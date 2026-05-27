Párizsi invázió Budapest belvárosában: megtaláltuk a PSG pop-up boltjait – mélyen zsebbe kell nyúlni, ha mezzel és sállal akar ünnepelni

A Paris Saint-Germain kedden nyitotta meg első hivatalos budapesti pop-up boltját a Petőfi Sándor utcában, ráadásul villámtempóban: az ideiglenes üzletet információink szerint alig két nap alatt húzták fel, a BL-döntő után pedig már bontják is vissza.

Megérkeztek Budapestre a PSG üzletei / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A belvárosi üzlet már most komoly érdeklődést vonz, a szurkolók folyamatosan érkeznek a PSG-logóval borított ideiglenes boltba, ahol a BL-döntőre készített budapesti kollekció is megjelent. A fekete pólókon a Bajnokok Ligája trófeája mellett Budapest-felirat és a döntő párosítása látható, a PSG-címer mellett az Arsenal logójával.

A PSG azonban nem állt meg egyetlen helyszínnél. Szerda reggel megérkezett Hollandiából a klub hivatalos ajándéktárgyas kamionja is, amely a Városháza parkban állt fel, és csütörtöktől várja a vásárlókat.

A speciális kamion gyakorlatilag mobil szurkolói boltként működik: oldalai szétnyithatók, teljes értékű árusítófelületté alakítható, miközben az „Ici c’est Paris” felirat és a PSG látványelemei uralják az egész installációt. A klub ezzel gyakorlatilag mini Párizzsá alakítja át Budapest egy részét a BL-döntő hetére.

A kínálatban emellett PSG-sálak, sapkák, labdák és több Budapest-specifikus BL-relikvia is feltűnt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ennyibe kerül a PSG-láz Budapesten

A helyszínen készült fotók alapján már az árak is látszanak, és a PSG nem aprózta el a kínálatot: az olcsóbb relikviáktól egészen a prémiummeccsmezekig széles a választék.

Az árlista alapján:

PSG-címeres alap póló – 11 ezer forint

PSG-címeres póló – 11 ezer forint

PSG-feliratos póló – 11 ezer forint

BL-döntős 2026-os póló – 11 ezer forint

„Road to Budapest” póló – 11 ezer forint

BL-döntős 2026-os galléros póló – 18 500 forint

PSG kapucnis pulóver – 26 ezer forint

PSG 2025/26-os hazai stadionmez – 37 ezer forint

PSG 2025/26-os autentikus meccsmez – 56 ezer forint

PSG 2026/27-es hazai stadionmez – 56 ezer forint

PSG 2026/27-es hazai mérkőzésmez – 59 ezer forint

A kínálatban emellett PSG-sálak, sapkák, labdák és több Budapest-specifikus BL-relikvia is feltűnt. A legkeresettebb termékek között várhatóan a döntős Budapest ’26 pólók lehetnek, amelyeket sok szurkoló már emlékdarabként vásárolhat meg.