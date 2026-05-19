Hihetetlen népszerű a BMW debreceni modellje: ötvenezer megrendelés érkezett fél év alatt az iX3-ra

A debreceni gyárban készülő iX3 modell iránt a várakozásokat messze meghaladó érdeklődés mutatkozik, eddig mintegy 50 ezer rendelést adtak le – mondta Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke egy budapesti sajtóbeszélgetésen.

Rendkívül népszerű a debreceni BMW-gyárban készülő iX3 modell / Fotó: Jens Mommens

A vállalat ennek hatására már a tervezettnél korábban, februárban elindította a második műszakot a Debrecenben működő üzemben, ami a foglalkoztatás bővülését is magával hozhatja, bár ennek részleteiről egyelőre nem közöltek adatokat.

Díjnyertes modell, stratégiai beruházás

A Debrecenben gyártott BMW iX3 a Neue Klasse modellcsalád első tagja, amely több rangos elismerést is begyűjtött, köztük

az Év Magyar Autója 2026 díjat,

valamint a Világ Év Autója

és a Világ Év Elektromos Autója

címet. A beruházási döntés mögött több tényező állt: az európai piacok közelsége, a kiépült beszállítói hálózat, valamint a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő. Schmidt szerint a magyar autóipar több évtizedes tapasztalata is kulcsszerepet játszott abban, hogy a vállalat Debrecent választotta.

Regionális hatások és beszállítói lánc

A debreceni gyár sikere nemcsak helyi, hanem régiós szinten is éreztetheti hatását: hozzájárulhat a közép- és kelet-európai beruházások élénküléséhez és a beszállítói hálózat fejlődéséhez. A BMW szerint a magyarországi gyártás azt is bizonyítja, hogy Európában is lehet globálisan versenyképes elektromos járműveket előállítani.

A vállalat ellátási lánca jelentős: egy jármű értékének mintegy 70 százaléka beszállítóktól származik, a BMW világszerte körülbelül 2700 első körös partnerrel dolgozik együtt, miközben több tízezer további szereplő kapcsolódik be közvetetten a termelésbe.

Technológiai nyitottság és globális verseny

Schmidt hangsúlyozta: a BMW továbbra is a technológiai semlegesség híve, vagyis párhuzamosan fejleszt benzin-, dízel-, plug-in hibrid, tisztán elektromos és hidrogénhajtású modelleket. Ez a megközelítés szerinte stabilitást ad a gyorsan változó szabályozási és piaci környezetben.

A vállalat nem támogatja a kínai versenytársakkal szembeni vámokat vagy kereskedelmi korlátozásokat, ugyanakkor fontosnak tartja az egyenlő versenyfeltételek biztosítását. A kínai piacot intenzív verseny és gyors innováció jellemzi, ami globális szinten is gyorsítja a technológiai fejlődést.