Hatalmas akciókkal csábítják a bankok az ügyfeleket, van ahol 150 ezer forint ingyenpénz is jár - mutatjuk a részleteket
Egyre feljebb srófolják a bankok azt az összeget, amennyit bezsebelhet tőlük egy új ügyfél a bankszámla nyitás után. Az elmúlt hetekben újabb jóváírási akciók indultak, és a már meglévőket is vonzóbbá tették – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból. Az esetenként százezer forint feletti ajándékpénzekért cserébe viszont teljes elköteleződést várnak el a pénzintézetek.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint tavaly
- 2,3 százalékkal, 10,72 millió közelébe emelkedett a magánszemélyek által vezetett fizetési számlák száma Magyarországon.
- A megtakarítási és hitelkártya-keretekhez kapcsolódó számlákat nem tartalmazó, elsődlegesen fizetési célú fogyasztói számláknál közel 2 százalékos, éves emelkedést regisztrált az MNB.
- Így az év végén már csaknem 7,05 millió, klasszikus értelemben vett lakossági bankszámlát vezettek a pénzügyi szolgáltatók Magyarországon.
Egy számla nagy érték a bankok számára, ezért aztán egyre komolyabb összegeket hajlandóak adni azért, hogy valaki náluk nyisson újat, illetve vigye át hozzájuk egy másik pénzintézettől az eddigit.
Az elmúlt hetekben újabb, lakossági számlanyitáshoz kapcsolódó akciókat indítottak a bankok, így jelenleg már nincs olyan jelentősebb szereplő, amelynél ne kaphatnának nagy összegű jóváírást a frissen érkezett ügyfelek
– hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Közben a már futó akciókat is módosították, egyre feljebb srófolva a számlanyitásért járó bónuszokat.
A legnagyobb bónuszokért csak a bankszámla nyitás már nem elég
Gergely Péter szerint ugyanakkor a most futó kampányok többsége eltér a korábbiaktól. Egészen a közelmúltig ugyanis maga a számlanyitás és egy-két, egyszerűbb feltétel teljesítése is elég volt a szokásosan 30 ezer és 50 ezer forint közötti egyszeri jóváíráshoz.
A pénzintézetek egy része viszont mostanra bőven százezer forint fölé emelte az elérhető jóváírások és kedvezmények összegét, ám ehhez az ügyfélnek teljes elköteleződést kell vállalnia.
Ez azt jelenti, hogy a jóváírásnak sok esetben már feltétele
- a jövedelem számlára utaltatása,
- rendszeres megtakarítások vállalása vagy
- egyéb termékek igénybevétele is.
A most futó jóváírási akcióknál jól láthatóan arra igyekeznek rávenni az ügyfeleket a bankok, hogy aktívan, elsősorban az elektronikus csatornákra támaszkodva használják a folyószámlájukat, és vegyenek igénybe megtakarítási, befektetési termékeket.
Újabb bankok szálltak ringbe
A BiztosDöntés.hu bankszámla kalkulátora szerint az elmúlt hetekben indult új és módosított akciók alapján az alábbi kedvezményeket kínálják a bankok a számlanyitásért.
A CIB Bank új akciójában akár 100 ezer forint egyszeri jóváírást is összegyűjthetnek a frissen érkezett ügyfelek. Az ECO vagy ECO Plusz számlacsomag megnyitásáért 20 wzwe forint jóváírás jár, amit értékpapírszámla nyitásával és lakossági állampapír vásárlásával további 40 ezer forinttal lehet kiegészíteni. Újabb 40 ezer forintot ér, ha az ügyfél nyugdíj-előtakarékossági számlát nyit a pénzintézetnél, és a Rendszeres Befektetési Alap Programot is igénybe veszi.
A Gránit Banknál a szelfis számlanyitásért 60 ezer forint egyszeri jóváírás jár, és újabb 20 ezer forintot ér, ha az ügyfél ajánlókóddal nyit számlát. A pénzintézet június végéig meghosszabbította a megtakarítási akcióját is. Utóbbinál a rendszeres megtakarítást vállaló, és havi minimum 5 ezer forintot befektető ügyfelek a havi megtakarítással megegyező összeget – de maximum 40 ezer forintot – kapnak a számlájukra, ha legalább 12 hónapon keresztül fenntartják a megtakarítást.
Az Erste májusban újította meg a lakossági számlanyitáshoz kapcsolódó akcióját, amelynél akár 150 ezer forint jóváírást is kaphatnak az új ügyfelek. A maximális jóváírás eléréséhez összesen hat, egyenként 25 ezer forint ajándékpénzt érő feltételt kell teljesíteni.
A Magnet Bank májusban indult akciójában 30 ezer forint egyszeri jóváírás járhat azoknak az új ügyfeleknek, akik a megjelölt lakossági számlacsomagok valamelyikét választják, és teljesítik a kapcsolódó feltételeket. Emellett 20 ezer forint jóváírás jár az ismerős vagy családtag által adott ajánlókódért is. A MagNet Banknál egyedi elem, hogy a jóváírások egy részét vagy egészét civil szervezeteknek is felajánlhatja az ügyfél.
Az MBH Bank akciójában 60 ezer forint jóváírást ér maga a számlanyitás, ha teljesülnek a kért feltételek, további 60 ezer forint kedvezmény pedig az MBH Tripla nevű kedvezménycsomag kihasználásával érhető el.
Az OTP Banknál 30 000 forint jóváírás jár az online számlanyitásért abban az esetben, ha az ügyfél a Persely funkciót is igénybe veszi, és 45 napon belül legalább 5 kártyás vásárlást is végez összesen minimum 50 ezer forint értékben. Emellett a pozitív marketing nyilatkozatot tevő, és az OTP Mobilbankba regisztráló ügyfelek 20 ezer forintos vásárlási kupont is kapnak.
Az UniCredit Bank szintén nemrég alakította át számlanyitási akcióját: itt a megfelelő csomagok egyikének kiválasztásakor, és a feltételek teljesítésekor összesen 50 ezer forint jóváírás járhat az ügyfélnek. A pénzintézet ajánlóprogramot is futtat, amelynél mindkét érintett 15 ezer forint jóváírást kaphat.
A K&H most tartó akciójában összesen 100 ezer forint jóváírás is járhat: 40 ezer forintot ér a számlanyitás, 20 ezer forintot a fiókban kezdeményezett bankváltás, és további 40 ezer forintot a rendszeres befektetés indítása.
A Raiffeisen Banknál 120 ezer forint egyszeri jóváírást is kaphat a frissen érkező ügyfél, ha teljesíti a kért feltételeket.