtak. Még ennél is nagyobb erejű volt az 1979-es sajóbábonyi TNT-robbanás, amelyet a 20. század egyik legsúlyosabb magyarországi ipari baleseteként tartanak számon. Az Észak-magyarországi Vegyiművek TNT-gyártó üzeme működésének utolsó óráiban robbant fel, máig tisztázatlan okok miatt. A detonáció során több mint tíz tonna TNT robbant fel, a lökéshullámot kilométerekkel távolabb is érzékelték, az égbe emelkedő gombafelhőt pedig messziről látni lehetett. Az üzem gyakorlatilag megsemmisült, helyén hatalmas kráter maradt, a tragédiában pedig tizenhárman meghaltak. Több áldozat maradványait soha nem találták meg.

A vegyipar és az energiaipar a legkockázatosabb terület

A hazai vegyipar és energiaipar történetében több súlyos baleset is történt az elmúlt évtizedekben. A petrolkémiai és gázipari üzemek különösen magas kockázatú területnek számítanak, mert a nagy nyomáson működő rendszerekben egy kisebb meghibásodás is láncreakciót indíthat el.