Hatalmas akciókkal csábítják a bankok az ügyfeleket, van ahol 150 ezer forint ingyenpénz is jár - mutatjuk a részleteket

Egyre feljebb srófolják a bankok azt az összeget, amennyit bezsebelhet tőlük egy új ügyfél a bankszámla nyitás után. Az elmúlt hetekben újabb jóváírási akciók indultak, és a már meglévőket is vonzóbbá tették – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból. Az esetenként százezer forint feletti ajándékpénzekért cserébe viszont teljes elköteleződést várnak el a pénzintézetek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint tavaly

2,3 százalékkal, 10,72 millió közelébe emelkedett a magánszemélyek által vezetett fizetési számlák száma Magyarországon.

A megtakarítási és hitelkártya-keretekhez kapcsolódó számlákat nem tartalmazó, elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számláknál közel 2 százalékos, éves emelkedést regisztrált az MNB.

Így az év végén már csaknem 7,05 millió, klasszikus értelemben vett lakossági bankszámlát vezettek a pénzügyi szolgáltatók Magyarországon.

Egy számla nagy érték a bankok számára, ezért aztán egyre komolyabb összegeket hajlandóak adni azért, hogy valaki náluk nyisson újat, illetve vigye át hozzájuk egy másik pénzintézettől az eddigit.

Az elmúlt hetekben újabb, lakossági számlanyitáshoz kapcsolódó akciókat indítottak a bankok, így jelenleg már nincs olyan jelentősebb szereplő, amelynél ne kaphatnának nagy összegű jóváírást a frissen érkezett ügyfelek

– hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Közben a már futó akciókat is módosították, egyre feljebb srófolva a számlanyitásért járó bónuszokat.

A legnagyobb bónuszokért csak a bankszámla nyitás már nem elég

Gergely Péter szerint ugyanakkor a most futó kampányok többsége eltér a korábbiaktól. Egészen a közelmúltig ugyanis maga a számlanyitás és egy-két, egyszerűbb feltétel teljesítése is elég volt a szokásosan 30 ezer és 50 ezer forint közötti egyszeri jóváíráshoz.

A pénzintézetek egy része viszont mostanra bőven százezer forint fölé emelte az elérhető jóváírások és kedvezmények összegét, ám ehhez az ügyfélnek teljes elköteleződést kell vállalnia.

Ez azt jelenti, hogy a jóváírásnak sok esetben már feltétele

a jövedelem számlára utaltatása,

rendszeres megtakarítások vállalása vagy

egyéb termékek igénybevétele is.

A most futó jóváírási akcióknál jól láthatóan arra igyekeznek rávenni az ügyfeleket a bankok, hogy aktívan, elsősorban az elektronikus csatornákra támaszkodva használják a folyószámlájukat, és vegyenek igénybe megtakarítási, befektetési termékeket.