Totális filmszínház: az EU emberei leleplezték a Magyar Péterrel kötött megállapodást, szó sincs az uniós pénzek kifizetéséről – rengeteg forrást bukott Magyarország

Magyar Péter brüsszeli tárgyalása után arról beszélt, hogy 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás „felszabadult” Magyarország számára. Az Európai Bizottság viszont gyorsan jelezte: egyelőre szó sincs pénzutalásról, csak egy politikai megállapodás körvonalazódott.

Nagy politikai sikernek próbálta bemutatni Magyar Péter pénteki brüsszeli tárgyalását, miután Ursula von der Leyennel egyeztetett az évek óta befagyasztott uniós forrásokról. A magyar miniszterelnök a találkozó után arról beszélt: „a mai megbeszélés alapján 16,4 milliárd euró felszabadult”.

Brüsszel gyorsan tiszta vizet öntött a pohárba

A kijelentés azonban jóval optimistább volt annál, mint amit az Európai Bizottság tisztviselői később elmondtak. Brüsszel szerint ugyanis egyelőre nincs döntés a pénzek kifizetéséről, csupán egy politikai megállapodás körvonalazódott arról, milyen reformokat kellene Magyarországnak teljesítenie ahhoz, hogy egyáltalán hozzáférjen az összeghez.

Egy magas rangú bizottsági tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy „még egylátalán nem állapodtak meg a pénzek folyósításáról”. Az EU szerint Budapestnek augusztus 31-ig kell végrehajtania a vállalt intézkedéseket, és csak ezután indulhat el ténylegesen a kifizetés folyamata.

A háttérben már napok óta intenzív tárgyalások zajlottak a magyar és az uniós tárgyalódelegáció között. Nemcsak reformokról, hanem konkrét beruházásokról és azok teljesíthetőségéről is egyeztettek. Brüsszel számára az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy a magyar kormány valóban képes-e végrehajtani a vállalásokat a rendkívül szoros határidőig.

A mostani csomag elvileg összesen 16,4 milliárd eurót jelenthet Magyarországnak.

Ennek legnagyobb része, 10 milliárd euró a helyreállítási alapból érkezne: ebből 6,5 milliárd támogatás, 3,5 milliárd pedig hitel lenne. Emellett további 2,2 milliárd euró kapcsolódik az akadémiai szabadsággal összefüggő vitákhoz, míg 4,2 milliárd euró kohéziós forrásként érkezhetne.

A pénzhez vezető út azonban továbbra sem egyszerű. Magyarországnak hivatalosan is módosított helyreállítási tervet kell benyújtania, amit még az Európai Bizottságnak és az uniós tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. Brüsszel ugyan gyorsított tempót szeretne, de a végleges döntések várhatóan csak júliusban születhetnek meg.