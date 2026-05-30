Nagyon nem kellett a választás havában a magyaroknak a dízelautó
A dízelautók piacán az elmúlt években egyértelmű szerkezeti átalakulás zajlik. A korábbi üzemanyagársokkok sok vásárlót óvatossá tettek, miközben az autógyártók és a céges flották is egyre nagyobb arányban fordulnak a mild hibridek, plug-in hibridek és elektromos modellek felé. Ezzel párhuzamosan a vásárlói bizalom is fokozatosan erősödik a – részben vagy egészben – elektromos hajtásláncok iránt, így a dízel fokozatosan veszít korábbi dominanciájából.
A dízelautók a parkett ászai
A szegmens ugyanakkor korántsem tűnik el: inkább egy tudatosabban választó, hosszú távú értéket kereső vásárlói kör preferált alternatívájává válik. Jól mutatja ezt, hogy a Mazda nemrég egy új SUV-modellt is bemutatott soros hathengeres, 3,3 literes dízelmotorral, jelezve, hogy
a technológiának továbbra is vannak elkötelezett hívei.
A Használtautó.hu adatai alapján a dízelautók között a Volkswagen Passat fölénye továbbra is kiemelkedő: a modell átlagosan 3,78 millió forintos áron, 13,4 éves átlagéletkorral és több mint 263 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel szerepelt a kínálatban. A második helyezett BMW X sorozat jelentősen fiatalabb, átlagosan 9,4 éves autókból álló mezőnnyel és több mint 11,5 millió forintos átlagárral került fel a dobogóra, ami jól mutatja, hogy a magasabb árkategóriában is erős a kereslet a prémium dízelek iránt.
BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz
A top 10-ben három BMW-modell is helyet kapott, miközben a Volkswagen és az Audi kettő, a Mercedes-Benz és a Skoda pedig egy-egy típussal szerepel a listán, jelezve, hogy a német konszernek dominanciája továbbra is elsöprő a dízelszegmensben. A nem német hátterű gyártók közül csak a Ford kapott helyet az első tízben, ami nem meglepő,
hiszen a Focus-modellek népszerűsége töretlen.
Az első négy hónap összesített adatai alapján januárban 26,4 százalékkal, februárban 12,7 százalékkal, márciusban 5,3 százalékkal, áprilisban pedig 12,9 százalékkal csökkent az érdeklődések száma az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor az átlagárak minden hónapban emelkedtek:
- januárban 2,4 százalékkal,
- februárban 4,4 százalékkal,
- márciusban 2,8 százalékkal,
- áprilisban pedig 4,7 százalékkal nőttek a dízel használt autók árai.
A jelenség arra utal, hogy bár kevesebben keresnek ilyen járműveket, a piacon maradó vásárlók tudatosabban választanak, és hajlandóak magasabb árat fizetni a jobb állapotú vagy fiatalabb modellekért.
Az országgyűlési választások csökkentették az autóvásárlási kedvet
Az áprilisi adatok valamivel visszafogottabb aktivitást mutatnak a használtautó-piacon. Ebben szerepet játszhatott a magyar országgyűlési választások időszaka is, amely több fogyasztói kategóriában ideiglenes keresletcsökkenést eredményezett, nem kizárólag a dízelszegmensben.
„A 2026-os adatok alapján jól látszik, hogy tovább csökken a dízelautók iránti érdeklődés a használtautó-piacon. Az év első hónapjaiban jellemzően 10-20 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett, mint tavaly ilyenkor. Ennek egyik oka, hogy a korábbi üzemanyagár-robbanás sok vásárlót elbizonytalanított, miközben a gyártók és a céges flották egyre erősebben fordulnak a hibridek, plug-in hibridek és elektromos modellek felé” – árulta el Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője. „A dízel ugyanakkor még messze nincs eltűnőben, illetve az látható, hogyan átalakul a szerepe a piacon. A korábbi domináns pozíció helyett egy szűkebb, tudatosabban választó vásárlói kör marad meg mellette” – tette hozzá.
Az összefüggés a választással érdekes kérdés. Talán az MBH elemzői jegyzetéből vonhatunk le következtetéseket abból, amit a jövő héten esedékes áprilisi kiskereskedelmi adatokról írtak előzetesen. A korábbi erős fogyasztásnövekedés lassulására számítanak, mert a húsvét előtti bevásárlás java márciusra eshetett.
A NAV adatbázisa alapján a literben mért üzemanyag-fogyasztás kissé lassult márciushoz képest, emellett a pánik is elmúlt, ahogy a fogyasztók érzékelték, hogy a védett árak továbbra is fennmaradnak és hiány sem alakult ki – írták az elemzők. Vagyis lehettek sokan, akik attól tartottak, a választási győztes Tisza Párt eltörli a védett üzemanyagárakat. Ez akkor akár lehetett visszatartó hatással az autóvásárlásokra is, és megmagyarázhatja, hogy a benzinnél is drágább dízelen futó autókat kerülték. Ha van ilyen összefüggés, a védett árakkal kapcsolatos hírek további kimutatható ingadozásokat is okozhatnak a keresletben.