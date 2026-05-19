Digitális boom zajlik Magyarországon: egyre több a plasztik, kevesebb a bankjegy

A Mastercard Magyarország egy háttérbeszélgetésen számolt be a dinamikusan átalakuló hazai fizetési piac sajátosságairól, jövőjéről, valamint kihívásairól. A fejlett és integrált digitális megoldások kényelmesek, ebből kifolyólag egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a felhasználók körében, s ha a pozitív irányú trendek folytatódnak, hamarosan otthon lehet hagyni a bankkártyát, és elég lesz a mobilokat zsebben tartani.

Márkus Gergely: „A felhasználók egyre inkább a digitális megoldások felé fordulnak” – Magyarországon több a plasztik, kevesebb a bankjegy / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Digitalizálódik a magyar fizetési piac

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb beszámolója szerint 2025 harmadik negyedévében éves alapon:

a kártyás fizetések 17,5 százalékkal,

a mobilfizetések 39 százalékkal,

az online fizetések 35,4 százalékkal emelkedtek.

A gyors növekedés 2025 utolsó negyedévére azt eredményezte, hogy éves bázison a kártyás vásárlások összértéke 19 százalékkal magasabb, ami 6000 milliárd forint értékű bővülést jelent.

A kártyapenetráció közel 100 százalékra emelkedett, a több kártyával rendelkezők aránya pedig 32 százalékkal nőtt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden felnőttnek és egyre több kiskorúnak van bankkártyája

− számolt be a piac sajátosságairól Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere, majd arról is beszélt, hogy a felhasználók egyre inkább a digitális megoldások felé fordulnak.

A folyamat a 2010-es évek második fele után gyorsult fel igazán. A mobillal fizetők száma 2019-hez mérten 26 százalékkal nőtt, míg az online vásárlók aránya a teljes lakosságban 32-ről 90 százalékra ugrott 2015-höz képest.

Az online vásárlások túlnyomó része mobilról történik, egyre többen a digitalizált kártyákat preferálják, ám megbízhatósági szempontok miatt az ügyfelek 66 százaléka ragaszkodik a plasztikhoz

− mutatott rá Márkus Gergely a háttérbeszélgetésen.

A fizetési piac digitalizációjának egyik velejárója a fintechek, illetve neobankok térnyerése, melyek a Mastercard számára nem kihívást, sokkal inkább innovatív együttműködési lehetőséget jelentenek, amely erősítheti a vállalat piacvezető szerepét.

A Mastercard a vezető globális fintechek és neobankok mintegy 80 százalékával dolgozik együtt: startupprogramjai megközelítőleg 60 ország 500 vállalkozását támogatják, melyek együttesen 25 milliárd dollár tőkét vontak be az elmúlt években.

A budapesti metrón is érinthetünk

Globálisan egyre elterjedtebb megoldásnak számít a digitális fizetési megoldások alkalmazása a közösségi közlekedésben, és a trend már a magyar fővárost is elérte. Budapesten 2026. április 22-től minden metróvonalon, illetve a 100E jelzésű reptéri expresszen elérhető a Pay&GO bankkártyás fizetési rendszer, mely lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel vásároljunk menetjegyet. A buszokon ezt a fedélzeten, míg a metróvonalak esetében a mozgólépcsők előtt elhelyezett készülékek segítségével tehetjük meg. A megoldáshoz szükséges technikai hátteret a Mastercard biztosítja, a K&H és a BKK stratégiai partnereként.

Jegyellenőrzés esetén nincs más teendő, mint a vásárláshoz használt kártya vagy mobiltelefon felmutatása a jegyvizsgálónak leolvasásra.

A digitalizációs program 2023-ban kezdődött az M1-es metróvonalon és a 100E jelzésű buszon, a kezdetek óta pedig 2,1 millió vásárló 5 millió jegyet vett. Az újdonság az M2-es, M3-as és az M4-es vonalakon is nagy sikert aratott, 57 ezer utazó 93 ezer jegyet vásárolt az elmúlt néhány hétben, az érintéssel fizetők aránya elérte a 30 százalékot. A Mastercard piackutatása szerint nagy az érdeklődés a Pay&GO iránt: az utasok 26 százaléka már kipróbálta az új szolgáltatást, 46 százaléka pedig hallott már róla. Az elégedettségi mutató kimondottan magasnak mondható, 70 százalék feletti.