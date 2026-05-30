Soha nem látott légiforgalom várható Budapest felett a BL-döntő miatt

A Bajnokok Ligája döntője miatt minden eddiginél nagyobb forgalom tapasztalható a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahová folyamatosan érkeznek a szurkolókat szállító különjáratok. A BL-döntő hétvégéjén a tavalyi, augusztusi rekord légiforgalomnál több le- és felszállással számolnak a szakemberek, miközben a repülőtér csupán egy futópályával üzemel – számolt be szombat délután az Origo.

A BL-döntőre érkező drukkereket összesen több mint 600 járat szállítja majd a két nap folyamán / Fotó: Budapest Airport

A BL-döntő miatt folyamatosan érkeznek a szurkolók

A megszokottnál erősebb légiforgalmat tapasztalhatnak a BL-döntő hétvégéjén a budapestiek. Nem túlzás azt állítani, hogy pár percenként halad el egy-egy repülőgép felettünk, ami nem csoda: két nap alatt korábban nem látott forgalom ígérkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – írja a portál.

Folyamatosan érkeznek a szurkolói járatok az 1. és 2. terminálra a döntőre érkezőkkel, akik élőben szeretnék végig izgulni kedvenc csapataik, az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain csatáját – jelezte a repülőtér közösségi oldalán a délelőtti órákban megjelent tájékoztatásra hivatkozva a portál, amely további részletekről is beszámolt arról, hányan fordulnak meg a hétvégén a Budapest Airporton és miként készült a nem mindennapi szakmai kihívásra a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.