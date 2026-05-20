Európában mindenkit megvertek a magyar bérek, aztán leváltották a kormányt

Márciusban 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon, miközben a nettó bérek 11 százalék feletti ütemben emelkedtek. Az alacsony, 2 százalék alatti infláció mellett ez 9 százalék feletti reálbér-növekedést jelentett, aminél úgy fest, nemcsak régiós, hanem európai szinten sincs jobb. Megteltek a pénztárcák és az üzletek, ezt követően a választók mégis leváltották a kormányt – hosszan fogják még ezt elemezni.

Magyarországon az alacsony infláció „átengedi” a bérnövekedést a vásárlóerőbe / Fotó: NurPhoto via AFP

A kép különösen akkor válik érdekessé, ha nemcsak a nominális, hanem a reálfolyamatokat is vizsgáljuk: miközben több országban is gyors bérnövekedés látszik, a vásárlóerő növekedése már jóval szórtabb képet mutat.

Balti országok: hagyományosan erősek, de most kisebb az előny

A balti államok – Észtország, Lettország és Litvánia – az elmúlt években következetesen az európai élmezőnyben szerepeltek bérdinamikában. 2026 elején is több százalékos reálbér-növekedést mutatnak, amit a feszes munkaerőpiac és a gyors felzárkózás támogat.

A különbség azonban most az inflációban rejlik. A balti országokban a pénzromlás üteme lassabban mérséklődött, így a nominális béremelkedés egy része továbbra is elolvad. Ezzel szemben Magyarországon az alacsony infláció „átengedi” a bérnövekedést a vásárlóerőbe, ami jelenleg előnyt jelent.

Bulgária: kiugró nominális növekedés

Az Európai Unióban Bulgária lehet a legközelebbi versenytárs. A bolgár statisztikai hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében 12,7 százalékkal nőttek az átlagbérek éves alapon.

Ez az egyik legmagasabb nominális adat az unióban, ugyanakkor a reálfolyamatok megítéléséhez itt is kulcsfontosságú az infláció alakulása. Mindenesetre a bolgár bérdinamika alapján kijelenthető, hogy a régióban több ország is gyors felzárkózási pályán van, de

a magyar reálbér-növekedés továbbra is kiemelkedik.

Lengyelország és Románia: erős, de kiegyensúlyozottabb

Lengyelország esetében a bérek továbbra is dinamikusan nőnek, a minimálbér-emelések és a feszes munkaerőpiac miatt. Ugyanakkor az infláció még mindig érezhetően fékezi a reálbér-emelkedést, így a magyarhoz hasonló mértékű vásárlóerő-növekedés nem minden hónapban valósul meg. Románia szintén gyors bérfelzárkózást mutat, különösen

a közszférában

és egyes szolgáltatási ágazatokban.

A nominális béremelkedés itt is kétszámjegyű közelében alakul, de a magasabb infláció miatt a reálbér-növekedés mérsékeltebb.