Budapesti BL-döntő: Győrfi Pál előre szólt, hogyan járnak majd a mentők a hétvégén Magyarországon – majdnem 100 millióból gyógyítják a focidrukkereket
Komplex, több rendszert egyszerre érintő felkészüléssel várja Budapest a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntőt. A rendőrség és a közlekedési vállalatok már csütörtökön beszámoltak a főváros teljes működését próbára tevő logisztikai kihívásokról. Pénteken az Országos Mentőszolgálat is tájékoztatást adott a BL-döntő egészségügyi biztosításáról, és a lakosság számára legfontosabb tudnivalókról.
„A mentőszolgálat a hazai labdarúgás talán legnagyobb és legkomplexebb egészségügyi rendezvénybiztosításának feladatát látja el ezekben a napokban. Három részből áll a tevékenységünk. Az egyik rész a mérkőzés helyszínére, a Puskás Ferenc Stadionra vonatkozik. Egy nagyon gondosan és részletesen kidolgozott mentési terv alapján 35 mentőegységünk fog dolgozni a helyszínen, részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázva. Két ambulanciát is létrehoztak a területen, ahol a legmagasabb szintű ellátást már azonnal megkaphatják a rászoktunk a helyszínen” – emelte ki a sajtótájékoztatón Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
Elmondta, hogy a feladatuk másik része az fanzone-okra, szurkolói zónákra vonatkozik, az MTK-stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton szintén egy részletes mentési terv alapján helyezték el a mentőegységeket. Összesen 27 mentőegységüknek az lesz a feladata, hogy a szurkolói zónák megfelelő pontjain az ellátást biztosítsák.
Aki segítségre szorul, nem szenvedhet hátrányt a BL-döntő miatt
„A harmadik része a tevékenységünknek az alaptevékenység. Egyértelműen az a cél, hogy a rászorulók, akik mondjuk rosszullét vagy baleset miatt a városban, az országban mentőellátásra szorulnak, ők semmit sem érezzenek abból, hogy közben itt a BL-döntő kapcsán egy más feladat is adódik a mentők számára. Így aztán megerősítettük a mentőkapacitást. A mentésirányításban külön csapat fogja koordinálni a BL-döntővel kapcsolatos mentőellátásban részt vevő mentőegységeket” – ismertette Győrfi Pál.
Kiemelte, hogy létrehoztak egy olyan digitális térképet is, ahol a szurkolói zónák környékén, ha valaki bajba kerül, akkor meg tudja nézni, hogy hol van a legközelebbi odatelepített mentőegység. Mivel várhatóan a nagy tömeg miatt a riasztott mentőegységek ezeket a területeket nehezebben tudják megközelíteni, így kézenfekvő megoldás, hogy mindenki a hozzá legközelebb levő mentőegységhez, mentőautóhoz forduljon segítségért.
Az Országos Mentőszolgálat összesen 62 mentőegysége és több mint 200 bajtársa vesz részt a BL-döntővel kapcsolatos mentőellátásban, az egészségügyi rendezvénybiztosításban. Kiemelte, hogy a lakosság számára talán az a legfontosabb figyelmeztetés, hogy
- egyrészt vigyázzon mindenki magára,
- másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák,
- és ha kilátogatnak a rendezvény helyszínekre, akkor előtte töltsék le az ÉletMentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi lehetőségeket.
A szóvivő kitért arra is, hogy a rendezvénybiztosítás kapcsán a mentésirányítási folyamatosan tartja a kapcsolatot a társszervekkel, az ORFK operatív törzsével, sőt még a közlekedési szervezetekkel is, hiszen a megközelíthetőség útvonalai is változhatnak pillanatról pillanatra. A háttérben pedig kijelölésre kerültek azok a kórházak, amelyek mondjuk speciálisan egy adott szurkolótábor ellátását fogják biztosítani, de természetesen az általános ügyeleti rendet ez nem befolyásolja.
Ennyibe kerül a BL-döntő egészségügyi biztosítása
„Az utóbbi időszakban Budapesten már alkalmazzuk az úgynevezett gyors reagálású mentőegységeket is. Ezek mentőmotorokat, illetve mentő-személygépkocsikat jelentenek. Ezeknek fix útvonala van, amely útvonalat nyilván úgy határozzuk meg, hogy hol lehet a legnagyobb valószínűséggel szükség a segítségre. Ezt az útvonalat a BL-döntő kapcsán módosítottuk, és alkalmazkodunk ahhoz, hogy hol várható a legtöbb ember, hol lehet a legnagyobb szükség életmentésre” – tette hozzá.
A Világgazdaság érdeklődésére Győrfi Pál elárulta, hogy
a BL-döntő egészségügyi rendezvénybiztosításának költségvetése összesen mintegy 90 millió forintra tehető.
Ez több részfeladatból áll össze, emiatt több szerződést kötöttek, ezek összege a 90 millió forint körül mozog.
A teljes költség azonban ennél is nagyobb lehet, mivel ha egy, a mérkőzés miatt Budapestre érkező külföldi turistát a város másik pontján el kell látni, annak is van mentési költsége, de mivel ez az alaptevékenységük, így az nem jelenik meg külön tételként a BL-döntő költségvetésében. Mivel a hírek szerint több tízezer fiatal érkezhetett úgy a fővárosba, hogy nincs jegye, csak a mérkőzés apropóján itt fog bulizni, így könnyen lehet, hogy lesz közülük több olyan, aki egészségügyi ellátásra szorul a hétvége során.