A Bvlgari és a Dior tulajdonosa nyit fényűző cukrászdát a magyar fővárosban

Nemsokára megnyitja első magyarországi egységét a milánói gyökerű Cova. Az haute patisserie a belvárosi Matild-palota földszintjén várja majd vendégeit. A Cova 1817-ben indult Milánóban, a Teatro alla Scala közelében, a Maison (magyarul: ház) eredetileg a város művészeti és társadalmi élete szereplőinek találkozóhelye volt. Az elmúlt több mint két évszázad alatt a márka nemzetközi hálózattá fejlődött, az olasz stílus egyik legautentikusabb képviselője a világban – számolt be róla a Turizmus.com. A budapesti nyitás a márka nemzetközi terjeszkedésének része: a Cova már több mint 35 helyszínen van jelen világszerte.

A budapesti nyitás a márka nemzetközi terjeszkedésének része: a Cova már több mint 35 helyszínen van jelen világszerte – a képen a leghíresebb milánói cukrászda látható / Fotó: AFP

Cova Budapest: tetőtől talpig átalakítják a Matild Cafét

Az haute patisserie filozófiájának része a kézműves hagyományok tisztelete, a diszkrét luxus és a részletek iránti aprólékos figyelem. Így nem véletlen, hogy a cukrászdának helyet adó helyiségek restaurálása során is cél volt, hogy a műemléki környezet és a kortárs vendéglátói funkciók harmonikusan találkozzanak, anélkül hogy az épület eredeti karaktere háttérbe szorulna.

A tervek szerint a vendégtér központi eleme a desszertpult lesz, a kínálatban kézműves sütemények, pralinék és egyéb olasz édességek szerepelnek, amelyek generációkon át őrzött receptek alapján készülnek – írja az Origo.

A Cova Budapest azonban nem kizárólag prémiumcukrászdaként működik majd, hanem egész napos vendéglátóhelyként.