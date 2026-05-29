biodóm
Fővárosi Állat-és Növénykert
nyitás

Városi oázist ígér a július 1-jén megnyíló Biodóm, a 2,5 millió literes akvárium azonban még sokáig üres marad

Bár az állatkert vezetése eltökélt, a Biodóm eredeti tervek szerinti teljes megvalósítására még várni kell. A szerényebb verzióban viszont a nyár közepén megnyitja kapuit. A Biodóm a várakozások szerint mintegy 100 ezerrel fogja növelni a Fővárosi Állat- és Növénykert éves látogatószámát.
VG - MTI
2026.05.29, 12:09
Frissítve: 2026.05.29, 12:45

A tervek szerint július 1-jén nyílik meg a fővárosi Biodóm. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A Biodóm alapterülete a Parlamentével vetekszik, 36 méteres legnagyobb belmagassága pedig egy tízemeletes panelházhoz hasonlítható. A több mint három focipályányi méretű térségbe egy 2,5 millió literes cápamedencét is terveztek, de ez utóbbi sorsa még kérdéses – írta az Építészfórum.

A városligeti Biodóm / Fotó: Vémi Zoltán

A Biodóm a bezárt Vidám Park területén valósult meg

A Biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. 

A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre,

ebből 300 millió az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a Fővárosi Önkormányzat nyújt támogatásként. 

Az eredeti tervek szerint nagy testű állatokat, többek közt elefántokat és oroszlánfókákat is bemutatnának a Biodómban, ennek kialakításához azonban még nem állnak rendelkezésre a műszaki feltételek és a források. Az akvárium szintén működőképes, de a beüzemelés hatalmas költségekkel jár, miközben az üzemben tartás is havi többmilliós tétel.

„Ami a Biodóm Akvárium részét illeti, kétségkívül az a legnagyobb falat, és ha lépésről lépésre kell haladnunk, arra számítunk, hogy az valósulhat meg majd az utolsó lépésben. De mi nagyon bizakodóak vagyunk, hogy erre is sor kerül" – közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

A beruházás a bezárt Vidám Park területén valósult meg, amelyhez a Fővárosi Állatkert 2013-ban jutott hozzá. A Biodóm tényleges munkálatai 2017-ben indultak el. A projekt megvalósítását eredetileg 12 milliárd forintra tervezték, a költségek azonban hamar elszálltak, ezért az építkezés – amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie – megakadt.

Bár az állatkert jelenlegi vezetése eltökélt, a Biodóm eredeti tervek szerinti teljes megvalósítására még várni kell, addig is egy szerényebb látványosság lesz látogatható.

