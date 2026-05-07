Félnek a bankok, hogy mindenki a Revoluthoz megy: már ők fizetnek, hogy maradjanak az ügyfelek, hihetetlen csomagokat dobtak piacra

Hátradőlve figyelhetik az ügyfelek, hogyan harcolnak értük a bankok, miközben már a Revolut érkezésére készülnek. Májustól a Gránit teljesen új számlacsomagokkal rukkolt elő, az OTP pedig több, eddig akciósan nullás díját véglegesítette – írja a BiztosDöntés.

A Revolut megjelenése a banki kedvezmények kiváltó oka – félnek a pénzintézetek, hogy a fintechez pártolnak az ügyfelek

A legfrissebb bejelentés szerint gyökeresen átalakította a lakossági ügyfeleknek kínált számlacsomagjait a Gránit Bank. Mostantól négy, egymással jól összehasonlítható és egyszerűen átlátható konstrukcióból lehet választani nála. Az új számlacsomagok az árazásuk és a felépítésük alapján képesek versenyre kelni a külföldi neobankok és fintech szolgáltatók magyar ügyfelek számára is elérhető ajánlataival – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője. Az OTP Bank is tett olyan lépéseket májustól, amelyekkel azt mutatja, hogy nála sem drágábbak a külföldi konkurensek kedvelt szolgáltatásai.

Gergely Péter szerint

az akciókat és a díjakat együtt érdemes összehasonlítani, a pénzügyi szokásainkat is figyelembe véve, mert így lehet a legtöbbet spórolni a bankszámlaköltségeinken.

A szakértő szerint a bankok mostani változtatásaiban tetten érhető a Revolut hamarosan várható magyarországi letelepedése. Igyekeznek olyan ajánlatokkal előállni, amelyek a Revolutot jelenleg második bankként használó hazai ügyfeleknek is elég vonzóak. Ettől függetlenül is nőtt a verseny a pénzintézetek közöttük, az új számlacsomagokkal egyszerre igyekeznek ügyfeleket átcsábítani magukhoz és megtartani a már eddig is nálunk bankolókat.

Vége a néhány csomagos ajánlanak, minden ügyfélkörnek külön csomagot kínálnak a bankok

A bankok bankszámlaajánlatai egyre pontosabban célozzák meg a legjellemzőbb ügyféltípusokat azok pénzügyi szokásai és anyagi lehetőségei alapján.

A pénzügyi szaklap szerint ennek példái a Gránit Bank vadonatúj ajánlatai is. Az OTP Bank stratégiájában pedig jól látható az elmozdulás a tartós ingyenesség felé, ami a 2026 májusától életbe lépett újdonságok is megmutatnak. A MagNet Bank októberben vezetett be teljesen új lakossági számlacsomagokat, amelyeket az új ügyfelek vehetnek igénybe.