Rendkívüli: döntött a Tisza-kormány a budapesti BL-döntőről, azonnali ígéretet tett a Lounge számláiról – így kapják meg a pénzüket a cégek

A Tisza-kormány az esemény előtt két nappal nyilatkozatot adott ki. A budapesti BL-döntő az egész világon kiemelten követett esemény, ezért sem mindegy, hogyan történik meg a lebonyolítás. Jelenleg azonban olyan ügyek feszítik a szervezést, mint például az alvállalkozók kifizetése.
Hecker Flórián
2026.05.28, 14:39
Frissítve: 2026.05.28, 15:37

„Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő rendezése” – közölte Facebook-oldalán néhány perccel ezelőtt a magyar kormány.

 

Budapesti BL-döntő: döntött a Tisza-kormány, azonnali ígéretet tett a Lounge számláiról / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A Tisza megszólalása azért bír rendkívüli fontossággal, mert szerdán kiderült: a szervező cég, a Lounge Event nem tudja kifizetni a lebonyolítás kapcsán hozzá beérkező számlákat, ez pedig a budapesti BL-döntő megrendezését is súlyosan csorbíthatja.

A 24.hu írta meg, hogy a budapesti BL-döntő sztárfellépőjének gázsiját sem tudta kifizetni a rendezvény szervezésével megbízott, felszámolási eljárással fenyegetett Lounge csoport. A cég emiatt állami segítséget kért, és megerősítette, hogy a befagyasztott számlái miatt fizetésképtelen.

A Balásy Gyula által vezetett vállalat részletezte is, hogy a május 30-i esemény lebonyolításában részt vevő több szolgáltató és alvállalkozó is arról adott tájékoztatást, hogy előzetes vagy részleges előrefizetés hiányában nem vállalja a munkát.

Emiatt számos eleme került veszélybe a Bajnokok Ligája döntőjének. Nem tudják kifizetni

  • a rendezvénytechnikát (40 millió forint),
  • büfészolgáltatást (12 millió forint),
  • dekorációt (körülbelül 60 millió forint),
  • őrzést, takarítást (35 millió forint),
  • mosdók és piszoárok telepítését (8 millió forint),
  • valamint a sztárfellépő DJ, Sigala gázsiját (50 millió forint).

A Bajnokok Ligája döntőjére a keretmegállapodás 1,3 milliárd forintról szól Balásy Gyula cégcsoportjának. Balásy Gyula május elején került a figyelem középpontjába, amikor egy interjúban bejelentette, hogy felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára.

A közokiratban Balásy négy cégről mond le. A Lounge Design, a Lounge Event és a New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről, valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről.

Ezek összértékét 80 milliárd forintra becsülte, ezenkívül a négy cégnek szerinte mintegy 100 milliárd forint értékű élő szerződései vannak, és mintegy 15 milliárd forint a kintlévősége.

A Lounge tegnap állami segítséget kért a túlélés érdekében, „bármilyen megoldásban partnerek lennének”. Erre érkezett meg tehát most a Tisza-kormány válasza, legalábbis a BL-döntő vonatkozásában.

A kormányzati kommunikáció úgy fogalmazott a közleményében, hogy 

Magyarország kormánya biztosítja a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. 

Ebből inkább az következik, hogy a kormány helytáll a Lounge helyett és nem oldja fel a zárolást a cégcsoport számláinál. A pontos részletek azonban mindebből nem derülnek ki.

Azt mindenesetre rögzítették, hogy a kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat.

Ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét – zárul a közlemény.

