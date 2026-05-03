Ezeket az ingyenes kurzusokat nem érdemes kihagyni, ha bele akarsz tanulni a befektetések világába

A befektetések iránti érdeklődés látványosan erősödött az elmúlt években, de a belépési küszöb sokak számára továbbra is magasnak tűnik. A pénzügyi tanácsadás költséges, a piacon elérhető információk jelentős része pedig felszínes vagy elavult. Eközben egyre több olyan, ingyenesen hozzáférhető online befektetési kurzus jelenik meg, amely nemcsak alapokat ad, hanem valódi, piacképes tudást is közvetít – csak nehéz rátalálni.
Hajdu Gréta
2026.05.03, 10:41

Az online pénzügyi képzések piaca az elmúlt évtizedben robbanásszerűen bővült. A kínálat azonban erősen szórt: a rövid, motivációs jellegű tartalmaktól a komoly egyetemi befektetési kurzusokig minden megtalálható. A valódi értéket azonban azok a programok képviselik, amelyek naprakész piaci tudást adnak, rendszerszintű gondolkodást tanítanak, és a gyakorlati döntéshozatalt is támogatják. Az alábbi képzések ebbe a kategóriába tartoznak.

befektetés
Befektetés az alapoktól / Fotó: Clara Murcia / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Fenntarthatóság mint új alap: a Magyar Nemzeti Bank Beconomist befektetési képzése

A „Zöld pénzügyek és ESG” kurzus a modern befektetések egyik legfontosabb irányára épít. Az ESG-szempontok – vagyis a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezők – mára a portfólióépítés alapvető elemeivé váltak. 

A képzés abban nyújt újat, hogy nem pusztán hozamokról beszél, hanem arról is, mely vállalatok maradhatnak versenyképesek 10–20 éves távon. 

Ez különösen fontos egy olyan környezetben, ahol a szabályozás és a befektetői elvárások is egyre inkább a fenntarthatóság felé tolódnak el.

A pénzpiac Bibliája: Yale University – Financial Markets

A Nobel-díjas Robert Shiller kurzusa klasszikusnak számít, de relevanciája ma talán nagyobb, mint valaha. A képzés nem konkrét képletekre, hanem a befektetői viselkedésre fókuszál. 

Megmutatja, mi áll a tőzsdei buborékok mögött, és hogyan lehet elkerülni a pánikból fakadó rossz döntéseket. Ez a tudás különösen értékes a volatilis piaci környezetben, ahol a pszichológiai stabilitás gyakran többet ér, mint a technikai elemzés.

Portfólióépítés profi módon: University of Geneva

Az „Befektetési menedzsment specializáció” ezzel szemben a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt. 

A svájci pénzügyi szemléletet követve tanítja meg, hogyan lehet kiegyensúlyozott, kockázatkezelési szempontból is átgondolt portfóliót kialakítani.

 A kurzus egyik legnagyobb előnye, hogy konkrét eszközöket ad: hogyan mérhető a kockázat, milyen szempontok alapján érdemes befektetési alapot választani, és miként lehet hosszú távon optimalizálni a hozamot.

Pénzügy a gyakorlatban: McGill University Personal Finance Essentials

A gyakorlati szemléletet erősíti a McGill University Personal Finance Essentials oldala is, amely nem egy hagyományos egyetemi kurzus, hanem egy átfogó, bárki számára hozzáférhető tudásanyag. 

A program a mindennapi pénzügyi döntésektől – költségvetés, megtakarítás, hitelkezelés – egészen a befektetések alapjaiig vezeti végig a felhasználót.

 Külön értéke, hogy valós élethelyzetekre épít, így nem elméleti modellekben gondolkodik, hanem abban segít eligazodni, hogyan lehet tudatos pénzügyi döntéseket hozni a gyakorlatban. 

Hazai terepismeret: Budapesti Értéktőzsde Campus

A nemzetközi tudás önmagában nem elegendő: a befektetők végső soron a hazai piacon adóznak és kereskednek. A BÉT Akadémia lakossági tőzsdetanfolyama ebben segít eligazodni. Az ingyenes, nyilvánosan elérhető eseményeken és online webináriumokon a magyar tőkepiac meghatározó szakértői mutatják be a tőzsde világát olyan témákra fókuszálva, mint a hazai és külföldi részvénybefektetések, vagy az aktuális piaci trendek.

A képzés naprakész információkat ad a magyar szabályozási környezetről, a brókercégek működéséről és a Budapesti Értéktőzsde sajátosságairól is.

 Ez különösen fontos azok számára, akik aktívan szeretnének jelen lenni a hazai piacon. 

A fenti képzések közös pontja, hogy nem gyors meggazdagodást ígérnek, hanem tudást, amelyre valódi döntések építhetők. Egy olyan gazdasági környezetben, ahol a bizonytalanság tartósan jelen van, ez a fajta tudás válhat a legértékesebb befektetéssé.

