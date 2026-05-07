Félnek a bankok, hogy mindenki a Revoluthoz megy: már ők fizetnek, hogy maradjanak az ügyfelek, hihetetlen csomagokat dobtak piacra
Hátradőlve figyelhetik az ügyfelek, hogyan harcolnak értük a bankok, miközben már a Revolut érkezésére készülnek. Májustól a Gránit teljesen új számlacsomagokkal rukkolt elő, az OTP pedig több, eddig akciósan nullás díját véglegesítette – írja a BiztosDöntés.
A Revolut megjelenése a banki kedvezmények kiváltó oka – félnek a pénzintézetek, hogy a fintechez pártolnak az ügyfelek
A legfrissebb bejelentés szerint gyökeresen átalakította a lakossági ügyfeleknek kínált számlacsomagjait a Gránit Bank. Mostantól négy, egymással jól összehasonlítható és egyszerűen átlátható konstrukcióból lehet választani nála. Az új számlacsomagok az árazásuk és a felépítésük alapján képesek versenyre kelni a külföldi neobankok és fintech szolgáltatók magyar ügyfelek számára is elérhető ajánlataival – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője. Az OTP Bank is tett olyan lépéseket májustól, amelyekkel azt mutatja, hogy nála sem drágábbak a külföldi konkurensek kedvelt szolgáltatásai.
Gergely Péter szerint
az akciókat és a díjakat együtt érdemes összehasonlítani, a pénzügyi szokásainkat is figyelembe véve, mert így lehet a legtöbbet spórolni a bankszámlaköltségeinken.
A szakértő szerint a bankok mostani változtatásaiban tetten érhető a Revolut hamarosan várható magyarországi letelepedése. Igyekeznek olyan ajánlatokkal előállni, amelyek a Revolutot jelenleg második bankként használó hazai ügyfeleknek is elég vonzóak. Ettől függetlenül is nőtt a verseny a pénzintézetek közöttük, az új számlacsomagokkal egyszerre igyekeznek ügyfeleket átcsábítani magukhoz és megtartani a már eddig is nálunk bankolókat.
Vége a néhány csomagos ajánlanak, minden ügyfélkörnek külön csomagot kínálnak a bankok
A bankok bankszámlaajánlatai egyre pontosabban célozzák meg a legjellemzőbb ügyféltípusokat azok pénzügyi szokásai és anyagi lehetőségei alapján.
A pénzügyi szaklap szerint ennek példái a Gránit Bank vadonatúj ajánlatai is. Az OTP Bank stratégiájában pedig jól látható az elmozdulás a tartós ingyenesség felé, ami a 2026 májusától életbe lépett újdonságok is megmutatnak. A MagNet Bank októberben vezetett be teljesen új lakossági számlacsomagokat, amelyeket az új ügyfelek vehetnek igénybe.
Az új konstrukciók mellett az ügyfelekért folyó verseny másik nagy fegyvere a számlanyitásért és ügyfélajánlásért kínált jóváírások lettek. Bankszámlanyitáskor ezeket is érdemes összehasonlítani, mert lényegében ajándékpénzt jelentenek.
- A Gránit az új számlacsomagok bevezetésével párhuzamosan az online számlanyitásnál élő jóváírási akciót is fenntartja. A számlanyitásért 60 ezer forint, az ügyfélajánlásért pedig 20-20 ezer forint jár abban az esetben, ha teljesülnek a kért feltételek. Emellett további 40 ezer forint jóváírást kapnak a rendszeres megtakarítást indítók a feltételek teljesítése esetén, akik így összességében 120 ezer forintot szerezhetnek a számlanyitással.
- Az OTP Banknál a június végéig futó akcióban a lakossági csomagokhoz kapcsolódóan online számlanyitás esetén 30 ezer forint egyszeri jóváírás és 20 ezer forintos Fizz kupon is járhat, ha teljesülnek a kért feltételek.
- Az Erste most futó kampányában összesen akár 150 ezer forint kedvezmény is járhat azoknak az új ügyfeleknek, akik teljesítik a kért feltételeket. Így maga a számlanyitás és a jövedelem számlára érkeztetése egyaránt 25 ezer forint jóváírást ér, illetve szintén 25-25 ezer forintot írnak jóvá termékenként, ha biztosítási szolgáltatást, rendszeres megtakarítást, nyugdíjcélú megtakarítást vagy hitelszolgáltatást vesz igénybe az új ügyfél.
- Az MBH Bank Tripla kedvezménycsomagjában összesen 120 ezer forint járhat az új ügyfeleknek, mely 60 ezer forint jóváírásból, 48 ezer forint értékű streaming- és AI-szolgáltatásból és 12 ezer forint értékű Csoportos Bankolási Védelem biztosításból tevődik össze.
- A Raiffeisen Banknál most 120 ezer forint jóváírás járhat az új számla mellé, ha teljesülnek a kért feltételek: az utóbbiak közé tartozik, hogy egy év hűségidőt vállaljon az ügyfél, és igényeljen bankkártyát is a számla mellé.
- Az UniCredit Banknál összesen 50 ezer forint jóváírás jár az online számlanyitásért cserébe, négy hónapon keresztül havi 12 500 forint. További feltétel a minimálbérnek megfelelő jövedelem érkeztetése, a mobilapp és betéti kártya igénylése, valamint havonta 4 darab kártyás vásárlás minimum 40 ezer forint értékben.
- A Magnet Bank új akciójában 30 ezer forint jóváírás jár az új számlát nyitóknak. A jóváírás feltételei között szerepel a NetBank igénylése és aktiválása, valamint a számlanyitást követő harmadik hónap végéig 90 ezer forint értékű bankkártyás vásárlás végrehajtása. A jóváírás egy részét vagy egészét civil szervezeteknek is felajánlhatja az ügyfél.
- A CIB Bank a számlanyitás mellé 20 ezer forint jóváírást ad az új ügyfeleknek, ha bankkártyát is igényel, amellyel meghatározott összegben vásárol is, és jövedelem is érkezik a számlára. Azok számára, akik befektetéssel is kombinálják a számlanyitást további kétszer 40 ezer forint bónusz is jár, a feltételek teljesítése esetén.
