Megtelik Budapest: tízezrek lepik el a várost a Bajnokok Ligája döntője miatt – ingyen utazhatnak, ezeken az útvonalakon fognak mozogni
Május 30-án, szombaton rendezik a 2026 UEFA Bajnokok Ligája döntőjét a Puskás Aréna stadionban, ahol az Arsenal F.C. és a Paris Saint-Germain F.C. csap össze. A külföldi sajtó beszámolói szerint Budapest már hetekkel a mérkőzés előtt megtelt foglalásokkal, miközben a légitársaságok extra kapacitásokkal készülnek az óriási rohamra.
A brit és francia lapok szerint a döntő hétvégéjén több tízezer szurkoló érkezhet a magyar fővárosba. A nemzetközi elemzések 65-70 ezer stadionnéző mellett további tízezres nagyságrendű, jeggyel nem rendelkező drukkerrel számolnak, akik a város fanzónáiban és sportbárjaiban követhetik a mérkőzést.
Charterjáratokkal, autóval és vonatokkal érkeznek Budapestre
A londoni és párizsi járatokra már most rendkívüli a kereslet. A Wizz Air pluszkapacitásokat jelentett be London-Luton és Gatwick felől, míg az easyJet is százával nyitotta meg az extra ülőhelyeket Budapestre. A brit sajtó szerint több Arsenal-szurkolói chartercsomag is elindul, egyes utak ára már a 900 fontot közelíti.
Sokan azonban nem repülővel érkeznek majd. A nemzetközi útmutatók szerint rengeteg szurkoló választja a bécsi vagy pozsonyi átszállást, majd onnan vonattal jön Budapestre. A Budapest–Bécs Railjet-vonal különösen népszerűvé vált a dráguló repülőjegyek és a szálláshiány miatt.
Bajnokok Ligája-döntő Budapesten: tízszeres díjak, „kártyatrükkök” – erre figyeljünk, hogy ne húzzanak le minket az éhes hiénák
A Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén 20-30 százalékkal nőhet a taxiforgalom Budapesten, ami komoly terhelést jelent a rendszernek. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a turisták különösen ki vannak téve a túlárazás és a kártyás csalások kockázatának.
Elszálltak a szállásárak
A külföldi lapok egyik visszatérő témája a budapesti hotelszektor. Több cikk szerint gyakorlatilag teljes telt ház alakult ki a döntő hétvégéjére, és ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a megmaradt szobák ára sokszorosára nőtt. Egyes elemzések szerint a belvárosi hotelszobák ára 10-18-szorosára ugrott a normál időszakhoz képest.
A szurkolóknak leginkább az V., VII., VIII. és IX. kerületet ajánlják. A brit és francia útmutatók szerint a belváros, különösen a zsidónegyed környéke lehet a futballszurkolók egyik fő találkozóhelye a romkocsmák és a sűrű vendéglátóhely-hálózat miatt. A stadion közelsége miatt Zugló is gyorsan megtelt.
A Városliget lehet a futballünnep központja
A nemzetközi és hazai beszámolók szerint a legnagyobb hivatalos szurkolói zónák
- a Városliget
- és a Hősök tere
környékén épülhetnek ki. A Városliget történetének egyik legnagyobb rendezvényére készül, ahol már reggeltől érkezhetnek a szurkolói csoportok.
A tervek szerint az Arsenal-drukkerek jelentős része itt gyülekezhet majd, mielőtt szervezett menetben indulnának a stadion felé az Olof Palme sétányon keresztül. A hatóságok a nap során komoly biztonsági és forgalomkorlátozási intézkedésekre készülnek.
Mit ajánlanak, és mit nem?
A nemzetközi útmutatók és a szervezők egybehangzóan azt tanácsolják, hogy a szurkolók kerüljék az autóhasználatot a döntő napján. Az UEFA és a helyi hatóságok szerint a stadion környékén nem lesz elérhető nyilvános parkolás, ráadásul
jelentős lezárások és forgalomkorlátozások várhatók már szombat déltől.
Ehelyett a tömegközlekedés használatát javasolják, különösen az M2-es metróvonalat, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a belváros és a Puskás Aréna között.
A döntőre jeggyel rendelkezők számára külön könnyítés, hogy szombaton ingyenesen használhatják a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatait a mérkőzéshez kapcsolódó utazások során. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a meccsjegy az adott napon érvényes utazási jogosultságot biztosít Budapest teljes tömegközlekedési hálózatán – beleértve a metrókat, villamosokat, buszokat és trolikat –, ami jócskán megkönnyíti a stadion megközelítését és a hazajutást.
Érdemes korán érkezni
A külföldi sajtó külön kiemeli, hogy a szurkolóknak érdemes legalább három-négy órával a kezdés előtt megérkezniük a stadion környékére. A biztonsági ellenőrzések szigorúak lesznek, a beléptetés több lépcsőben történik, és a nagy tömeg miatt könnyen kialakulhatnak torlódások. Több lap figyelmeztet arra is, hogy a 18 órás kezdés miatt már kora délutánra megtelhetnek a főbb csomópontok, különösen
- a Keleti pályaudvar,
- a Deák Ferenc tér
- és a stadionhoz vezető metróállomások.
Ami a „mit ne” kategóriát illeti: a szervezők nem ajánlják a nagy csomagok, hátizsákok bevitelét, mivel ezek lassíthatják a beléptetést, sőt bizonyos méret felett tiltottak is lehetnek. Szintén nem javasolt az utolsó pillanatra hagyni az indulást, mert a közlekedési rendszer ugyan megerősített kapacitással működik majd, de a terhelés extrém lesz. A taxis közlekedésnél is hosszabb várakozási időkre és megemelt árakra számítanak a külföldi beszámolók.
Ezzel szemben a városnézést és a korai érkezést kifejezetten ajánlják: a szurkolói zónák már a mérkőzés napján délelőttől megnyílnak, így a drukkereknek érdemes időben elfoglalniuk a helyüket, élvezni a programokat, és csak ezt követően elindulniuk a stadion felé. A külföldi útmutatók szerint Budapest ilyenkor nemcsak futball-, hanem fesztiválvárossá válik – de csak azoknak, akik előre terveznek.
Több tízezer szurkoló, gigabitekben mérhető rekordterhelés – így erősítették meg a mobilhálózatot a Bajnokok Ligája-döntőre
Soha nem látott mobilforgalomra készülnek a szolgáltatók a Bajnokok Ligája döntőjén, ahol már nemcsak telefonálnak, hanem élőben közvetítenek és streamelnek is a nézők. A Puskás Aréna több mint száz antennával és megerősített 5G-kapacitással biztosítja, hogy a több tízezres tömeg miatt se omoljon össze a hálózat.