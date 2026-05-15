Ideje a búcsúnak ennél a forintbankjegynél, itt az új kormány is csak a kezét tárhatja szét

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatása szerint a forgalomból kivont bankjegyek esetében két fontos időpontot különböztetnek meg. Az egyik a bevonási határnap, amikor az adott címlettel már nem lehet fizetni, a másik pedig az átváltási határnap, ameddig a jegybank még biztosítja a névértéken történő cserét – írja az Origo. A most érintett 1000 forintos bankjegyet 1998. szeptember 1-jén vezették be. A címletet 2007. augusztus 31-én vonták ki a forgalomból, vagyis azóta már nem használható fizetésre, ugyanakkor az MNB eddig továbbra is átváltotta azokat.

2027-ben, alig több mint egy év múlva lejár az 1998-ban kibocsátott ezerforintos bankjegyek átváltására nyitva hagyott időszak (illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Végleg leáldozik ennek az ezerforintos bankjegynek

A lap cikke szerint ez a lehetőség szűnik meg hamarosan. A jegybank 2027. augusztus 31-ig fogadja el a régi bankjegyeket, szeptember 1-jétől pedig már az MNB sem váltja át azokat. Ettől kezdve az érintett ezresek legfeljebb gyűjtői darabként őrizhetik meg értéküket, mert névértéküket elveszítik.

Éppen ezért érdemes átnézni a régi pénztárcákat, borítékokat vagy a fiókok mélyét, maradt-e még otthon ilyen bankjegy.

Az MNB tájékoztatása arra is felhívta a figyelmet, hogy az átváltás nem csak személyesen intézhető. A forgalomból kivont bankjegyek postai úton is elküldhetők a Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest levelezési címére. Az ellenértéket a jegybank kérés szerint postai kifizetéssel vagy banki átutalással teljesíti.

A jegybanki feladatok – így a készpénzkibocsátás és a bankjegyek bevonásának rendje – továbbra is az MNB hatáskörébe tartoznak. Az intézmény függetlensége miatt ezekben a kérdésekben az új kormány megalakulása sem hozott változást.

