Debreceni BMW-gyár: óriási siker az iX3, hamarosan indulhat a harmadik műszak, ami megtolhatja a magyar gazdaságot is

Nagyon nehéz időszakon van túl a magyar járműgyártás, amelynek termelési színonala alaposan megsínylette az elmúlt évek megpróbáltatásokat. Előbb a covid, majd az ellátási láncok zavarai, 2024-től kezdve pedig a német gazdaság szenvedése és az erőtlen külső konjunktúra húzta vissza az ágazat teljesítményét. Ha mindez nem lett volna elég, tavaly jött a vámháború, ami ugyancsak visszavetette a magyar gazdaság húzóágazatának számító szektort. A debreceni BMW-gyár teljesítménye lehet az első reménysugár az elmúlt időszak nehészségei után.

Debreceni BMW-gyár: óriási siker az iX3, hamarosan indulhat a harmadik műszak, ami végre meglökheti a magyar gazdaságot is

A Dehir.hu írt róla pénteken, hogy új álláshirdetések jelentek meg a BMW Grop Gyár Debrecen karrieroldalán. Ebben még nem lenne semmi újdonság, hiszen folyamatosan toborozzák a munkatársakat,

csakhogy több pozícióra – többek között csoportvezetőkre, mechanikus és karbantartó technikusokra – kifejezetten az éjszakai műszakra írták ki a felhívásokat. Ez a lap már azt jelenti, hogy a debreceni BMW-gyárban a harmadik műszak elindítását készítik elő.

A gyár a tervezettnél eleve hamarabb indította el a második műszakot, a Neue Klasse modellcsalád első, itt gyártott modellje, az iX3 iránt akkora ugyanis a kereslet, hogy arra még a BMW vezetői sem számítottak.

A lap emlékeztet rá, hogy Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke egy múlt heti budapesti sajtóbeszélgetésen azt mondta,

mintegy 50 ezer megrendelés érkezett eddig a BMW Group debreceni gyárában készülő iX3 modellre, és a kereslet várhatóan 2026 után is erős marad.

A debreceni BMW-k március eleje óta már ott vannak az európai szalonokban, az Egyesült Államokban pedig 2026 nyarán jelenik meg a piacon a modell, mely elnyerte az Év Magyar Autója 2026 díjat, valamint a Világ Év Autója és a Világ Év Elektromos Autója elismeréseket is.

A BMW Manufacturing Hungary Kft. dolgozói létszáma a februári 4437-ről 187 fővel emelkedett 4624-re.

Az első, készautókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni üzeméből márciusban indult el, a szállítmányok lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi.