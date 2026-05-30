Nagyon nem kellett a választás havában a magyaroknak a dízelautó

A dízelautók piacán az elmúlt években egyértelmű szerkezeti átalakulás zajlik. A korábbi üzemanyagársokkok sok vásárlót óvatossá tettek, miközben az autógyártók és a céges flották is egyre nagyobb arányban fordulnak a mild hibridek, plug-in hibridek és elektromos modellek felé. Ezzel párhuzamosan a vásárlói bizalom is fokozatosan erősödik a – részben vagy egészben – elektromos hajtásláncok iránt, így a dízel fokozatosan veszít korábbi dominanciájából.

A Volkswagen Passat a dízelautók királya

A dízelautók a parkett ászai

A szegmens ugyanakkor korántsem tűnik el: inkább egy tudatosabban választó, hosszú távú értéket kereső vásárlói kör preferált alternatívájává válik. Jól mutatja ezt, hogy a Mazda nemrég egy új SUV-modellt is bemutatott soros hathengeres, 3,3 literes dízelmotorral, jelezve, hogy

a technológiának továbbra is vannak elkötelezett hívei.

A Használtautó.hu adatai alapján a dízelautók között a Volkswagen Passat fölénye továbbra is kiemelkedő: a modell átlagosan 3,78 millió forintos áron, 13,4 éves átlagéletkorral és több mint 263 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel szerepelt a kínálatban. A második helyezett BMW X sorozat jelentősen fiatalabb, átlagosan 9,4 éves autókból álló mezőnnyel és több mint 11,5 millió forintos átlagárral került fel a dobogóra, ami jól mutatja, hogy a magasabb árkategóriában is erős a kereslet a prémium dízelek iránt.

A top 10-ben három BMW-modell is helyet kapott, miközben a Volkswagen és az Audi kettő, a Mercedes-Benz és a Skoda pedig egy-egy típussal szerepel a listán, jelezve, hogy a német konszernek dominanciája továbbra is elsöprő a dízelszegmensben. A nem német hátterű gyártók közül csak a Ford kapott helyet az első tízben, ami nem meglepő,

hiszen a Focus-modellek népszerűsége töretlen.

Az első négy hónap összesített adatai alapján januárban 26,4 százalékkal, februárban 12,7 százalékkal, márciusban 5,3 százalékkal, áprilisban pedig 12,9 százalékkal csökkent az érdeklődések száma az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az átlagárak minden hónapban emelkedtek:

januárban 2,4 százalékkal,

februárban 4,4 százalékkal,

márciusban 2,8 százalékkal,

áprilisban pedig 4,7 százalékkal nőttek a dízel használt autók árai.

A jelenség arra utal, hogy bár kevesebben keresnek ilyen járműveket, a piacon maradó vásárlók tudatosabban választanak, és hajlandóak magasabb árat fizetni a jobb állapotú vagy fiatalabb modellekért.