Halálos robbanások, mérgező vörösiszap és gyári tragédiák – ezek voltak a rendszerváltás utáni Magyarország legsúlyosabb ipari balesetei
Az ipari termelés az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült és egyre összetettebbé vált Magyarországon, különösen a vegyiparban, az energetikában és a nehéziparban. A nagy kapacitású, integrált üzemek működése egyszerre jelent gazdasági erőt és fokozott kockázatot: minél bonyolultabb egy technológiai rendszer, annál nagyobb a tét, ha valahol hiba csúszik a folyamatba. Összegyűjtöttük, melyek voltak az elmúlt évtizedek legsúlyosabb balesetei.
A vörösiszap-katasztrófa mindent felülírt
A legsúlyosabb és legismertebb ilyen tragédia kétségtelenül a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa volt. Az MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. timföldgyárának zagytározója átszakadt, és több mint egymillió köbméter erősen lúgos vörösiszap öntötte el
- Kolontárt,
- Devecsert
- és Somlóvásárhely
egy részét. Tíz ember meghalt, több mint 150-en megsérültek, és hatalmas ökológiai pusztítás történt a Marcal-medencében. A vörösiszap-katasztrófát a rendszerváltás utáni Magyarország legsúlyosabb ipari katasztrófájaként tartják számon.
A tragédia nemcsak emberéleteket követelt, hanem alapjaiban változtatta meg a hazai iparbiztonsági és katasztrófavédelmi gondolkodást is. A helyreállítás végül több tízmilliárd forintba került az államnak, miközben a büntetőeljárás és a felelősség kérdése évekig húzódott.
A tiszai ciánszennyezés egész Európát megrázta
Szintén sokkolta az országot a 2000-es tiszai ciánszennyezés, amely ugyan nem klasszikus gyári robbanás volt, de ipari eredetű környezeti katasztrófának számított. Romániában, az ausztrál Aurul bányavállalat létesítményéből szivárgott ciánnal szennyezett víz súlyos károkat okozott a Tisza élővilágában, és az egész régió számára megmutatta, mennyire sérülékenyek a határokon átnyúló ipari rendszerek.
A ciánszennyezés után tonnaszám pusztultak el a halak, több település ivóvízbázisa veszélybe került, miközben a magyar–román kapcsolatokban és az európai környezetvédelmi szabályozásban is komoly hullámokat vert az ügy. A katasztrófát több szakértő a csernobili atomerőmű-baleset utáni legsúlyosabb közép-európai környezeti tragédiák egyikének nevezte.
A szocialista ipar legsötétebb tragédiái
Az egyik legismertebb ilyen eset az 1988-as lencsehegyi bányarobbanás volt, amelyet a magyar szénbányászat egyik utolsó nagy tragédiájaként tartanak számon. A Dorogi Szénbányák Lencsehegy II. üzemében egy nem engedélyezett szénomlasztást követően szénporrobbanás történt a mélyben. A katasztrófában tizenegy bányász azonnal életét vesztette, további sérültek pedig később haltak bele égési sérüléseikbe.
A robbanás ereje hatalmas volt: több száz méteren megszűnt a világítás és a kommunikáció, miközben a bányászok sűrű füstben próbáltak kijutni a járatokból. A tragédia különösen megrázta az országot, mert a nyolcvanas évek végére a magyar szénbányászat már hanyatló ágazatnak számított, a munkakörülmények ugyanakkor továbbra is rendkívül veszélyesek maradtak.
Még ennél is nagyobb erejű volt az 1979-es sajóbábonyi TNT-robbanás, amelyet a 20. század egyik legsúlyosabb magyarországi ipari baleseteként tartanak számon. Az Észak-magyarországi Vegyiművek TNT-gyártó üzeme működésének utolsó óráiban robbant fel, máig tisztázatlan okok miatt.
A detonáció során több mint tíz tonna TNT robbant fel, a lökéshullámot kilométerekkel távolabb is érzékelték, az égbe emelkedő gombafelhőt pedig messziről látni lehetett. Az üzem gyakorlatilag megsemmisült, helyén hatalmas kráter maradt, a tragédiában pedig tizenhárman meghaltak. Több áldozat maradványait soha nem találták meg.
A vegyipar és az energiaipar a legkockázatosabb terület
A hazai vegyipar és energiaipar történetében több súlyos baleset is történt az elmúlt évtizedekben. A petrolkémiai és gázipari üzemek különösen magas kockázatú területnek számítanak, mert a nagy nyomáson működő rendszerekben egy kisebb meghibásodás is láncreakciót indíthat el.
Több alkalommal történtek tűzesetek és technológiai meghibásodások a Mol különböző létesítményeiben, valamint más hazai ipari üzemekben is. A tiszaújvárosi komplexumban is voltak már korábban incidensek, amelyek eddig nem jártak halálos áldozatokkal, de rávilágítottak a nagy integrált vegyipari rendszerek sérülékenységére.
Az iparágban dolgozó szakemberek szerint a legnagyobb veszélyt jellemzően a magas hőmérsékleten és nyomáson működő technológiai rendszerek, valamint a karbantartási munkák jelentik, amikor a biztonsági rendszerek egy része ideiglenesen ki van kapcsolva.
Sorozatos halálos üzemi balesetek
A 2000-es és 2010-es években több nagy gyártóüzemben is előfordultak súlyos munkabalesetek: kohászati üzemekben, vegyi üzemekben és erőművekben egyaránt történtek robbanások, mérgezések vagy tűzesetek.
A BorsodChem kazincbarcikai telephelyén és az ISD Dunaferr dunaújvárosi üzemében is történtek olyan incidensek az elmúlt évtizedekben, amelyek sérülésekkel vagy halálesettel jártak. Emellett az akkumulátorgyártás felfutásával új típusú kockázatok – tűzesetek és vegyi események – is megjelentek Magyarországon.
Ezek jelentős része kevésbé maradt meg a köztudatban, mert nem járt tömeges környezeti kárral vagy nagy lakossági veszéllyel, ugyanakkor jól mutatták, hogy a rendszerváltás utáni ipari modernizáció mellett sok helyen az elöregedő infrastruktúra, a munkaerőhiány és a karbantartási problémák is komoly kockázatot jelentenek.
A kérdések minden tragédia után ugyanazok
A mostani tiszaújvárosi robbanásról időközben több részlet is kiderült: a detonáció egy karbantartás alatt álló üzemi egységben történt, a robbanást követően pedig tűz alakult ki az üzemben. A baleset halálos áldozatot követelt, több sérültet pedig égési sérülésekkel láttak el.
A történtek ismét rámutattak arra, hogy a modern vegyipari és petrolkémiai rendszerekben a legkritikusabb időszakokat sokszor nem a normál működés, hanem a karbantartások, átállások és technológiai leállások jelentik. Ilyenkor a megszokott üzemi folyamatok egy része ideiglenesen megváltozik, a rendszerek megbontása pedig jelentősen növelheti a hibalehetőségeket.
Az ilyen tragédiák után pedig szinte mindig ugyanazok a kérdések merülnek fel: emberi mulasztás, technológiai meghibásodás vagy nem megfelelő biztonsági eljárás állt-e a háttérben – és meg lehetett volna-e előzni a katasztrófát.