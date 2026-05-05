Sokkoló látvány: szinte át lehet sétálni a Kis-Dunán, alig van benne víz – videó

Drasztikus mértékben lecsökkent a Duna vízszintje. Az aszályos időjárás miatt a folyó vízállása országszerte nagyon alacsony. Miután hetek óta nem esett kiadós eső hazánkban, így egy hosszú, száraz időszak van mögöttünk, ami a Duna vízállásán is meglátszik.

Szinte át lehet sétálni a Kis-Duna esztergomi szakaszán / Fotó: Kemma.hu

Az elmúlt évek aszályos időjárási tendenciája úgy tűnik, 2026-ban is folytatódott, emiatt több helyen alig van víz a folyó medrében, és közben a földek is szomjaznak. A Duna alacsony vízállása miatt nem jár a komp Neszmély és Dunaradvány között, illetve Budapesten az Ínség-szikla nagy része is látható, amely egyfajta figyelmeztetője a dunai alacsony vízállásnak. A Kemma.hu Komárom-Esztergom vármegyei hírportál megnézte Esztergomnál a Kis-Dunát, amelyen szinte száraz lábbal kelhettek át a lap munkatársai, olyan alacsony a vízszint.

A Duna vízállása az elmúlt 10 napban nem sokat változott, a legtöbb szakaszon 100 centiméter alatt van. Május 5-én 10 órakor a következő a vízállás a komáromi-esztergomi szakaszon:

Komáromnál: 54 centiméter (a településen a legkisebb vízállás –12 centiméternél kezdődik)

Lábatlannál: 150 centiméter (a településen a legkisebb vízállás 70 centiméternél kezdődik)

Esztergomnál: 34 centiméter (a településen a legkisebb vízállás –21 centiméternél kezdődik)

Nem csak a Duna helyzete aggasztó

Nem csupán a Duna vízszintje aggasztó jelenleg, hanem az ország más természetes vizei is jelentősen megcsappantak. A tatai halak is veszélyben vannak a tavakon tapasztalható aszály miatt.

Pedig csapadék szempontjából nem indult rosszul az év, hiszen a téli nagy havazás után a tavasz vízzel bőven átitatott földeket hozott. Ám ez a csapadékmennyiség arra volt elég, hogy a föld mélyebb rétegeibe leszivárogjon a víz. Jelenleg a felsőbb rétegek szárazak, ugyanis vízutánpótlás alig érkezett az égből.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján térképes formában, a laikusok számára is közérthetően elérhető egy aszály, illetve egy talajvíz monitoring, valamint az ország folyóinak vízállása is, mondta el egy korábbi, aszállyal kapcsolatban készült podcastünkben Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnöke.