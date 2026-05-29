Rendkívüli: vége a tárgyalásnak Ursula von der Leyennel, Magyar Péter bejelentést tesz az uniós pénzekről – élő tudósítás

EUR/HUF354,36 -0,04% USD/HUF304,23 0% GBP/HUF408,66 -0,08% CHF/HUF389,11 +0,23% PLN/HUF83,82 -0,06% RON/HUF67,47 -0,16% CZK/HUF14,59 -0,05%
BUX134 345,07 +2,2% MTELEKOM2 638 +0,45% MOL3 818 +0,89% OTP41 830 +3,28% RICHTER12 620 +2,14% OPUS354,5 +6,06% ANY7 880 -1,4% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 620 +2,16% BUMIX9 196,84 +0,28% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 885,91 +0,98%
Furcsa jelenségbe futottunk bele a BL-döntő előtt: több helyen is csak készpénzzel lehetett fizetni – rejtélyes terminálhibák tűntek fel a belvárosban

A Bajnokok Ligája szombati budapesti döntője nemcsak futballünnep, hanem jó üzleti lehetőség is a fővárosi vendéglátóhelyek számára. A több tízezer külföldi szurkoló jelentős többletforgalmat generálhat, ugyanakkor a szakértők szerint az ilyen kiemelt sportesemények idején a turistákat célzó visszaélések kockázata is megnőhet. A Világgazdaság munkatársai a döntő előtti napokban több belvárosi kávézóban is azt tapasztalták, hogy átmenetileg nem működött a bankkártyás fizetés lehetősége, ezért csak készpénzzel lehetett fizetni. Több helyen eurót is elfogadtak, azonban a váltási árfolyam a vásárlók számára rendkívül kedvezőtlen volt.
Zováthi Domokos
2026.05.29, 13:53

Egy ilyen BL-döntő akár dupla hónapot is jelenthet bizonyos vállalkozásoknak, és ilyenkor mindig feltűnnek olyanok is, akik nem biztos, hogy megelégednek a legális extra bevétellel – mondta lapunknak Szabados Gábor sportközgazdász.

LB_20260526_hosoktere_0017 döntő Bajnokok Ligája
Lapunk több frekventált belvárosi kávézóban is azt tapasztalta, hogy átmenetileg nem működött a bankkártyás fizetés lehetősége, ezért csak készpénzzel lehetett fizetni a döntő előtti napokban / Fotó: Ladóczki Balázs

A Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolóinak tízezrei érkeztek Budapestre a hétvégi fináléra, a belváros és a szurkolói zónák már pénteken megteltek külföldi vendégekkel. A vendéglátóhelyek számára ez rendkívüli bevételi lehetőség, különösen azoknak, amelyek a belvárosban vagy a szurkolói útvonalak közelében működnek.

Megérkeztek a szurkolók, megtelhet a kassza

Szabados Gábor szerint az ilyen egyszeri, kiemelt sportesemények hatása messze túlmutat a stadionon. A sportközgazdász rámutatott: ahol rövid idő alatt jelentős számú turista jelenik meg, ott a szálláshelyek, vendéglátóegységek és egyéb szolgáltatók forgalma is ugrásszerűen nőhet. A stadion közvetlen környezete mellett gyakorlatilag az egész belváros profitálhat a megnövekedett keresletből.

Mint mondta, egy ilyen esemény idején akár 100 százalékos forgalomnövekedés sem elképzelhetetlen, bizonyos helyeken néhány nap alatt többheti vagy akár egyhavi többletbevétel keletkezhet.

A Világgazdaság is több olyan belvárosi helyszínen járt, ahol a döntő közeledtével a megszokottnál magasabb árakkal találkoztak a szurkolók. Egyes esetekben a korábban ismert árszintekhez képest mintegy 30 százalékos drágulás volt tapasztalható.

Bajnokok Ligája-döntő Budapesten: tízszeres díjak, „kártyatrükkök” – erre figyeljünk, hogy ne húzzanak le minket az éhes hiénák

A Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén 20-30 százalékkal nőhet a taxiforgalom Budapesten, ami komoly terhelést jelent a rendszernek. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a turisták különösen ki vannak téve a túlárazás és a kártyás csalások kockázatának.

A nagy tömeg a csalókat is vonzza, a BL-döntő pont ilyen

A sportközgazdász szerint ugyanakkor nemcsak a tisztességes vállalkozások igyekeznek kihasználni az ilyen események nyújtotta lehetőségeket. Szabados Gábor felidézte, hogy külföldi sporteseményeken ő maga is találkozott már olyan esetekkel, amikor a turisták kiszolgáltatott helyzetét próbálták egyes szereplők kihasználni. Szerinte

ahol rövid idő alatt sok turista jelenik meg, ott mindig nagyobb a kísértés a kisebb-nagyobb visszaélésekre.

Lapunk több frekventált belvárosi kávézóban is azt tapasztalta, hogy átmenetileg nem működött a bankkártyás fizetés lehetősége, ezért csak készpénzzel lehetett fizetni. Több helyen eurót is elfogadtak, azonban a váltási árfolyam a vásárlók számára kedvezőtlen volt.

A szakértő hangsúlyozta, hogy önmagában ebből nem lehet visszaélésre következtetni, hiszen akár hálózati vagy technikai hiba is állhat a háttérben. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a készpénzes fizetés erőltetése bizonyos esetekben kedvezhet az adóelkerülésnek, különösen akkor, ha a tranzakciókról nem állítanak ki megfelelő bizonylatot.

A rossz árfolyamon történő euróelfogadás pedig szerinte lényegében rejtett áremelésként működhet, amely tovább növeli a turisták által fizetett végső összeget.

A sportközgazdász többször is hangsúlyozta: a konkrét esetek háttere nem ismert, ezért az is elképzelhető, hogy egyszerű technikai problémák okozták a kártyás fizetés átmeneti kiesését.

Budapesti BL-döntő: akinek lakása van, most rommá keresheti magát, milliós árakon adják ki egy éjszakára az ingatlanokat – brutális pénzt szórnak ki a focidrukkerek

Horror árak várják a szállásokon az Arsenal és a PSG szurkolóit a BL-döntő idejére. A történelmi sporteseményre több tízezer brit és francia szurkoló érkezik Budapestre. A hatalmas érdeklődésre a szállásadók is rámozdultak: a hotelek és az Airbnb-lakások ára sok helyen a többszörösére ugrott, egyes hirdetések pedig már egészen elképesztő összegeket mutatnak.

Mit mond a fogyasztóvédelem?

„Ügyfélszolgálatunkhoz nem érkezett az elektronikus fizetéssel kapcsolatos bejelentés a budapesti vendéglátóhelyek működésével összefüggésben” – válaszolta a Világgazdaság kérdésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a hatóság. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy

  • a kereskedelmi
  • és vendéglátóipari

vállalkozások számára jogszabály írja elő az elektronikus fizetés lehetőségének biztosítását.

Amennyiben felmerül a szabályok megsértésének gyanúja, az ellenőrzésre és az esetleges eljárás lefolytatására a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró illetékes kormányhivatal jogosult.

Jól látható, hogy a BL-döntő hétvégéjén nemcsak a pályán, hanem a pénztáraknál is jelentős forgalom lesz. A legtöbb vállalkozás számára ez kivételes üzleti lehetőség, a szakértők szerint azonban ilyenkor a fogyasztóknak is érdemes fokozottan figyelniük az árakra, az árfolyamokra és arra, hogy minden vásárlás után kapjanak nyugtát vagy számlát.

Soha ennyi rendőr nem volt még szolgálatban: több mint ötvenezer külföldi drukker tombol majd Budapesten – a reptér és a BKK így készül az extrém terhelésre

Történelmi sporteseményre készül Budapest: a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő előkészületeiről tartott közös sajtótájékoztatót az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a BKK és a Budapest Airport vezetése. A május 30-i finálé a magyar futball és a hazai turizmus egyik legnagyobb nemzetközi eseménye lesz, amely több tízezer külföldi szurkolót hoz a fővárosba. A szervezők a biztonsági intézkedésekről, a közlekedési rendről, a repülőtéri forgalomról és a szurkolói logisztikáról ismertették a részleteket. Az angol és a francia bajnokcsapatot hazájuk rendőrei is elkísérik Budapestre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
