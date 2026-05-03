Félmillió forint felett is kereshetnek idén nyáron a diákok: mutatjuk, hogyan

Két számjegyűhöz közelítő bérnövekedéssel és a 25 év alattiak adómentességével vág neki a nyári főszezonnak a hazai diákmunkapiac. A vállalatok már hetekkel a tanév vége előtt megkezdték a fiatalok toborzását. Egy teljes munkaidőben foglalkoztatott tanuló diákmunka eredeű keresete a szünet alatt könnyedén meghaladhatja a félmillió forintos nettó jövedelmet, miközben az őket alkalmazó munkáltatók rugalmas, adminisztrációs és adóterhektől mentesített munkaerőhöz jutnak.
Schweickhardt Gyula
2026.05.03, 13:56

Bár az egyetemi vizsgaidőszak és a nyári szünet még csak közeledik, a hazai vállalatok HR-stratégiájában már most kiemelt szerepet kap a diákfoglalkoztatás. A cégek egyre tudatosabban lépnek: nem hagyják a nyár elejére a felvételt, hiszen a legképzettebb, legkönnyebben integrálható fiatalokért komoly piaci verseny folyik. A tét a diákok számára is jelentős, ugyanis a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességének köszönhetően a megegyezett bruttó órabérek levonások nélkül, tisztán jelennek meg a számlájukon. Egy teljes munkaidős nyári állással így két hónap alatt a tavalyinál is többet, akár 600-800 ezer forintos megtakarítás is felhalmozható, miközben a diákmunka fókusza a hagyományos kisegítő szerepkörök felől egyre inkább eltolódik a magasabb hozzáadott értéket teremtő, karrierépítő pozíciók felé, írja az Origo.

Érdemes korán elkezdeni a diákmunka keresését./ Fotó: Németh András Péter

Diákmunka matek: így jön ki a kiemelkedő nyári kereset

A legfrissebb piackutatások szerint a diákok bérezése idén is stabil növekedést mutat. A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet 2026 eleji, több mint 1400 hallgató bevonásával készült országos felmérése rávilágít: az átlagos bruttó diákórabér 2300 forint körül alakul, ami 9 százalékos emelkedést jelent a tavalyi évhez képest.

Mivel az adómentesség miatt a bruttó megegyezik a nettóval, egy heti 40 órás, teljes munkaidős (nyáron a statisztikák szerint átlagosan 28-30 órát dolgoznak hetente a diákok) munkát vállaló fiatal egyetlen hónap alatt mintegy 370 ezer forintot vihet haza átlagbéren számolva.

Természetesen a bérek szektoronként eltérnek. A jogszabályok értelmében a minimálbér óradíja 1856 forint, míg az érettségihez kötött feladatoknál a garantált bérminimum 2145 forint óránként – ez a törvényi bérpadló.

A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet adatai alapján az átlagos órabérek 2026-ban így alakulnak a legkeresettebb szektorokban:

  • Műszaki/Mérnöki/IT: 2600 forint/óra
  • Üzleti elemzés és tanácsadás: 2400 forint/óra
  • Adminisztratív és irodai területek: 2300-2350 forint/óra
  • Turizmus és vendéglátás: 2250 forint/óra
  • Kereskedelem: 2150 forint/óra

Már nem csak a krumplisütésről szól a diákmunka

Bár a toplistákon továbbra is bérelt helye van a gyorséttermi, bolti kisegítő és kasszás munkáknak, a piac látványos szerkezeti átalakuláson megy keresztül. Mozgi-Járosi Dorina, a HSA Group kirendeltségvezetője a Szon.hu-nak adott interjújában kiemelte: a munkaerőpiacon egyre népszerűbbek a gyakornoki állások, különösen az IT, a HR és a műszaki területeken.

Ezek a gyakornoki pozíciók nem csupán a nyári pénzkereset miatt fontosak, hiszen kiváló ugródeszkát jelentenek a munka világába. Számos olyan sikersztoriról tudunk, amikor egy fiatal diákként kezdett dolgozni egy vállalatnál, majd a tanulmányai után főállásban alkalmazta az adott cég

 – hívta fel a figyelmet a szakember. 

A kínálatban akadnak olyan speciális, például nyelvtudást vagy mérnöki affinitást igénylő gyakornoki munkák is, ahol az óradíj a 2500-3000 forintot is eléri.

Ezt erősíti meg a MŰISZ Iskolaszövetkezet friss elemzése is, amely rámutat: a hallgatók körében az adminisztratív és irodai munkák a legkeresettebbek, a diákok 75,7 százaléka legszívesebben ilyen területen helyezkedne el. A fiatalok számára a döntésnél az elsődleges szempont a rugalmas időbeosztás (71,4%) és a magas órabér (67,1%).

Miért kapkodnak a cégek a fiatalok után?

A diákfoglalkoztatás a jelenlegi gazdasági környezetben nagyon is racionális üzleti döntés. A MŰISZ Iskolaszövetkezet elemzése hangsúlyozza, hogy ez a modell gyakorlatilag kockázatmentes és tehermentesíti a cégek adminisztrációs folyamatait. Nincs felmondási idő, a létszám rugalmasan, a szezonalitáshoz igazítva alakítható, a teljes HR-folyamatot – a toborzástól a bérszámfejtésig – pedig az iskolaszövetkezet végzi. A reakcióidő is kiemelkedő: a csúcsszezonban az iskolaszövetkezetek akár 24 órán belül képesek nagyobb létszámmal reagálni a partnercégek hirtelen megnövekedett munkaerőigényére.

Yilmaz Attila, a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet társalapítója az Index.hu-n megjelent elemzésben ezt azzal egészítette ki, hogy a költségcsökkentési nyomás alatt álló vállalatok is stabilan támaszkodnak a fiatalokra.

A diákfoglalkoztatás ma az egyik legjobb üzlet a munkaerőpiacon. Teljesen adó- és járulékmentes, rugalmasan skálázható, és olyan fiatalokhoz ad hozzáférést, akik digitálisan natívak, innovatívak, és friss szemmel közelítenek a feladatokhoz 

– fogalmazott a szakember. 

Yilmaz Attila a fiataloknak is üzent: hosszú távon érdemes olyan vállalatot választani, amely hajlandó energiát fektetni a szakmai fejlődésükbe, mert egy karrierépítő gyakornoki pozíció a diploma megszerzése után többszörösen megtérül egy hajszállal magasabb kezdeti órabérnél.

