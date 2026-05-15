Családi pótlék: ennyibe kerülne a duplázás a költségvetésnek

A családi pótlék a gyermek születésétől kezdődően addig jár, amíg a gyermek köznevelési vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytat, legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti. Az kaphatja, aki a gyermeket a saját háztartásában neveli, lehet szülő, nevelőszülő, gyám, bizonyos esetekben pedig a gyermek saját jogán is. Két formája van: a nevelési támogatás (születéstől a tankötelezettségig) és az iskoláztatási támogatás (iskolás kortól a tanulmányok befejezéséig).

Valóban duplázódhat a családi pótlék?

Az eddigi nyilatkozatok szerint az új magyar kormány egyik legfontosabb családtámogatási terve a családi pótlék megduplázása. Magyar Péter az RTL Híradónak arról beszélt, hogy a Tisza gazdasági ígéretei közül több intézkedést már 2026-ban bevezetnének. Ezek között szerepel:

a családi pótlék megduplázása,

nyugdíjemelés,

100 ezer forintos iskolakezdési támogatás a rászoruló gyermekek után.

A jelenlegi családi pótlék megduplázása nagyjából így nézne ki:

Jelenlegi helyzet Mostani összeg Duplázva 1 gyermekes család 12 200 Ft 24 400 Ft 1 gyermeket nevelő egyedülálló 13 700 Ft 27 400 Ft 2 gyermekes család 13 300 Ft/gyermek 26 600 Ft/gyermek 3 vagy több gyermekes család 16 000 Ft/gyermek 32 000 Ft/gyermek Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 Ft 46 600 Ft



A G7 számítása szerint a családi pótlék megduplázása önmagában körülbelül 305 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek. A nyugdíjemeléssel és a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatással együtt a már idénre ígért pluszkiadások legalább 600 milliárd forint körül alakulhatnak. Fontos megemlíteni, hogy jelenleg ez csupán egy kormányzati ígéret, az erről szóló jogszabályok még hiányoznak. A részletes ütemezésről és a finanszírozás pontos módjáról még nincs teljes, elfogadott terv.

Ekkor érkezik a családi pótlék 2026-ban:

A családi pótlék utalása 2026. tavasz és nyár során is általában a hónap első munkanapján történik (az előző havi ellátásra vonatkozóan). Kivételt képez az augusztus, amikor az iskolakezdés miatt kétszer is érkezik utalás, valamint a szeptember, amikor emiatt nincs kifizetés – írja a Hóvége.

A májusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. június 2. (kedd)

A júniusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. július 2. (csütörtök)

A júliusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 4. (kedd)

Az augusztusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 24. (hétfő)

A szeptemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: augusztusban két utalás is van, hogy a családok könnyebben fel tudjanak készülni a tanévkezdésre, ezért szeptemberben nem érkezik családi pótlék.

Az októberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. november 3. (kedd)

A novemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. december 2. (szerda)

A decemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2027. január 5. (kedd)

Ha valaki postai úton kéri az összeget, annak a Magyar Posta a kincstári utalást követő 2-4 munkanapon belül viszi ki a pénzt a lakcímére. Ez függ a helyi posta leterheltségétől is.