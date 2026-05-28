EUR/HUF355,37 +0,18% USD/HUF305,9 +0,15% GBP/HUF410,17 +0,12% CHF/HUF388,35 +0,19% PLN/HUF83,91 +0,14% RON/HUF67,76 +0,17% CZK/HUF14,62 +0,12%
BUX131 422,26 -0,31% MTELEKOM2 592 -0,31% MOL3 752 +0,05% OTP40 630 -0,44% RICHTER12 400 -0,4% OPUS328 +0,61% ANY7 850 -0,25% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS4 480 0% BUMIX9 168,25 +0,48% CETOP4 549,69 -0,21% CETOP NTR2 865,33 -0,22%
Elszabadultak az indulatok, 16 millió forintért is kínálnak luxusapartmant a BL-döntő hétvégéjére

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő nemcsak a futballrajongókat hozta lázba, hanem a budapesti szálláspiacot is teljesen felforgatta. A május 30-i Arsenal-PSG finálé előtt gyakorlatilag elfogytak a fővárosi szálláshelyek, a még elérhető apartmanok és hotelszobák ára pedig sok esetben a többszörösére emelkedett. Egyes hirdetések már-már abszurd összegekkel próbálják megfogni az utolsó pillanatban érkező BL-döntő-szurkolókat, ami bár etikailag kérdéseket vet fel, de amíg szabályos a kiadás, addig a piac dönt azok sorsásról.
VG
2026.05.28, 09:25
Frissítve: 2026.05.28, 09:30

A foglalási oldalakon – többek között a Bookingon és az Airbnb-n – olyan árak jelentek meg a BL-döntő hétvégéjére (május 29-től május 31-ig), amelyek normál időszakban elképzelhetetlenek lennének – derül ki az Origo gyűjtéséből. A belvárosban és a Puskás Aréna környékén több szállásadó láthatóan arra játszik, hogy egyetlen hétvége alatt akár hónapok, sőt egy teljes év bevételét is megkeresse.

A Puskás Arénába rendezett BL-döntő lázában ég Budapest, a sok külföldről érkező miatt extrém magas áron kínálják a még megmaradt szálláshelyeket
Fotó:  Vémi Zoltán

Zsebbe nyúlós az utolsó pillanatban kapcsolóknak a Bl-döntő

A lap gyűjtése szerint a Booking kínálatában például egy négycsillagos apartman két éjszakára több mint 550 ezer forintért volt elérhető a döntő hétvégéjén, miközben ugyanaz a szállás egy hónappal később alig 83 ezer forintba kerülne. Egy stadionközeli hotelben a BL-finálé idején 534 ezer forintos ajánlat szerepelt, míg június végén már 56 ezer forint körüli összegért lehetne megszállni ugyanott 2 éjszakára 2 főnek.

Az Andrássy út közelében található egyik háromcsillagos hotel sem maradt ki az áremelési hullámból: 

reggelivel együtt közel félmillió forintot kértek két éjszakáért, míg egy hónappal később ugyanez az ajánlat nagyjából 129 ezer forintért volt foglalható.

Bár a tendencia egyértelmű, nem minden szállásadó emelte irreális szintre az árait. A kínálatban még a BL-döntő hétvégéjén is akadt néhány szerényebb, távolabbi lehetőség, amelyek néhány tízezer forintból kihozhatók voltak – igaz, ezekből már csak elvétve lehetett találni szabad helyet.

Hasonló jelenségek figyelhetők meg az Airbnb oldalán is. A Puskás Aréna közelében található magánszállások többsége ugyan olcsóbb volt a Booking prémium ajánlatainál, de ezek ára is jelentősen elszakadt a megszokott szinttől. A gyűjtés szerint 

  • a legtöbb lakás normál időszakban 50–70 ezer forintért lenne foglalható két éjszakára, a
  •  döntő idején azonban sok helyen ennek három-négyszeresét kérték el.

Az egyik legdrágább Airbnb-hirdetés közel 943 ezer forintos árat mutatott két éjszakára egy stadionközeli társasházi lakásért. A szállás ugyan hat fő befogadására alkalmas, de a vendégeknek három ágyon kellett volna osztozniuk.

A rekordot azonban egy luxusapartman vitte el: 

az egyik közvetítő oldalon több mint 16 millió forintért kínálták a szállást a BL-döntő hétvégéjére. 

A hirdetés látványos fotókkal és prémium szolgáltatásokkal próbálta indokolni az összeget, de az ár így is meghökkentőnek számít még a kiemelt sportesemények piacán is.

Nemcsak az apartmanok, hanem a legolcsóbb hostelhelyek ára is kilőtt. Egy ágy egy nyolcfős női hálóteremben akár 90 ezer forintba kerülhetett, míg egy koedukált hostelágyért két éjszakára 127 ezer forintot is elkértek – ez normál esetben már egy középkategóriás hotelszoba árszintje lenne.

Történelmi sporteseményre készül Budapest: a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő előkészületeiről tartott közös sajtótájékoztatót az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a BKK és a Budapest Airport vezetése. A május 30-i finálé a magyar futball és a hazai turizmus egyik legnagyobb nemzetközi eseménye lesz, amely több tízezer külföldi szurkolót hoz a fővárosba. A szervezők a biztonsági intézkedésekről, a közlekedési rendről, a repülőtéri forgalomról és a szurkolói logisztikáról ismertették a részleteket. Az angol és a francia bajnokcsapatot hazájuk rendőrei is elkísérik Budapestre – írtuk a Világgazdaság oldalán.

Forrnak az indulatok az online fórumokon

Nem meglepő, hogy a közösségi médiában és online fórumokon gyorsan elszabadultak az indulatok. Külföldi szurkolók tömegei panaszkodtak arra, hogy „pofátlan” árakkal találkoztak Budapesten, miközben mások szerint a helyzet teljesen kiszámítható volt, hiszen régóta ismert, hogy a magyar főváros rendezi a finálét.

Többen inkább az agglomeráció felé fordultak. A kommentelők gyakran ajánlották egymásnak Kistarcsát, Csömört vagy Gödöllőt, ahonnan HÉV-vel vagy vonattal még éjszaka is könnyen megközelíthető a belváros, miközben a szállások ára jóval kedvezőbb maradt.

Turisztikai szakértők szerint ugyanakkor a jelenség nem egyedi: hasonló ársokk korábban Európa-bajnokságok, világbajnokságok és más nagyszabású sportesemények idején is előfordult. Több tulajdonos ráadásul tudatosan teszteli a piacot extrém magas árakkal, abban bízva, hogy akad majd olyan vendég, aki bármekkora összeget hajlandó kifizetni a döntő hétvégéjére.

