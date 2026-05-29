Furcsa jelenségbe futottunk bele a BL-döntő előtt: több helyen is csak készpénzzel lehetett fizetni – rejtélyes terminálhibák tűntek fel a belvárosban
Egy ilyen BL-döntő akár dupla hónapot is jelenthet bizonyos vállalkozásoknak, és ilyenkor mindig feltűnnek olyanok is, akik nem biztos, hogy megelégednek a legális extra bevétellel – mondta lapunknak Szabados Gábor sportközgazdász.
A Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolóinak tízezrei érkeztek Budapestre a hétvégi fináléra, a belváros és a szurkolói zónák már pénteken megteltek külföldi vendégekkel. A vendéglátóhelyek számára ez rendkívüli bevételi lehetőség, különösen azoknak, amelyek a belvárosban vagy a szurkolói útvonalak közelében működnek.
Megérkeztek a szurkolók, megtelhet a kassza
Szabados Gábor szerint az ilyen egyszeri, kiemelt sportesemények hatása messze túlmutat a stadionon. A sportközgazdász rámutatott: ahol rövid idő alatt jelentős számú turista jelenik meg, ott a szálláshelyek, vendéglátóegységek és egyéb szolgáltatók forgalma is ugrásszerűen nőhet. A stadion közvetlen környezete mellett gyakorlatilag az egész belváros profitálhat a megnövekedett keresletből.
Mint mondta, egy ilyen esemény idején akár 100 százalékos forgalomnövekedés sem elképzelhetetlen, bizonyos helyeken néhány nap alatt többheti vagy akár egyhavi többletbevétel keletkezhet.
A Világgazdaság is több olyan belvárosi helyszínen járt, ahol a döntő közeledtével a megszokottnál magasabb árakkal találkoztak a szurkolók. Egyes esetekben a korábban ismert árszintekhez képest mintegy 30 százalékos drágulás volt tapasztalható.
A Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén 20-30 százalékkal nőhet a taxiforgalom Budapesten, ami komoly terhelést jelent a rendszernek. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a turisták különösen ki vannak téve a túlárazás és a kártyás csalások kockázatának.
A nagy tömeg a csalókat is vonzza, a BL-döntő pont ilyen
A sportközgazdász szerint ugyanakkor nemcsak a tisztességes vállalkozások igyekeznek kihasználni az ilyen események nyújtotta lehetőségeket. Szabados Gábor felidézte, hogy külföldi sporteseményeken ő maga is találkozott már olyan esetekkel, amikor a turisták kiszolgáltatott helyzetét próbálták egyes szereplők kihasználni. Szerinte
ahol rövid idő alatt sok turista jelenik meg, ott mindig nagyobb a kísértés a kisebb-nagyobb visszaélésekre.
Lapunk több frekventált belvárosi kávézóban is azt tapasztalta, hogy átmenetileg nem működött a bankkártyás fizetés lehetősége, ezért csak készpénzzel lehetett fizetni. Több helyen eurót is elfogadtak, azonban a váltási árfolyam a vásárlók számára kedvezőtlen volt.
A szakértő hangsúlyozta, hogy önmagában ebből nem lehet visszaélésre következtetni, hiszen akár hálózati vagy technikai hiba is állhat a háttérben. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a készpénzes fizetés erőltetése bizonyos esetekben kedvezhet az adóelkerülésnek, különösen akkor, ha a tranzakciókról nem állítanak ki megfelelő bizonylatot.
A rossz árfolyamon történő euróelfogadás pedig szerinte lényegében rejtett áremelésként működhet, amely tovább növeli a turisták által fizetett végső összeget.
A sportközgazdász többször is hangsúlyozta: a konkrét esetek háttere nem ismert, ezért az is elképzelhető, hogy egyszerű technikai problémák okozták a kártyás fizetés átmeneti kiesését.
Horror árak várják a szállásokon az Arsenal és a PSG szurkolóit a BL-döntő idejére. A történelmi sporteseményre több tízezer brit és francia szurkoló érkezik Budapestre. A hatalmas érdeklődésre a szállásadók is rámozdultak: a hotelek és az Airbnb-lakások ára sok helyen a többszörösére ugrott, egyes hirdetések pedig már egészen elképesztő összegeket mutatnak.
Mit mond a fogyasztóvédelem?
„Ügyfélszolgálatunkhoz nem érkezett az elektronikus fizetéssel kapcsolatos bejelentés a budapesti vendéglátóhelyek működésével összefüggésben” – válaszolta a Világgazdaság kérdésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a hatóság. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy
- a kereskedelmi
- és vendéglátóipari
vállalkozások számára jogszabály írja elő az elektronikus fizetés lehetőségének biztosítását.
Amennyiben felmerül a szabályok megsértésének gyanúja, az ellenőrzésre és az esetleges eljárás lefolytatására a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró illetékes kormányhivatal jogosult.
Jól látható, hogy a BL-döntő hétvégéjén nemcsak a pályán, hanem a pénztáraknál is jelentős forgalom lesz. A legtöbb vállalkozás számára ez kivételes üzleti lehetőség, a szakértők szerint azonban ilyenkor a fogyasztóknak is érdemes fokozottan figyelniük az árakra, az árfolyamokra és arra, hogy minden vásárlás után kapjanak nyugtát vagy számlát.
Történelmi sporteseményre készül Budapest: a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő előkészületeiről tartott közös sajtótájékoztatót az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a BKK és a Budapest Airport vezetése. A május 30-i finálé a magyar futball és a hazai turizmus egyik legnagyobb nemzetközi eseménye lesz, amely több tízezer külföldi szurkolót hoz a fővárosba. A szervezők a biztonsági intézkedésekről, a közlekedési rendről, a repülőtéri forgalomról és a szurkolói logisztikáról ismertették a részleteket. Az angol és a francia bajnokcsapatot hazájuk rendőrei is elkísérik Budapestre.