Kiderült, kikhez siet az új kormányfő májusban – ők vehetik át Németország szerepét, és az EU-pénzekről is van fogalmuk

A lengyel PAP hírügynökség szerint a látogatás célja a magyar–lengyel kapcsolatok helyreállítása lehet, amelyek az elmúlt években jelentősen megromlottak. Varsó különösen kritikus volt Orbán Viktor Oroszországgal kapcsolatos politikájával és Vlagyimir Putyin irányába tett diplomáciai gesztusaival szemben.

Magyar Péter diplomáciai látogatást tesz Lengyelországban / Fotó: Anadolu via AFP

Varsó lehet az első nagy diplomáciai üzenet a külpolitikában

Magyar Péter már a választási kampány során többször kijelentette, hogy első külföldi útja Varsóba vezetne. Ez nemcsak diplomáciai gesztus, hanem erős politikai üzenet is lehet Brüsszel és Washington felé.

Lengyelország az elmúlt években a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb államává vált: Varsó GDP-arányosan közel 5 százalékot fordít védelemre, miközben egyre szorosabb katonai együttműködést épít ki az Egyesült Államokkal.

Jelenleg körülbelül tízezer amerikai katona állomásozik Lengyelországban rotációs rendszerben, és Donald Trump nemrég azt is belengette, hogy további csapatokat helyezhet át Németországból a régióba.

Ebben a geopolitikai környezetben különösen fontos lehet, hogy Magyarország milyen kapcsolatot alakít ki Varsóval.

A két ország korábban szoros politikai szövetséget alkotott az Európai Unión belül, az ukrajnai háború azonban látványosan eltávolította egymástól Budapestet és Lengyelországot.

Megromlott a magyar–lengyel viszony

A lengyel kormány és a lengyel politikai elit jelentős része az elmúlt években egyre kritikusabban tekintett a magyar kormány Oroszországgal kapcsolatos álláspontjára. Miközben Varsó az egyik leghatározottabb támogatója lett Ukrajnának, Budapest több kérdésben is konfliktusba került az uniós partnerekkel és a NATO-tagállamokkal.

A két ország közötti feszültség azért is volt különösen látványos, mert korábban a visegrádi együttműködés egyik legerősebb tengelyét alkották.

Lengyelország és Magyarország sokáig közösen lépett fel több uniós vitában, különösen migrációs és szuverenitási kérdésekben.

Most azonban új korszak kezdődhet. Varsóban sokan arra kíváncsiak, hogy Magyar Péter valóban képes lesz-e új alapokra helyezni a kapcsolatot, vagy a stratégiai nézetkülönbségek továbbra is megmaradnak.