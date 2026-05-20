Felrobbantak a bérek: most tényleg többet ér a fizetés Magyarországon – az elemzők rámutattak, melyik réteg jár a legjobban
A friss kereseti adatok alapján a magyar bérfolyamatok továbbra is stabilan erős képet mutatnak. A márciusi 9,2 százalékos bruttó átlagbér-növekedés ugyan mérsékelt lassulást jelent az előző hónaphoz képest, de összességében továbbra is kiegyensúlyozott és fenntartható dinamikára utal – emelte ki Molnár Dániel, az Makronóm Intézet Gazdaságkutató vezető elemzője.
A medián erősödése: szélesebb körben nőnek a bérek
A részletes KSH-adatok egyik legpozitívabb üzenete, hogy a mediánkereset továbbra is gyorsabban emelkedik az átlagnál. Márciusban közel 610 ezer forintra nőtt, ami 10,7 százalékos éves bővülést jelent.
Ez azt jelzi, hogy a bérnövekedés egyre szélesebb rétegeket ér el, nem csupán a felső jövedelmi sávokat érinti. A minimálbér és a garantált bérminimum év eleji emelése érezhetően felhúzta az alsóbb kereseti kategóriákat, miközben a vállalatok a bérstruktúrák kiegyensúlyozására is reagáltak – mutatott rá Virovácz Péter.
Molnár Dániel szerint a közszférában különösen látványos a felzárkózás: itt a mediánkereset 14,4 százalékkal nőtt, ami a bérolló szűkülését jelzi. Hasonló folyamat figyelhető meg a versenyszférában is.
Kiegyensúlyozott növekedés a szektorok között
A bérnövekedés szerkezetében továbbra is megfigyelhető, hogy a költségvetési szférában gyorsabb az ütem, ami az év eleji célzott béremelések eredménye:
- a közigazgatásban,
- az oktatásban
- és a szociális ellátásban
kétszámjegyű növekedés volt, ami széles körű bérfelzárkóztatást tükröz.
A versenyszférában 8,4 százalékos növekedés látható, ami ugyan visszafogottabb, de továbbra is stabil és széles körű bérkiáramlást jelez. Az elemzők szerint a vállalatok alkalmazkodtak a megemelt minimálbérhez, és a legtöbb ágazatban kiegyensúlyozott bérdinamika alakult ki.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az ágazatok között vannak különbségek, ezek részben a gazdasági ciklusokból adódnak, miközben összességében továbbra is több területen érdemi bérfelzárkózás zajlik.
A reálbérek növekedése húzza a fogyasztást
A jelenlegi folyamatok egyik legfontosabb hozadéka, hogy a béremelkedés jelentős része a vásárlóerőben is megjelenik. Az alacsony infláció és a dinamikus bérnövekedés együttese 9 százalék feletti reálbér-emelkedést eredményezett márciusban.
Ez érdemben növeli a háztartások elkölthető jövedelmét, ami már most is látszik a kiskereskedelmi forgalom alakulásában, és várhatóan a gazdasági növekedés egyik fontos motorja maradhat – emelte ki Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint.
Az idei kilátások is kedvezőek
Az elemzők szerint 2026 egészében is erős bérnövekedés várható: 9–10 százalék körüli átlagos emelkedés, ami továbbra is érdemi, 6 százalék feletti reálbér-növekedést jelenthet. Molnár Dániel szerint az év eleji folyamatok hatása kitart, még ha az év második felében a dinamika mérséklődhet is.
A fogyasztásra gyakorolt hatás azonban várhatóan így is pozitív marad, különösen a javuló konjunktúraérzet mellett.
A vállalatok részéről is látható egyfajta stabilitás: sok cég inkább megtartja a munkaerőt, miközben a tavaszi bérdöntések is jellemzően magasabb emelések irányába mutattak.
A felzárkózás fenntarthatósága a tét
A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy fennmarad-e az alacsonyabb keresetűek gyorsabb bérnövekedése. Ehhez fontos lesz a minimálbér jövőbeli alakulása, valamint a vállalatok alkalmazkodóképessége.
Az eddigi folyamatok alapján azonban a bérnövekedés nemcsak erős, hanem szerkezetében is kedvező irányba mozdult el: egyre szélesebb körben jelenik meg, és hozzájárul a jövedelmi különbségek mérséklődéséhez.
Összességében tehát a márciusi adatok alapján a magyar bérfolyamatok továbbra is stabil növekedési pályán haladnak, amely rövid távon a fogyasztás és a gazdasági aktivitás erősödését is támogathatja.
A nettó átlagkereset 546 ezer forintra, a bruttó átlagkereset pedig 779 800 forintra emelkedett márciusban, miközben a reálkeresetek 9,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. A nettó bérek növekedését az alacsony infláció mellett a családi adókedvezmények és az anyákat érintő szja-kedvezmények bővítése is gyorsította.