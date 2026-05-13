Jaj a netes csalóknak, nem lesz menekvés, beveti ellenük a MI-t a magyar bank

A hazai helyzet komolyságát jól mutatják az Erste Bank legújabb számai. A hitelintézet munkatársai csak az év első három hónapjában több mint hétezer csalók által elkövetett visszaélési kísérletet észleltek. A támadók összesen 2,8 milliárd forintot akartak kicsalni a gyanútlan lakossági ügyfelektől. A pénzintézet biztonsági hálózata azonban kiválóan teljesített, a szakemberek tízből nyolc próbálkozást sikeresen azonosítottak, és ezzel 2,3 milliárd forint eltűnését akadályozták meg – írja az Origo.

A bankok elég jók a csalók elleni védekezésben, de nem minden esetben tudnak segíteni rajtunk / Fotó: SuPatMaN / Shutterstock

Különbség csaló és csaló között

A statisztikák éles különbséget mutatnak a bankkártyás és az átutalásos visszaélések között. A bűnözők az esetek többségében, mintegy hatezer alkalommal a kártyaadatokat próbálták megszerezni, és ezzel a módszerrel félmilliárd forintot céloztak meg. Az átutalásos tranzakciók száma lényegesen alacsonyabb volt, a kárérték azonban itt ugrott meg igazán. A csalók átlagosan 84 ezer forintot emelnek le egy kártyáról egyetlen sikeres akció során. Ezzel szemben az átutalásos módszernél az egy esetre jutó átlagos veszteség az idei év elején már meghaladta az 1,6 millió forintot.

Zsiga Krisztina, a hitelintézet kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese rámutatott, a legnagyobb kockázatot azok az esetek jelentik, amikor az elkövetők közvetlenül a számlatulajdonos netbankjához férnek hozzá.

Kihasználják a pszichológiát

A legsikeresebb támadások kivétel nélkül a pszichológiai manipulációra épülnek. A bűnözők sok esetben telefonon jelentkeznek, és magukat banki ügyintézőnek, biztonsági szakembernek vagy a jegybank munkatársának adják ki. Az utóbbi időben hatalmas károkat okoznak a hamis befektetési ajánlatok is. A magukat pénzügyi tanácsadónak álcázó csalók kezdetben kisebb összegek befektetésére veszik rá az áldozatot. Később profin felépített, hamis weboldalakon mutatják meg a nem létező hozamokat, ezzel ösztönzik újabb és újabb utalásokra a gyanútlan embereket. A dörzsölt elkövetők még arra is betanítják a megkárosított ügyfeleket, hogy mit hazudjanak a valódi banki ügyintézőnek, ha a pénzintézet gyanúsnak találja a tranzakciót, és ellenőrző hívást indít.