Megkongatták a vészharangot a bankok: nagy a baj az átutalásoknál – magyarok tömegeit érinti, a fizetéseket is

A GIRO Zrt. InterGIRO2 (IG2) rendszerében technikai hiba lépett fel, amely a bankközi elszámolásforgalmat érinti. Emiatt a más bankoktól érkező IG2 utalások átmenetileg nem jelennek meg a számlákon – például a munkabér – jóváírások sem – hívta fel közleményében a figyelmet az MBH Bank.

Az Origo tudósítása szerint a bankból indított IG2 utalások a bankból kiküldésre kerülnek, de a GIRO központi hibája miatt a kedvezményezettnél nem kerülnek jóváírásra a hiba elhárításáig. Mint írták, a külső szolgáltatónál fellépő hiba elhárításán dolgoznak. A GIRO által megküldött tranzakciók beérkezést követően az MBH Bank automatikusan feldolgozza és jóváírja a tételeket, az ügyfeleknek nincs teendőjük.

Minden bankot és az államkincstárt is érinti a probléma

Az OTP is figyelmeztetést adott ki applikációjában, amelyben jelezte, hogy külső szolgáltató miatt jelenleg problémák léphetnek fel az azonnali utalási rendszeren kívüli utalási tranzakciókkal. A külső szolgáltató mindent megtesz, hogy a rendszer működése helyreálljon. Megértésüket köszönjük. Hangsúlyozzuk, hogy az azonnali utalási tranzakciók, tehát a 20 millió forint alatti, nem időzített utalások rendben megtörténnek.

„Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy jelenleg valamennyi bankot érintően az időzített és nagy összegű utalások – bankunktól független technikai hiba miatt – késve teljesülnek. A probléma az azonnali utalásokat nem érinti. A leadott megbízások a hiba elhárítását követően teljesülni fognak, addig is köszönjük türelmüket!” – írta az OTP.

A Raiffeisen Bank szintén rövid közleményben tudatta ügyfeleivel a problémát, tájékoztatásuk szerint jelenleg valamennyi bankot érintően az időzített és nagy összegű utalások – a banktól független technikai hiba miatt – késve teljesülnek. Hozzáfűzték, hogy a probléma az azonnali utalásokat nem érinti. A leadott megbízások a hiba elhárítását követően teljesülni fognak.

Az eddigi hírek szerint a probléma több bankot és a Magyar Államkincstárt is érinti.